«Uno de los sectores turísticos más sólidos, competitivos y desestacionalizadores del país»

Que el golf es más que un deporte es un hecho. Hace tan sólo unos días, y en la presentación de la Final Nacional del ... Circuito de Golf Onda Cero que se celebra por primera vez en la Región de Murcia -y más concretamente en el complejo de La Manga Club (Los Belones – Cartagena)-, el director general de Deportes Francisco Sánchez volvió a poner en valor que actividades tanto de índole nacional -como ésta- como de sesgo internacional dan visibilidad a la Región y refuerzan «un turismo de golf cuyo impacto en la Comunidad se cifra en 617 millones de euros (un 10% del total nacional)».

En Andalucía hace años que entendieron que el golf es una fuente de riqueza y de empleo, que se sustenta también en un uso responsable del agua, a pesar de la mala fama que atesora a este respecto. Y el Real Guadalhorce Club de Golf, que acoge estos días el Andalucía Costa del Sol Open de España by Oysho, ha sido escenario de una nueva jornada donde insistir en esta idea. Una en la que intervino el presidente del club malagueño, Ángel Gancedo, para dar paso al presidente de la Real Federación Andaluza de Golf Pablo Mansilla, que confirmó los datos «de que el golf andaluz es uno de los sectores turísticos más sólidos, competitivos y desestacionalizadores del país». No es una afirmación subjetiva. Se sustenta en el estudio realizado por IE University y denominado 'Impacto Económico del Golf en España'. De él se extraen datos de interés tales como que Andalucía recibe cada año más de 700.000 turistas de golf, una cifra que convierte a la Costa del Sol en el destino número uno del sur de Europa. Este flujo de visitantes internacionales tiene un impacto económico directo en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y empresas de ocio, y supone un ingreso directo superior a 2.000 millones de euros, bajo el concepto de turismo de golf. El 87% del mismo beneficia a empresas distintas de los campos de golf generando un volumen de negocio que supera los 5.400 millones de euros (efecto indirecto e inducido) al año y sosteniendo más de 50.000 empleos. Mansilla también destacó en su intervención que el golf «contribuye de manera decisiva a la desestacionalización turística y al fortalecimiento del tejido empresarial andaluz». Algo que no es una peculiaridad en esta comunidad, sino que se replica en otras -caso de la Región de Murcia-, donde de cada 10 euros que se ingresan por el concepto 'turismo de golf' ocho (e incluso nueve) van a otros servicios que nada tienen que ver directamente con la instalación deportiva. Hablamos de hotelería, 'rent a car', compras, restauración… Un gasto que realiza un visitante de alto gasto medio.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la presentación por parte de su autor, Juan Antonio López, catedrático de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz, del estudio 'Golf y Agua. Informe sobre los campos de golf españoles y su relación con el agua', del que se desprenden datos que rompen también con muchos mitos. Y que confirman la eficiencia del sector: los campos de golf ocupan únicamente el 0,3% de la superficie regada de Andalucía y utilizan solo el 0,2% del agua convencional destinada a riego agrícola. Además, Andalucía es hoy un referente europeo en el uso de agua regenerada, siendo los campos de golf pioneros en sostenibilidad con la implantación de sistemas de riego inteligentes y modelos de gestión que maximizan la eficiencia hídrica, plantación de cespitosas que requieren de menos riego, autoabastecimiento de agua, etc. Un estudio que también tuvo su presentación en la 46º edición del Congreso de la AEdG (Asociación Española de Greenkeepers) que se celebró en la ciudad de Murcia, el pasado mes de noviembre. El Auditorio Víctor Villegas fue el escenario donde el catedrático López expuso los números del agua en relación al golf, a los profesionales del mantenimiento de este tipo de instalaciones.

64 jugadoras

Y mientras responsables y autoridades de instituciones y Administración dialogaban sobre el golf, en los 18 hoyos del Real Guadalhorce Club de Golf se juega hasta el domingo una nueva edición del Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho que reune a las 64 mejores jugadoras del ranking y 11 invitadas en la gran final del Ladies European Tour. El torneo cuenta esta semana con un cartel de lujo encabezado por Carlota Ciganda —vigente campeona y doble ganadora del Open— y Azahara Muñoz, también con dos títulos en su palmarés y decidida a hacer historia ante su público. Además, completan el elenco de ganadoras del Open la india Aditi Ashok y la sudafricana Lee-Anne Pace. Junto a ellas, la singapurense Shannon Tan, actual líder de la Orden de Mérito y doble vencedora esta temporada, y otras figuras destacadas del circuito como Mimi Rhodes, Sára Kousková, Anna Huang, Cara Gainer, Cassandra Alexander, Darcey Harry, Alice Hewson y Laura Fuenfstueck, todas ellas ganadoras este año en el circuito.

Escoltando a Carlota Ciganda y Azahara Muñoz en el contingente nacional estarán otras trece españolas de características y orígenes vario-pintos y un elemento común, la calidad: la jugadora local Ana Peláez, Nuria Iturrioz (campeona este año en el Aramco Championship de Houston), Marta Martín (de padres murcianos), María Hernández, Luna Sobrón, Blanca Fernández, Teresa Toscano, Harang Lee, Amaia Latorre, Marta Sanz, Andrea Revuelta, Paula Martín y Adriana García Terol. La mejor 'amateur' española recibirá el premio Memorial Celia Barquín como homenaje a la joven golfista española asesinada en 2018 en Estados Unidos. Las amateurs invitadas son Paula Martín, Andrea Revuelta y Adriana García Terol.