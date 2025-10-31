La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Participantes del torneo junto a Tejera, uno de sus impulsores. LV

Torneo Adimur, conexión y negocios de 'tee' a 'green'

El campeonato reúne a 92 participantes

María Jesús Peñas

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:45

Si el año pasado fueron 72 jugadores los que disputaron la primera edición del Torneo Adimur (Asociación de Directivos de la Región de Murcia), este ... 2025 la cifra aumentó hasta los 92 participantes manteniendo la fórmula aplicada en 2024; que cada patrocinador presentara su propio equipo. Objetivo conseguido: más jugadores y mayor presencia femenina en esta prometedora segunda edición, que se jugó el pasado sábado 24 en Golf Altorreal (Molina de Segura). Una circunstancia, la del aumento de mujeres en la prueba, de la que la organización está muy satisfecha. «El año pasado teníamos tres jugadoras y este año se han apuntado 15 mujeres, lo que ha supuesto poder contar con su propia categoría», cuenta a LA VERDAD Ricardo Tejera, uno de los 'padres' de esta competición.

