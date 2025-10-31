La Territorial murciana estrena nueva web federativa

María Jesús Peñas Viernes, 31 de octubre 2025, 00:43 Compartir

A falta de cierto rodaje para ver cómo se recibe por parte de los federados los cambios y de ir implementando lo que se considere ... oportuno o necesario, la pagina web (fgolfmurcia.com/) de la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM) ha sufrido una importante transformación. Más visual, más legible, más intuitiva, más fresca, más directa. Más cómoda, en definitiva, al utilizar una tipografia más clara, redonda y grande. Y una mayor apuesta por la imagen. Desde la Territorial esperan que en enero «esté rindiendo al 100%». La web sigue contando con las pestañas propias de saludo y presentación, calendario, noticias... y contacto, pero pone más el acento en facilitar información para los recién llegados a este deporte o aquellos que quieren comenzar en él.

«La web es una de nuestras cartas de presentación y a través de ella queremos que al internauta le resulte más fácil y accesible llegar a nosotros», asegura Juan Carlos Martínez Vera, el presidente de la FGRM para quien es importante «revitalizar nuestro portal de internet. Hacerlo más accesible tanto para quien llega por primera vez a nosotros como para el federado que quiere encontrar la información que precisa».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión