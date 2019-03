Presencia murciana en tierras escocesas Vicente Olmos en las instalaciones de St. Andrews. / LA VERDAD Vicente Olmos, árbitro nacional cartagenero, uno de los asistentes al seminario 'Tars' en la cuna del golf Mª J. PEÑAS Miércoles, 6 marzo 2019, 21:46

El club de golf más antiguo del mundo, ubicado en el condado de Fife en Escocia, fue su casa durante los primeros días del pasado mes de febrero. Vicente J. Olmos hizo la maleta de juez árbitro nacional para incorporarse al prestigioso Tournament and Referee Seminar (Tars) -Seminario de Torneos para Árbitros-, impartido en St. Andrews, la conocida como 'cuna del golf'. Su presencia fue debida a su designación por parte del Comité de Reglas de la Real Federación Española de Golf (RFEG). Una de las dos únicas incorporaciones españolas al espacio de trabajo Tars, cuya finalidad consiste «en la preparación teórica y práctica de los asistentes, para la dirección y arbitraje de los torneos de golf de mayor relevancia mundial», confirma Olmos. Él es el primer árbitro murciano que efectúa este seminario con las nuevas Reglas de Golf 2019.

Un relámpago arbitral

La carrera del cartagenero Vicente J. Olmos podría ser calificada de meteórica dentro del estamento arbitral. Se inició como árbitro territorial de la Federación de Golf de la Región de Murcia, en 2010. En el 2015 ya era árbitro nacional «gracias al apoyo que me brindó otro árbitro, Pedro J. Lucas, en la preparación de esta exigente prueba», apostilla Olmos. Desde entonces su involucración con el mundo de las reglas ha sido imparable. Es nombrado asesor del presidente del Comité de Reglas de la Nacional, en 2016; vocal de este mismo comité en 2017 y, en 2018, accede a la categoría de juez árbitro de la RFEG. Su trabajo dentro del Comité de Reglas se ha fundamento estos dos últimos años, en la traducción y adecuación del inglés al español, de las nuevas reglas implementadas desde primeros de 2019, en todo el mundo.

En declaraciones para 'La Verdad', este hombre de reglas destacó que «a pesar de ser ya muchas las pruebas que he arbitrado con carácter internacional (el Alfred Dunhil Cup en el Old Course de St Andrews, el Andalucía Valderrama Masters 2018, etc.), la asistencia a este seminario me ha supuesto una enorme satisfacción (...)», y afirmó «estar muy orgulloso de presentarse en los distintas pruebas internacionales donde participo como árbitro español y, procedente de la Federación de Golf de la Región de Murcia».