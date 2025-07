De New Jersey a Motril

María Jesús Peñas Lunes, 7 de julio 2025, 16:48 Comenta Compartir

El Circuito Albatros 2025 pasó por la provincia de Granada batiendo récords. El pasado martes se agotaron las inscripciones, y con lista de espera incluida, muchos fueron los golfistas que se quedaron fuera de los 112 elegidos que participaron en el que era octavo torneo del año. Entre todos ellos destacó uno sobre manera, el joven granadino Carlos Ferreira Cardona, que cursa sus estudios en la Felician University Golf de Rutheford, New Jersey. Sin duda el 'amateur', aún en edad cadete, acreditó su formación en el programa de la universidad estadounidense para firmar una tarjeta de 64 golpes en el par 70 del Club Los Moriscos de Motril en la costa tropical.

La exhibición de Carlos Ferreira fue de profesional, ya que su nivel con hándicap plus (+1) quedó más que acreditado. Con ese espectacular seis bajo par ganó el premio 'scratch', firmado en 42 puntos, ocho más que su inmediato perseguidor, José Antonio López (hcp 2). La victoria en primera categoría se la llevó el almeriense Norberto Pérez debido a que los premios no son acumulables, dado que Carlos Ferreira también fue mejor sobre el campo en todos los aspectos. A la postre sus 41 puntos le valieron para ganar con un buen cinco bajo el par de su hándicap nueve. La segunda plaza correspondió a Fernando Arias con 40 puntos, y el podio lo cerró Miguel Ángel Baena (38).

No menos rutilante fue el triunfo de la segunda categoría de Andrés Valdivia. No en vano entregó una tarjeta con 48 puntazos, doce bajo el par de su hándicap veinticinco. No me nos buenos fueron los 42 acreditados por Luis Fernando Rodríguez, que le dieron la segunda posición, mientras que el tercero fue Francisco Barroso con 39 puntos. Entre las damas la campeona fue María Granados merced a sus 39 puntos. Le siguieron en la clasificación Luis Lorenzo (37) y María Carvallo de Cora (35).

De esta forma Carlos Ferreira, Norberto Pérez, Andrés Valdivia y María Granados lograron también su clasificación para la Gran Final del circuito que disputarán todos los campeones del año en Roquetas de Mar a mediados de octubre. De manera que se unen a Carlos Ortega, Carlos Nárdiz, Gonzalo Maldonado, Fernando Moreno, Antonio Piñero y Manuel Martín Álvarez entre los mejores resultados Scratch de Sevilla, Huelva, Roquetas de Mar, Córdoba, Portugal, Murcia y Almería. Un pasaporte que igualmente tienen Miguel Marques, José Joaquín Vázquez, Alfonso Muñoz, Craig McAteer, Eduardo Rodríguez de la Vega y Roberto López Ufarte como jugadores de 1ª categoría. Jorge Remeseiro, Ricardo Bescansa, Juan José Montes, Luis Marín, James Hannum, Jaime Sosa y Aléix Vidal de 2ª c

ategoría también estarán en Playa Serena, más las campeonas femeninas Carla Godino, Gunnel López, Asunción Moreno, Denise Boutin y Ana Guerrero, igualmente clasificadas para el citado Máster Gran Final, que por tercer año consecutivo se disputará en las costas almerienses. También aspiran a estar allí los cuatro mejores del ránking sumando las tres mejores tarjetas de los distintos torneos del circuito en los que participen. Todos ellos con el hospedaje incluido.

