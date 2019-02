Para pequeños y mayores Juan (de pie), el abuelo de Eduardo y Francisco Serrano (agachado), el padre del joven jugador murciano que ya sabe lo que es jugar la Liga PGA Juvenil, practican juntos en el 'putting green' de Golf Altorreal, uno de los campos involucrados de nuevo en la competición. / mª Jesús peñas Las ligas juvenil y 'amateur' promovidas por la PGA vuelven a dar la oportunidad de jugar a niños y adultos de toda España MARÍA JESÚS PEÑAS Lunes, 4 febrero 2019, 21:21

En 2019 celebrará su cuarta edición. Una liga, la denominada PGA Juvenil, que nació y se mantiene con un mismo espíritu, el de promocionar el deporte del golf entre los más pequeños de toda España, más allá de su hándicap de juego. A la liga juvenil se sumó en seguida la Liga PGA Amateur, un proyecto que buscó también desde el principio la participación de padres, familias y/o amigos del golf junto a los niños, y que sirvió desde entonces de fuente de financiación para la competición de los menores, ya que siete euros de cada 'green fee' del 'amateur' se destinan a la Liga PGA Juvenil.

La cara visible de este evento anual y nacional en la Región de Murcia y Alicante es el profesional Fredy Borras, el representante de la PGA -Asociación de Profesionales del Golf- para esta zona de juego (nombrada como 'Alicante y Murcia'), una de las catorce en la que la organización ha dividido el mapa geográfico de España más Portugal.

CALENDARIO DE COMPETICIÓN: - 29-1 de febrero Circuito Evolve Pro Tour, en Hacienda Riquelme (968 038 051). En juego. - 2 de febrero 2ª prueba Circuito Sénior Región, en Golf Altorreal (inscripción 'online' en FGRM). - 6, 7 y 8 de febrero Circuito Evolve Pro Tour, en Lo Romero (616 478 869). Profesionales, jóvenes 'amateur' y mujeres. - 9 de febrero Torneo Aesgolf, en Golf Altorreal (968 648 144). Prueba abierta a séniores. 1ª puntuable para la Orden de Mérito Aesgolf. - 10 de febrero Torneo Ligas PGA, en El Plantío (965 115 049). 1ª prueba. Liga Golf@ 2019, en Camposol (968 978 886). - 9 y 10 de febrero Torneo Escuela Diego Torné, en La Serena (968 575 576). - 12, 13 y 14 de febrero Circuito Evolve Pro Tour, en La Serena (968 575 576). 'Pros', jóvenes 'amateur' y mujeres. - 16 de febrero 1ª jornada del Máster de Torre Pacheco, en Torre Pacheco (968 585 111). - 16 y 17 de febrero 1ª Puntuables Nacionales Juveniles Masculino y Femenino, en Hacienda Riquelme (chicos) y en El Valle (chicas). Prueba del calendario de competición de la Nacional. - 21 de febrero Partida del Club Naval, en Torre Pacheco (968 585 111). - 23 de febrero Final del Máster de Torre Pacheco, en Torre Pacheco (968 585 111). Torneo Ligas PGA, en Golf Altorreal (968 648 144). 'Amateur' y juvenil. - 27-3 de marzo Campeonato Internacional Amateur Copa Su Majestad El Rey, en Las Colinas Golf & Country Club (965 324 004). - 2 de marzo 2ª prueba Circuito Sénior Región, en Golf Altorreal (incripción 'online' a través de la web de la FGRM). Pequecircuito Torre Pacheco, en Torre Pacheco(968 585 111). Inscripción: gratuita. Prueba dirigida a los más jóvenes.

«Me ilusioné cuando me contaron el proyecto, porque me pareció muy interesante que en la liga participaran aquellos niños que tienen dificultad para competir. Es decir, aquellos jóvenes que por tener un hándicap alto no puede acceder a las pruebas oficiales. En la PGA creemos que la poca participación en muchas zonas de España es debida precisamente al nivel que se exige de juego a los niños», afirma Borras.

«Tenemos alrededor de 2.000 participantes en toda España»

¿Quién está detrás?

La historia reciente de la Liga PGA Juvenil está vinculada a esta circunstancia. Fue precisamente un padre valenciano, Manuel Dutor -jugador 'amateur' de golf-, quien ante la imposibilidad de que su hija pudiera disputar determinadas competiciones porque no cumplía con el hándicap exigido, se implicó en crear una liga regional en la que sí pudieran jugar niños con todo tipo de hándicaps. No quería que su pequeña se desencantara de un deporte por el que había demostrado interés, por no poder jugarlo. Enseguida la PGA España se involucró con el proyecto, y hasta hoy.

«La nueva edición arranca el próximo 10 de febrero en el campo de El Plantío»

En la Liga PGA Juvenil participan niños de hándicap 36 pero también jugadores 'scratch'. «Alrededor de 2.000 participantes en toda España», asegura un ilusionado Borras. Un profesional que compagina la responsabilidad PGA con su actividad docente -desde hace 12 años- en el campo de Hacienda del Álamo (Fuente Álamo) y que en 2017 fue nombrado mejor responsable de toda España de las Ligas PGA. Está feliz por la participación que va acumulando la liga juvenil en sus respectivas ediciones y motivado porque ha vivido con su propia hija Daniela un caso similiar al de Dutor. Borras recuerda que su hija, jugadora de la liga, «comenzó hace dos años en esto del golf con hándicap 36 y ahora está en hándicap 10». Ahora es una de las alumnas de la Escuela de Golf de la Territorial murciana. Ilusionadísimo está también este 'pro' con el hecho de que este año se haya puesto en marcha las figura de los 'Embajadores de golf by Ping'. Es una posibilidad que se abre para aquellos jugadores infantiles, cadetes y sub-18 de la liga que presenten trabajos, presentaciones, etc. en sus colegios, para dar a conocer a sus compañeros en qué consiste este deporte y por qué se han enganchado a él. «Desde la PGA corresponderemos con becas académicas Ivy League Education y deportivas IMG Academy, en los Estados Unidos, que darán la oportunidad a estos menores de conocer cómo podría ser su vida universitaria en este país».

«Estoy ilusionado con la figura que hemos creado de los 'Embajadores de golf by Ping'»

La competición de la Liga Juvenil arranca este mes de febrero. Será el próximo día 10, y lo hará en el campo alicantino de El Plantío. La liga pasará después por los campos de Golf Altorreal (23 de febrero), Aguilón Golf (24 de marzo), Lorca Resort (7 de abril), New Sierra Golf (12 de mayo), Club de Golf de Torre Pacheco (20 de julio), Roda Golf (31 de agosto), La Serena Golf (1 de septiembre), Alicante Golf (8 de septiembre) y Hacienda del Álamo (29 de septiembre). El campo de Borras es el recorrido que albergará la final de las ligas este 2019, como ya lo hizo en ediciones anteriores. Cada campo acogerá durante la jornada de juego las dos ligas (juvenil y 'amateur').

Aprovechar el tirón

Tanto la competición juvenil como la 'amateur' en juego contará este año con nueve pruebas regulares en formato liga, y habrá una final con valor doble. En la liga juvenil serán los 10 mejores clasificados hándicap, dos por categoría -uno masculino y uno femenino-, quienes ganarán una plaza para disputar la gran final de la competición. También se contará con una repesca para los mejores jugadores 'scratch', dentro del 'ranking' general en las cinco categorías previstas (benjamín, alevín, infantil, cadete y boy-girl).

Tanto la Liga PGA Juvenil como la Amateur estarán acompañadas del denominado Ranking Familiar, aquel que se genera a través de los puntos obtenidos por padres, tíos, abuelos y/o hermanos, que se sumarán a los que ya tiene el jugador de la Liga PGA Juvenil. En 2018 se incluyó la figura del amigo, cuyo resultado puede computar también y en 2019 tendrá relevancia la 'Race to Carnoustie', una competición por parejas creadas para jugadores de las ligas PGA.

Desde la Asociación de Profesionales del Golf de España se pone el acento en que «en los últimos tiempos vemos como desde todas las instancias del golf se intenta buscar iniciativas que hagan crecer el interés por parte del gran público hacia este deporte. Acciones como el golf en los colegios, nuevos formatos de torneos promovidos en el European Tour o la propias ligas PGA,son grandes proyectos que están consiguiendo acercar a los más jóvenes de nuevo al golf». Y afirman: «Tenemos que aprovechar el tirón de la victoria de Sergio García en Augusta o la irrupción de Jon Rahm en el panorama golfístico mundial para este propósito».

Borras está en esa misma sintonía. «Rahm, García... ayudan. Mucha gente que no hablaba de golf, lo hace ahora; prensa deportiva que no escribía de golf, ahora publica. (...) Los niños se quieren parecer a Rahm». Y para que esto siga ocurriendo Borras ya tiene todo listo para que el 10 de febrero arranque la nueva edición. Las inscripciones pueden dirigirse y formalizarse en la web oficial de la prueba, donde se puede consultar el calendario, ver los resultados o consultar la tarjeta del jugador y del resto de sus competidores.