Murcia se cuela en el abierto nacional Camino de hacer historia. Tres españoles -Samuel del Val (i), Jon Rahm y Rafael Cabrera-Bello- en la partida estelar del Open de España, un dominio nacional que solo se dio hace 24 años. Un 'Gravit' montado. / MARÍA JESÚS PEÑAS La brillante actuación del jugador Samuel del Val y la presencia de la empresa Econatura dan protagonismo a la Región en el Mutuactivos Open de España MARÍA JESÚS PEÑAS MADRID Lunes, 14 octubre 2019, 21:53

Durante la pasada jornada dominical le fue inevitable no sentir cierto temblor en el 'tee' del 1 del Club del Campo Villa de Madrid, cuando el reloj-marcador mostraba la salida número 23. Eran las 13.00 del mediodía, la hora de la partida estelar del Mutuactivos Open de España 2019. Samuel del Val salía en ella, junto al vasco Jon Rahm y el canario Rafael Cabrera-Bello, tras cosechar el 'murcianico' unos excelentes resultados durante las tres jornadas anteriores -67, 65 y 69-, que captaron la atención de todo el mundo.

Para él suponía la oportunidad de salir por primera vez en su carrera profesional en la última jornada de una prueba del European Tour (ET). Venía cansado tras 20 largas y muy viajadas semanas de competición, aunque para este vasco criado en Murcia, que nunca olvida que donde aprendió con 6 añitos a jugar al golf fue en el campo de Altorreal (Molina de Segura), era toda una oportunidad de demostrar «la calidad de mi juego y dónde puedo estar. (...) Algo en lo que muchas veces crees, pero que lo tienes que ver».

Y lo vio todo el mundo. Del Val (Bilbao, 1987) fue una de las revelaciones de la competición, regalando al público del abierto español buen golf hasta la última jornada (donde firmó un 68), para sumar un total de -15, que finalmente le colocó 3º en la clasificación general, luchando hasta los últimos hoyos por la 2ª plaza.

«Me he sentido muy arropado por el público. ¡Me costaba encontrar las banderas con tanta gente al fondo!»

«No me he sentido presionado porque sé de la calidad de mi juego y dónde puedo estar»

«Poder competir con dos 'cracks' y estar jugando un torneo del European Tour y el abierto de mi país ha sido muy especial» Samuel del Val Golfista

Dentro de cuerdas

Nunca antes tanto dominio español estuvo presente en un Open de España. Hay que remontarse a hace 24 años, cuando este abierto lo ganó Severiano Ballesteros. Un triunfo por una reputadísima copa, con también tres españoles en la última partida; Seve jugó con Ignacio Garrido y Pepín Rivero. Y en esta última edición, los nombres de Adri Arnaus (cuarto) -otra sensacional revelación- y el de Sergio García (séptimo) sentenciaban la buena salud del golf profesional español. El implacable y voraz Jon Rahm (Bilbao, 1994) demostró su intratable gran momento. Incontestable su resultado de -22 (66, 67, 63 y 66) con el que ganó la misma copa que en 1995 levantó su ídolo, Seve. Puro espectáculo verle en acción. Una actuación con momentos álgidos como el 'eagle' al hoyo 4, el domingo y otro en el 16, el sábado, que hicieron rugir a los espectadores.

Del Val suele vestir de azul marino, el color de Seve, aunque su referencia en el golf ha sido siempre el estadounidense Phil Mickelson. De ahí que le apodaran de joven 'Samuelson'. «¡Que gran persona Del Val! (...). Tiene una gran historia este Samuelson», afirmaría la periodista de TVE Elena Jiménez, que tuvo la oportunidad de compartir el pro-am del abierto con dos compañeros más de de prensa y este 'hijo' de la Región. Del Val llegó a tierras murcianas con un año de edad y las 'abandonó' con 17, rumbo a los Estados Unidos, donde se ha formado académicamente y como golfista.

No son los únicos profesionales de los medios a los que Samuel se ha ganado. Suma las crónicas y las entrevistas, los elogios y el respeto de muchos profesionales de la prensa especializada en golf. Su valentía y elegancia dentro del campo y su amabilidad y franca sonrisa fuera de él, hablan de una buena persona que ya en 2009 y para 'La Verdad' declaró que lo que busca en la vida es «ser feliz». Y no podía serlo más, tras concluir el Mutuactivos Open de España 2019. Su sonrisa le avalaba.

En segundo plano, pero siguiéndole muy de cerca, su padre José Manuel del Val, de lo más tranquilo. «Sí, tranquilo. No estaba nada nervioso porque sé que ante un 'bogey' sabe hacer 'birdies'». Así de seguros son los Del Val. «Si te digo la verdad, cuando me pongo nervioso es cuando está en China y no le veo, y tengo que seguirle por la 'tablet'. Aquí en cambio le he ido viendo jugar», y afirma: «Yo siempre he sabido el juego que tiene. La verdad es que un día u otro tenía que dar un salto cualitativo. Ha tardado porque ha tenido muy mala suerte, pero ahora ha saltado la oportunidad y han salido las cosas bien. Él está preparado».

Jugar con público es diferente. Hay que acostumbrarse. Hasta 31.219 visitantes en el abierto, en cuatro días. Se sienten. Están ahí. «Me he sentido muy arropado por el público. No me lo esperaba», destaca Del Val. «La verdad es que he intentado ir enfocado y dejar a la gente a un lado por si me podía empezar a afectar, sobre todo ¡porque yo no estoy acostumbrado! Me ha costado encontrar las banderas ¡con tanta gente al fondo! He tenido que ir buscando el palo», relata sin poder deshacerse de su enorme sonrisa. Y confiesa: «Lo he vivido como un niño pequeño. Lo he disfrutado». No es para menos. Para Del Val «poder competir con dos 'cracks', estar jugando un torneo del ET y el abierto de mi país ha sido muy especial».

Fuera de cuerdas

2.500 metros cuadrados de césped artificial acompañaron a visitantes y jugadores a lo largo de toda la semana del abierto disputado en el Campo Villa de Madrid. Si el equipo de mantenimiento del recorrido en juego recibió elogios ante el estado de 'greens' y calles, también el artificial contó con su propio protagonismo. Ya fuera en la zona comercial como en la salida del hoyo 19, un hoyo de exhibición previsto por la organización, que concluía en uno de los 'greens' del campo de par 3 con el que cuenta la instalación deportiva, y por donde pasaron jugadores de la talla de Miguel Ángel Jiménez. El malagueño, antes de iniciar una clase magistral de la suyas, no pudo evitar interesarse por la composición de la alfombrilla de este 'tee'. Una esterilla muy específica para 'tee-lines' de prácticas, 100% de nylon, fabricada en Europa y que no se quema con el paso de los palos.

Todo este césped artificial vino de la mano de la empresa murciana Econatura, involucrada por primera vez en el evento. Aunque hace años que la inquietud de su máximo responsable, Teo Arnaldos, con las posibilidades que ofrece el golf, le han ido introduciendo cada vez más en diferentes parcelas de este deporte. Así que cuando Fran García, su distribuidor de Econatura para el Levante, le habló «de la necesidad de proponer una alternativa a los hoyos fijos que montamos en los 'putting greens' que nos encargan nuestros clientes en los jardines de sus casas», Arnaldos se planteó: «Pues hagámoslo».

Ha sido un largo año y medio de 'prueba y error', hasta «dar con el Gravit», afirma el joven valenciano que se ha asociado con Arnaldos en esta aventura. Para Fran García un trabajo innovador donde «he contado desde la ayuda de un herrero hasta con la de un ingeniero aeronáutico, para encontrar la aleación perfecta de acero, un adecuado anodizado y un segundo tratamiento ¡que no se revela!». El dispositivo se convierte así en una «herramienta funcional, práctica, con buena estética, con el que el jugador puede practicar el 'putt' ya sea en casa, la oficina o en el campo de golf». Solo hay que montarlo, colocarlo y apuntar hacia él como si fuera el hoyo. «Si la trayectoria es la correcta, el Gravit 'atrapará' la bola. Sencillo, limpio y cómodo», asegura García, su creador, que forma un tándem perfecto con Arnaldos. Hasta ahora el mercado ofrecía productos unidireccionales, mientras que la capacidad del Gravit es de 360 grados. Un concepto sencillo en apariencia, que consta de dos discos -que se montan a una altura determinada-, un eje y un mástil, fabricado todo en España y con la posibilidad de incorporar en el futuro un 'software' que permita introducir datos de 'greenes' de campos de todo el mundo.

La 'pareja' del Gravit también se ha fabricado con los mejores materiales. Una 'mat' (estera) de prácticas que cuenta con los mejores estándares de calidad del mercado mundial. «Hecha con el mejor látex en su parte inferior, con el mejor algodón del mundo en su cara superior y el mejor cordón perimetral», destaca Arnaldos. Ambos productos pueden localizarse a través de la página web de Gravit, porque en el 'stand' del Open de España, como las mejores bolas de golf, volaron todas las unidades.