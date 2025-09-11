La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Samuel del Val hace un año en su presentación oficial. Mª Jesús Peñas
Nuestro golf

Samuel del Val: «No es un adiós, es un hasta pronto»

Tras un año como director deportivo de la FGRM, el profesional se centra en su nueva etapa vital en EE UU

Mª Jesús Peñas

Murcia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:33

Si el 5 de septiembre de 2024 era noticia que la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM) había 'fichado' al profesional de ... golf de origen vasco –pero estrechamente vinculado a la Comunidad murciana– Samuel del Val, para que se sumara al equipo técnico como director deportivo, un año después este licenciado en Dirección de Empresas y Marketing por la Universidad de Berry (EE UU) y con una amplia experiencia como jugador profesional en los cinco continentes, inicia una nueva etapa en su vida, lejos de la Región que le vio dar sus primeros golpes de golf.

