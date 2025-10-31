La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Territorial murciana estrena nueva web federativa

El portal es más legible, visual y directo

María Jesús Peñas

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:43

A falta de cierto rodaje para ver cómo se recibe por parte de los federados los cambios y de ir implementando lo que se considere ... oportuno o necesario, la pagina web (fgolfmurcia.com/) de la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM) ha sufrido una importante transformación. Más visual, más legible, más intuitiva, más fresca, más directa. Más cómoda, en definitiva, al utilizar una tipografia más clara, redonda y grande. Y una mayor apuesta por la imagen. Desde la Territorial esperan que en enero «esté rindiendo al 100%». La web sigue contando con las pestañas propias de saludo y presentación, calendario, noticias... y contacto, pero pone más el acento en facilitar información para los recién llegados a este deporte o aquellos que quieren comenzar en él.

