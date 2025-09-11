Samuel del Val: «No es un adiós, es un hasta pronto»

Si el 5 de septiembre de 2024 era noticia que la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM) había 'fichado' al profesional de ... golf de origen vasco –pero estrechamente vinculado a la Comunidad murciana– Samuel del Val, para que se sumara al equipo técnico como director deportivo, un año después este licenciado en Dirección de Empresas y Marketing por la Universidad de Berry (EE UU) y con una amplia experiencia como jugador profesional en los cinco continentes, inicia una nueva etapa en su vida, lejos de la Región que le vio dar sus primeros golpes de golf.

Afincado de manera ya permanente en los Estados Unidos y, por motivos estrictamente «personales» –cuenta a LA VERDAD–, Del Val ha creído necesario presentar su renuncia al cargo, a la vista de no poder llevar a cabo parte de su compromiso –el concerniente a los viajes a Murcia–, a pesar de sí haber estado presente en la Copa de Andalucía o en alguno de los entrenamientos dirigidos por Toni Planells, en La Manga Club (Los Belones - Cartagena). De lo que si está muy satisfecho es del calendario de trabajo diseñado para los alumnos de la Escuela de Élite de la Región, en el que ha sido muy minucioso. Y donde ha aplicado su sabiduría como bregado jugador para saber a qué prestarle atención; cuál es la mentalidad de entrenamiento y competición y con qué herramientas mejorar el trabajo de los entrenos «más allá de la técnica». Incluso organizó encuentros 'online' con jugadores de la talla de Carlota Ciganda o Alfredo García Heredia, que compartieron su experiencia con los alumnos de la Escuela de Golf federativa.

Pero «el trabajo en remoto tiene su limitaciones», indica el golfista, al que no le han faltado talento y ganas, y ahora honestidad y agradecimiento.«Ha sido un año muy especial para mi, lleno de experiencias enriquecedoras y de un trabajo compartido con un equipo excepcional (...)». Del Val personaliza. «Agradezco al presidente de la Territorial la confianza puesta en mi (...) y al federativo Mariano Peñalver, amigo desde la infancia en Golf Altorreal y compañero en este camino. Trabajar a su lado ha sido un auténtico privilegio y estoy convencido de que la federación está en magníficas manos, tanto para el presente como para el fututo. Dos espacios de tiempo a los que no renuncia, porque «este no es una adiós, es un hasta pronto». Del Val seguirá en contacto con la FGRM.