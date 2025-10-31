Torneo Adimur, conexión y negocios de 'tee' a 'green'

Si el año pasado fueron 72 jugadores los que disputaron la primera edición del Torneo Adimur (Asociación de Directivos de la Región de Murcia), este ... 2025 la cifra aumentó hasta los 92 participantes manteniendo la fórmula aplicada en 2024; que cada patrocinador presentara su propio equipo. Objetivo conseguido: más jugadores y mayor presencia femenina en esta prometedora segunda edición, que se jugó el pasado sábado 24 en Golf Altorreal (Molina de Segura). Una circunstancia, la del aumento de mujeres en la prueba, de la que la organización está muy satisfecha. «El año pasado teníamos tres jugadoras y este año se han apuntado 15 mujeres, lo que ha supuesto poder contar con su propia categoría», cuenta a LA VERDAD Ricardo Tejera, uno de los 'padres' de esta competición.

Tejera es jugador de golf, director del torneo, director de la oficina de Murcia de WTW (consultoría de seguros) «y ¡un pesado!» añade él mismo de manera divertida al recordar lo que le insistió a Antonio López, el presidente de la asociación «para que contáramos con un torneo propio». Este directivo es de la opinión de la importancia de este tipo de espacios deportivos porque redundan «en el 'networking' (red de contactos) y por lo tanto en la conexión entre directivos».

Más mujeres

Entre las damas de la competición, la joven jugadora Clara Bayón, perteneciente a la empresa Hefame pero que participó bajo las siglas de Lunia. «Ambas empresas estamos colaborando en varios proyectos (...) y aproveché la oportunidad de participar en su equipo». Bayón, que perteneció a la escuela de élite de la Territorial murciana, posee un gran 'swing' que le permitió quedar 2ª en la clasificación 'scratch'. Para ella la prueba fue una especie de reencuentro con el golf, después de cierto tiempo sin competir. «Pero he vuelto a este tipo de torneos porque me encanta lo bien que combina el golf con el entorno profesional, en mi caso, el marketing». Elena Guisasola (1ª) y Luciana Martins de Carvalho (2ª) fueron las ganadoras de la recién estrenada categoría de damas, mientras que en 1ª de caballeros el honor fue para Víctor Guillamón (1º) y Francisco Levez (2º); y en 2ª obtuvieron premio Gabriel Araujo (1º) y Honatan Riquelme (2º).

Antonio López sería el encargado de cerrar el acto de entrega de premios recordando a los asistentes «que uno de nuestros ejes estratégicos es la salud (...) y la mental y física de un directivo debe ser la correcta para un gran rendimiento. El golf tiene el cliché de elitista cuando es un deporte que comparte tantos y buenos valores y nos proporciona esa salud tan necesaria».

A por la tercera edición

Para 2026 serán ambiciosos en su tercera edición. La idea es conseguir hasta 36 patrocinadores (en ésta se ha contado con 22) y aumentar así la participación de jugadores; «nuestra idea es hacer llegar este deporte al mayor número de directivos», destaca López. Adimur –creada en 2008– cuenta con 520 asociados (un 29,82% son mujeres), «y seguimos creciendo tras la estrategia llevada a cabo durante este último año y medio», afirma Reyes Samper, la que en febrero de 2024 se convirtió en la primera directora de la asociación.

Un espacio de diálogo, conocimiento y reflexión pero también un instrumento para generar riqueza y negocio mientras se pone en valor la función del directivo. De hecho Adimur celebró este mes de octubre la tercera edición de sus Premios CRC Directivos, que reconocen precisamente la contribución de los líderes empresariales al tejido social.