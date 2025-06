A las puertas de la prueba murciana del Circuito Albatros

María Jesús Peñas Miércoles, 4 de junio 2025, 19:59 Comenta Compartir

Es una prueba esperada y que contará con dos tiros en el club más social de la Región de Murcia, en cuanto a número de socios se refiere. Se trata de los 18 hoyos de Golf Altorreal (Molina de Segura). Un recorrido que el torero local Pepín Lira conoce bien (cuenta con casa en las inmediaciones del recorrido), y que ejerce desde ese año como padrino del circuito andaluz. Un evento deportivo que quiere poner en valor la sostenibilidad, la igualdad y la inclusión de valores que hay en este deporte y dar a conocer su destino fuera de sus fronteras. Y qué mejor que pisar la Región de Murcia para hermanar dos comunidades. Liria se prestó ante el ofrecimiento de su amigo Jesús Fernández, el director del circuito y que está vinculado al mundo de los toros (de ahí su relación) como Pepín. La prueba será el próximo día 14. Y aunque Liria no podrá jugar la prueba sí asistirá a la entrega de premios. Vendrá volando desde Mallorca donde habrá participado en 'The Battle of Stars', el torneo en favor de la lucha contra la ELA y la esclerosis múltiple organizado en los recorridos mallorquines de Pula Golf Resort y Club de Golf Son Servera, donde se reúnen un montón de celebridades del mundo del deporte y otras artes.

Antes de llegar a Murcia

Pero antes de ese esperado día 14 de junio, en el Circuito Albatros habrá disputado otras pruebas. La primera está fechada el pasado 1 de junio. Y es que la 5ª edición del Circuito Albatros llegó a Córdoba para dar el relevo al Club Playa Serena Golf de Roquetas de Mar (Almería), y los dieciocho hoyos del Real Club de Campo brillaron en su esplendor. Mientras el profesional cordobés Víctor Pastor luchaba por su primer triunfo en el Challenge Tour de Cádiz, a la postre acabó segundo, sus paisanos y un buen puñado de golfistas 'amateurs' llegados de otras provincias andaluzas disfrutaron de una bonita jornada de golf. Incluso varios vinieron desde de la capital de España, como la influencer Liz Emiliano, invitada especial de la organización para promover el turismo de golf. Como prueba de ello, el ganador absoluto fue el malagueño Fernando Moreno Onieva, que se alzó con el Premio 'Scratch', al firmar una vuelta de par de su hándicap +2.1.

En primera categoría mixta resultó ganadora la local Asunción Moreno, que se impuso con 39 puntos, al entregar una tarjeta de tres bajo el par de su hándicap, un punto más que el infantil Alejandro Concha. La tercera clasificada fue otra dama, la joven Alejandra Díaz, aún en edad alevín, que como Concha sumó 38 puntos, pero el mejor hándicap del primero le relegó al tercer escalón del podio en una categoría en la que las chicas se impusieron a veinticuatro chicos.

Los resultados fueron aún mejores en la segunda categoría. Hasta once golfistas jugaron por debajo de su par, entre los que el mejor fue Luis Marín Serrano con unos extraordinarios 45 puntos (-9), para superar con sólo uno de ventaja a Juan Antonio Gómez Mohedano. El tercer clasificado fue Luis Carlos Marín Ospino también con 44 puntos. De esta forma Moreno Onieva, Asunción Moreno y Luis Marín lograron además su clasificación para la Gran Final del circuito que disputarán todos los campeones del año en Roquetas de Mar a mediados de octubre.

La segunda cita sucederá este fin de semana. El sábado 7 de junio, en el Algarve portugués, y más concretamente en el Club Quinta Do Vale. Y es que Portugal has sido elegido se eligió como la segunda experiencia internacional de 'El Albatros', tras llegar hasta Irlanda el año pasado, aunque en esta ocasión utilizando las costas onubenses como aliadas desde Isla Canela. El objetivo es el mismo que en cada una de las 15 pruebas previstas este año: promover el deporte y todos los rincones de Andalucía, junto a valores fundamentales. Esta meta cuenta con la apuesta de la Diputación de Huelva Deporte, para promocionar la provincia tanto como destino turístico como gastronómico y deportivo.

