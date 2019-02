«Sentí una alegría inmensa cuando gané la competición» Ildefonso Martínez (i), Josefa Úbeda y José Luis Griñán, los ganadores en sus respectivas categorías de la edición sénior 2018 del circuito, posaron así para el cartel anunciador de la prueba de este año. / LA VERDAD Nueva edición del Circuito Sénior de la Región de Murcia Mª JESÚS PEÑAS Martes, 12 febrero 2019, 01:08

Posó junto a los otros dos campeones de 2018 -Josefa Úbeda, la ganadora en damas, y José Luis Griñán, el campeón de 2ª categoría- para el cartel anunciador de la que este año suma la quinta edición del Circuito Sénior de la Región de Murcia. Una competición que Ildefonso Martínez Belmonte (Murcia, 1947) aprecia y conoce bien, porque lleva disputándola desde que arrancó en 2014.

Cuatro años antes de que el consolidado circuito arrancara por primera vez, este murciano se enganchó al golf «justo cuando me jubilé». Fue en aquel momento cuando «comencé a dar clases en Golf Altorreal», del que hoy es socio, además de abonado de Roda Golf y del Club de Golf de Torre Pacheco. Y es que Martínez, desde entonces, ya no entiende su día a día sin pisar el césped. A sus estupendos 71 años juega todos los días; «y si no juego, estoy practicando, tirando bolas. Este es un deporte para gente de mi edad (...). Cuando eres joven tus responsabilidades profesionales no te permiten dedicarle el tiempo que necesita». Y afirma convencido a continuación: «Creo que el golf es un deporte para séniores». De ahí la idoneidad de competiciones como la de este circuito para mayores. Él no ha faltado a ninguna edición. «El primer año quedé 2º; el segundo quedé 3º; el tercero fui 2º y fue el año pasado cuando quedé primero». No puede evitar sonreír. «Sentí una alegría inmensa cuando gané. Porque además el triunfo estuvo muy disputado hasta el último día». Martínez hace memoria: «En aquella última jornada llegamos empatados el 1º y el 2º de la 1ª categoría. (...) Pero jugué muy bien en Torre Pacheco -campo de la última prueba- y gané».

Este año intentará revalidar título «o quedar entre los tres primeros». Ya ha disputado los dos primeros torneos. El que se jugó en Hacienda del Álamo (26 de enero) y el del pasado día 2 de febrero, en Golf Altorreal. Por delante, siete pruebas más. «Es importante jugar los nueve torneos porque así tienes más opciones, al computar las seis mejores tarjetas», asegura. Y resalta como punto fuerte del circuito la apuesta que se hace «no solo por conocer otros campos, sino por favorecer la regularidad; creo que es lo más importante».

De momento Martínez ya ha previsto acercarse al campo de Lorca Resort para jugar y poder estar preparado para la próxima prueba del 20 de abril. Más adelante le tocará el turno a New Sierra Golf (18 de mayo), Roda Golf (26 de junio), La Torre (27 de julio), La Manga Club (17 de agosto), La Serena (6 de octubre) y finalmente Torre Pacheco (15 y 16 de noviembre). Toda la información sobre el circuito puede localizarse en la web federativa (donde se tramitan las inscripciones) y en la web del campo pachequero.