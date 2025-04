Las tres instantáneas de un 'swing', inmortalizadas

«Cada 'swing' cuenta una historia y la de nuestros participantes merece ser recordada», afirma Juan Cánovas, el director del 'Ballantine's 10 años - XI ... Golf Challenge. El circuito que este 2025 quiere mimar al jugador 'amateur' inscrito en él, con un regalo muy especial; el recordatorio en papel fotográfico y a través de tres instantáneas enmarcadas, de los tres momentos de su 'swing': el 'backswing', 'follow through' y el 'finish'. «Considero que vale la pena inmortalizar el movimiento completo del jugador. Una muestra de su trabajo, de su tesón por mejorar en este deporte». Cánovas lleva desde 2008 inmortalizando el movimiento del golfista en cada una de las ediciones del Challenge que se han disputado. Y esta vez ha dado dos pasos más allá.

Fechas y campos

'Ballantine's 10 años - XI Golf Challenge cuenta con siete pruebas clasificatorias a disputarse entre Alicante, Murcia y Albacete, para llegar a la gran final que se jugará el 13 de diciembre en Golf Altorreal (Molina de Segura). En total ocho citas con el buen golf. La edición 2025 arranca el próximo 17 de mayo, en el campo de Hacienda Riquelme con el Torneo Apertura; el 28 de junio y en Saurines de la Torre Golf se disputará la Copa Leyendas Ballantine's 10 años, mientras que el 4 y 5 de julio será el campo albaceteño de Las Pinaíllas quien acogerá el clasificatorio proam Alps 2025. El 26 de julio será la jornada destinada a la Copa Verano, en Vistabella Golf.

Habrá dos pruebas más en agosto para conseguir plaza en la final: el 9 de agosto, en Altaona Golf (Gran Premio The Art of Living in Spain) y el 23 de agosto, en Aguilón golf, la Copa de Oro Ballantine's 10 años. Y una más en septiembre (el día 13), en el campo de Golf Altorreal, el escenario de la gran final un mes después. Las bases del circuito pueden consultarse en la web golfchallenge.eu, mientras Cánovas anticipa a LA VERDAD que esta edición va a ser «un recuerdo inolvidable».