«No recuerdo mi vida sin diabetes» Una recaudación de 4.839 euros. Loli García, la responsable de la delegación en Cartagena de la Fundación DiabetesCero, sorprendida por la cantidad que el club de golf de Torre Pacheco fue capaz de conseguir durante los tres días de competición. A su lado, Maribel Romero, gerente del recorrido. / Mª JESÚS PEÑAS El campo municipal de Torre Pacheco celebra durante tres días la primera competición de España a favor de la Fundación DiabetesCero MARÍA JESÚS PEÑAS MURCIA. Lunes, 15 octubre 2018, 22:52

El nadador murciano Roberto Rodríguez -campeón regional en aguas abiertas- lo dice con toda naturalidad: «No recuerdo mi vida sin diabetes. Me la detectaron con 9 meses». Hoy tiene 17 años. Un diagnóstico que no le ha frenado para ser una persona feliz, y competir a un gran nivel en la disciplina deportiva que practica desde hace 10 años. El también murciano Pedro Izquierdo es triatleta -natación, ciclismo y carrera a pie-; en unos días correrá la Cartagena Trail que unirá la Azohía con el Palacio de los Deportes. 44 kilómetros en sus piernas y 20 dosis de gel de glucosa en la mochila. Un 'peaje' ya habitual para él. Porque a sus 21 años convive con la enfermedad desde que tenía siete. Como Rodríguez, Izquierdo siempre fue consciente de que «con diabetes puedes seguir haciendo lo que te propongas» y por supuesto, alimentar todo tipo de inquietudes personales. «Eso si, debes aprender mucho sobre alimentación y cómo controlar tu glucosa en sangre». Él llega a realizarse hasta ocho controles diarios. Ambos deportistas sonríen abiertamente. No se siente diferentes. Aunque su vida no ha sido ni es fácil. Necesita de orden, control y disciplina; y donde la actividad física juega el papel de aliado. «El deporte no es una restricción si no un complemento», aseguran. Ninguno practica el deporte de los palos -«de momento»-, pero los dos acudieron en apoyo del primer torneo de golf, a favor de la Fundación DiabetesCero en la Región (5, 6 y 7 de octubre), organizado en el campo municipal de Torre Pacheco.

Desde que Maribel Romero, la gerente del club de golf del recorrido pachequero se puso manos a la obra, no hubo puerta a la que no tocara. Empresas locales de muy diferentes sectores con quien hablar; proveedores y negocios de restauración con los que contar; campos a los que animar a colaborar y, medios de comunicación a los que pedir respaldo. Y por supuesto, ayuda a la masa social de su club, amigos y visitantes de la instalación, para que durante tres días de juego aportaran su 'green fee' a una causa solidaria, que nacía con el apoyo incondicional de la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM) y del Ayuntamiento de la localidad. Todo ello en aras de conseguir que el primer campeonato benéfico a favor de la Fundación DiabetesCero fuera un éxito. Por cierto, el primer campeonato que con este fin que se ha celebrado en toda España, y del que otras provincias han tomado buena nota.

Dos madres emocionadas

Loli García, la responsable de la delegación en Cartagena de la fundación y Maribel Romero son madres con hijos con diabetes tipo 1. Se conocieron en marzo y desde entonces han caminado juntas. Ambas conocen perfectamente las necesidades y los problemas que tienen a diario sus vástagos, pero también son muy conscientes de que la visibilidad de esta enfermedad ayuda a normalizarla y entenderla mejor; que el deporte es un canal y un complemento adecuado en la vida de una persona con insuficiencia de insulina, y de que el apoyo a las líneas de investigación «pueden dar como resultado la cura de la enfermedad», asegura convencida García; «Es duro convivir con ella. Los altos niveles de glucosa en sangre pueden derivar a medio y largo plazo en complicaciones en órganos vitales como el corazón, los ojos, los riñones (...)». De ahí la importancia de conseguir dinero que ayude a afrontar los estudios que ya están en marcha, financiados por la Fundación DiabetesCero. Tres proyectos que se están llevando a cabo entre Barcelona y Sevilla. En los tres primeros años de vida de la fundación se recaudaron 90.000 euros. Desde entonces 16 delegaciones en toda España se esfuerzan por conseguir que todo los años se sigan contabilizando fondos, que hagan viable la continuidad de las investigaciones.

Desde la Región y concretamente gracias al golf de Torre Pacheco, el pasado fin de semana se recaudaron 4.839 euros. Euros provenientes de la generosidad de empresas, jugadores -hasta 110 participantes por parejas-, amigos solidarios a través de la cuenta cero abierta, y de la venta de 'green fees' de otros recorridos.

Loli García no pudo por menos de emocionarse al recibir el cheque de manos de Romero, justo tras la entrega de premios de los ganadores. Con la voz casi quebrada, la gerente del club recordó a García: «Ha sido un placer conocerte (...). Mientras mi presidente, mi Junta Directiva y yo estemos aquí, contarás con nuestro apoyo para esta causa». A lo que la delegada de la fundación respondió dirigiéndose a Romero y al público: «Tú y yo somos madres luchadoras, como las que estáis aquí». Una afirmación que fue acompañada de un cariñoso aplauso general.

Como el triatleta Pedro Izquierdo destacara hace escasos días durante la presentación oficial de la prueba en la sede de la FGRM: «El papel de los padres en la lucha contra esta enfermedad es esencial». El pasado fin de semana, y en un espacio de golf, se confirmó que la lucha colectiva da como resultado una generosa y alentadora esperanza.