Un paraíso también para las familias que juegan al golf

María Jesús Peñas Viernes, 6 de junio 2025, 01:21 Comenta Compartir

El complejo deportivo, turístico y residencial de La Manga Club (Los Belones - Cartagena), que nació de la visión de un norteamericano de nombre Gregory Peters (1927 - 2014) a principios de los 70, lleva más de 50 años ofreciendo a residentes, visitantes vacacionales, huéspedes de hotel, jugadores ocasionales, profesionales del golf y otros deportes, celebridades... selecciones deportivas y grandes competiciones: lujo, clase y personalidad. La que le imprime una historia cuajada de momentos excepcionales.

Un complejo que se ha ido adaptando a los tiempos sin perder ese 'je ne sais quoi' (ese 'yo no sé qué' que diría un francés) que lo hace tan diferente. Un lugar que respira deporte por los cuatro costados, siendo toda una referencia nacional e internacional en fútbol, criquet, tenis y por su puesto golf –con tres recorridos de 18 hoyos más un 'pitch and putt'–. Dos esos campos, los llamados Norte y Sur, incluso a pie de hotel (algo que curiosamente no es tan habitual en los 'resorts') y que supone un plus de comodidad para el golfista de habitación. Una marca en sí misma, que ha cambiado de propiedad en varias ocasiones en sus largas cinco décadas de existencia, y que también ha visto peligrar su continuidad algunas otras. A día de hoy vive tiempos tranquilos, donde prima el crecimiento, el posicionamiento y el empeño en mejorar instalaciones y sorprender al visitante final con sus propuestas.

Es el propio Ángel Holgado, el director general del Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa –cargo que desempeña desde abril de 2023–, quien reitera a LA VERDAD la manera de entender este negocio de cara al «huésped» (que no 'cliente'), que es como define Holgado a todo aquel que disfruta de su espacio de trabajo. Dos años después de apostar «por ofrecer el mejor servicio, trabajando las emociones para que la estancia de nuestros huéspedes sea imborrable», sigue en ese camino. «Sí. Nosotros siempre buscaremos que el huésped tenga una experiencia sensorial. Retener en su memoria el aroma, la iluminación, la música, los materiales (...) de este lugar. Que viva y retenga una experiencia de 360 grados». Desde mayo de 2024 esa personalísima experiencia se disfruta bajo la marca de 'Grand Hyatt'. Un distintivo que aquel año comenzó a lucir La Manga Club como el primero de esta categoría en España.

Lujo para todos

Ampliar Juntos. El complejo murciano quiere que agosto se llene de familias jugando al golf.

Con respecto al golf y como novedad para este 2025 en el propio calendario de competición estrictamente 'amateur' del Real Golf de La Manga Club, se ha fijado una prueba con aspiraciones a convertirse en un referente familiar nacional. Se trata del denominado Torneo de Golf en Familia - La Manga Club, a celebrarse entre los días 28 y 31 del próximo mes de agosto. Una competición generada alrededor del mensaje de que es aquí: 'Donde el 'swing' une generaciones'; en los recorridos del Gran Hyatt La Manga Club & Spa. Una experiencia de golf en un entorno de lujo a disposición de las familias. Y precisamente de familias el complejo sabe mucho, porque es sede bienal del reputado Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín de la Real Federación Española de Golf, donde participan más de 400 jóvenes (acompañados durante su estancia por sus familiares cercanos). En el campeonato compiten los niños; en el torneo que propone La Manga Club habrá espacio para puntuar de manera individual y pero también de hacerlo por equipos representando a su familia.

El Torneo Golf en Familia La Manga Club tiene previsto disputarse del 28 al 31 de agosto

Si el pasado 24 de mayo fue el golf femenino de la Región quien apreció la calidad de todos los servicios del complejo reunidos alrededor de la celebración del Día Internacional de la Mujer Golfista –organizado por la Territorial murciana–, y donde las participantes utilizaron precisamente el término «lujo» para definir su experiencia, este agosto el complejo quiere ser la casa de toda aquella familia que quiera disfrutar de un torneo a dos días, con o sin alojamiento. El por qué es sencillo. «Porque este es un deporte fantástico para jugar en familia» –destaca Holgado que interroga en voz alta– ¿en qué otro deporte sucede algo así? (...) Creo que es el momento de trabajar en favor de las familias». Añadiendo como extras a la prueba lo que ofrece el complejo (gastronomía, playa, ocio..).

¿Quién lo dirige? El Grupo Inversor Hesperia S A es quien hoy dirige al que siempre se le ha llamado el 'buque insignia' de la marca 'Destino de Golf de la Región de Murcia'. Un complejo con el título de Real Golf de La Manga Club. Una gran nave que la cadena hotelera española adquirió en 2019. Desde abril de 2023 es el profesional catalán Ángel Holgado quien ejerce de director general del Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, el nombre que ostenta a día de hoy el 'resort'. Y aunque se pueden practicar numerosas disciplinas deportivas en él, su alma son sus tres campos de golf de 18 hoyos, junto a un 'pitch and putt', una amplísima zona de prácticas y la academia.

Características del torneo

La prueba con capacidad máxima para 120 jugadores (con licencia en vigor) está dirigida a adultos, infantiles, alevines y benjamines (con edad limitada de 9 a 10 años). En ella están previstas cuatro categorías: caballeros, damas, benjamines y alevines (hándicap limitado a 54) e infantiles y cadetes (hcp limitado a 36).

La competición se disputará a 36 hoyos (individual 'stableford') donde el torneo individual correrá en paralelo con el familiar, computando y teniendo premio especial los tres mejores resultados por equipo; en ese equipo familiar puntuarán los dos mejores resultados, si éste está formado por más de dos jugadores.

Ampliar Ángel Holgado. El director general del complejo también juega al golf.

Los paquetes de alojamiento para vivir la experiencia completa parten de los 1.550 euros por estancia (adulto más un niño) hasta el de 2 adultos y 2 niños, desde 2.215 euros, que incluyen tres noches de hotel con desayuno buffet, 2 rondas de golf, cóctel de bienvenida y avituallamiento para los dos jornadas, además de la cena con entrega de premios y detalle de bienvenida. La experiencia cuenta también con una tarifa especial para rondas de golf extras; para adultos de 75 euros y de 43 para los jóvenes entre 12 y 16 años. Los juniors, de hasta 11, juegan gratis acompañados de un adulto.

Ángel Holgado: «¿En que otro deporte pueden jugar juntos todos los miembros de una familia?»

Pero el complejo va más allá para dar salida a las inquietudes de todos los miembros de una familia; contempla paquetes de estancia donde algunos de los miembros no jueguen al golf (tanto adultos como menores), con precios que oscilan entre los 1.710 hasta los 1.995 euros. Y en todo caso, a través del departamento de reservas del complejo se pueden consultar más opciones. Los escenarios de juego: Norte y Sur. Un entorno de verdadero lujo natural; un aparentemente escondido paraíso, «que todo el que viene aprecia», asegura Holgado. El director general sabe perfectamente qué es ese 'je ne sais quoi'. En el adn de su colaboradores –«que no empleados», matiza aquí también–, está «el servicio de un 5 estrellas de lujo, que es lo que ofrecemos. Aquí no hacemos bombillas, damos servicio». Un gran servicio. No puede ser de otra manera. Porque Holgado se define como un profesional «muy exigente. Busco la excelencia... Creo que tengo un punto obsesivo con eso», añade sonriendo.

Un perfeccionista a quién le cautivó el mundo del glamour de los hoteles desde muy joven a este barcelonés. Así que lo tuvo claro. Estudió Gestión y Administración Hotelera, y todos los días aprende porque el tiempo que le resta en su oficio «lo dedico a leer sobre mi trabajo; me interesa cualquier versión de lujo», que combina en sus ratos libres con su pasión por el ciclismo y su gusto por el golf. Ese que aprendió en Venezuela y practicó mucho en República Dominicana, dos destinos internacionales de trabajo antes de volver a España y dirigir el Hyatt Regency de Barcelona, para recalar después en este rincón de paraíso, que considera perfecto «para pasar tiempo con los tuyos». ¿Sus ídolos del golf? Seve y Sergio.

Temas

Golf

Comenta Reporta un error