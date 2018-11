De nuevo, la excelencia En el centro, los directores generales de La Manga Club, Eduardo Ruiz (sujetando uno de los premios) y Nick Montgomery, arropados por personal del complejo, miembros de la Comunidad de Propietarios de LMC y la presentadora de la gala, Ela Clark, que sujeta el segundo galardón. / mª Jesús peñas La Manga Club cosechó para España y la Región el premio al mejor espacio de golf de toda Europa, por segundo año MARÍA JESÚS PEÑAS CARTAGENA . Viernes, 9 noviembre 2018, 10:52

Dos direcciones generales que funcionan como una misma pieza. Dos directores generales que piensan como una sola cabeza; son Eduardo Ruiz, el responsable máximo del área de Deportes de La Manga Club, y Nick Montgomery, a los mandos del área de Restauración y Hotelería del complejo murciano. Un tándem humano que funciona a la perfección y que sigue un misma senda de trabajo, para afrontar el futuro de una instalación residencial-ocio vacacional-deportiva que ha cumplido recientemente los 46 años de existencia. Y a la vista de lo visto durante la noche del pasado sábado, 3 de noviembre, durante la celebración de la gala de los premios World Golf Awards (WGA), el complejo no ha perdido atractivo, ni interés, ni presencia, ni competitividad en los duros mercados internacionales.

Los World Golf Awards -los Premios Mundiales de Golf- son las anuales 'estatuillas' -se les denomina los 'Oscar' de este deporte- que celebran y premian la excelencia en el turismo de golf internacional, como parte de los premios que entregan los reputados World Travel Awards. Una marca que reconoce y pone en valor con sus galardones, la excelencia de los diferentes sectores que aglutina la industria de los viajes y el turismo mundial. La gran matriz otorga además de los anuales WGA, los World Ski Awards y los World Spa Awards.

Entre sus competidores, los complejos británicos The Belfry, The Gleneagles y The Celtic Manor

Dos de tres nominaciones

Hace cinco años que los WGA se pusieron en marcha a la vista de que el sector necesitaba y reclamaba unos premios específicos. En ese tiempo, La Manga Club ha conseguido la visibilidad y el prestigio que otorgan unos premios de esta categoría. Desde que arrancaron en 2014, el 'resort' ha acaparado buena parte de la atención de los votantes de estos premios. Ya fuera en ediciones anteriores, haciéndole ganar el premio al Mejor Hotel de Golf de España (ediciones 2014, 2015 y 2017), como destacándolo como vencedor en la categoría: Europe's Best Golf Venue -mejor espacio de golf europeo-; un exigente premio que ya consiguió en 2017, y que ha vuelto a obtener este año. Un reconocimiento al que estaban nominados 13 candidatos más, entre los que destacan The Gleneagles, The Belfry, The Celtic Manor o Trump Turnberry Resort.

En muy buena sintonía, un orgulloso Ruiz fue el encargado de recoger el trofeo, mientras que un igualmente feliz Montgomery recogía el correspondiente al 'Mejor Hotel de Golf de España 2018'. El complejo hizo así doblete con respecto al año anterior. En cambio, la nominación a 'Mejor Campo de Golf de España 2018' no pudo materializarse en galardón de vencedor. Sería la instalación de PGA Catalunya (Gerona) quien se haría con el premio. Aunque eso sí, sería un murciano, Miguel Marín, el nuevo director de Negocios de Ocio del complejo catalán, quien lo recogiese. Marín ha vuelto a España y a estar cerca de lo suyos, tras varios años de trabajo en Panamá. «De volver, tenía que ser a un buen destino», afirmó para 'La Verdad' Marín, durante la recepción del evento, que tuvo lugar en el Salón de Banquetes del Hotel Príncipe Felipe, el epicentro de los premios.

A lo largo de los WGA 2018, una gala que tuvo lugar por segundo año consecutivo en LMC y en la que participaron con su asistencia más de 40 países, se entregaron hasta 60 premios. Palabras de bienvenida tanto de Patricio Valverde, consejero de Fomento e Infraestructuras, como del propio Montgomery, quien no puede estar más satisfecho por cómo se desarrolló la noche. Dos premios sobre la mesa, un impacto mediático muy importante y el convencimiento de que «ser el escenario de eventos de este tipo, está más que amortizado».