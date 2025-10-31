Murcia y Alicante, en el tiro de cámara del programa 'Lara Golf Academy'

El dos veces campeón en el Circuito Europeo (hoy DP World Tour) José Manuel Lara ( Valencia, 48 años) intenta hacer memoria de la última vez ... que estuvo en la Región de Murcia. «Me viene a la memoria la final del Peugeot en La Manga Club, pero no recuerdo haber venido a grabar...», matiza el conductor del programa de televisión que emite Movistar Golf y que lleva su apellido: 'Lara Golf Academy'. Un espacio donde el aficionado aprende del profesional cómo mejorar su golf a través de su sabiduría y de encuentros con personajes conocidos y públicos, utilizando escenarios naturales a lo largo de la geografía española.

No. El equipo no había pisado la Región. Ha tenido que ser al final de esta sexta temporada de academia, cuando se ha puesto rumbo a New Sierra Golf (Avileses - Murcia), el recorrido murciano que recientemente albergó una de las pruebas del Circuito PGA de España 2025. Una competición que le puso en el punto de tiro del mundo profesional y 'amateur', y que la semana pasada estuvo en otro tiro, este de cámara, del equipo de televisión desplazado desde Madrid para grabar en él, el que será el programa número 69. Lara se encontró un campo «con unos primeros 9 hoyos amplios y unos segundos algo más estrechos. Se nota que son los nuevos –dice refiriéndose a la 2ª vuelta–, porque la hierba no ha agarrado del todo, aunque están muy bien de condiciones. Es un campo de ida y vuelta (se juega con la dirección del viento y la contraria) y donde he encontrado unos 'greens' en muy buen estado». El equipo grabó en dos pares 4, el hoyo 8 y 14, un programa dedicado al uso del 'driver', que les llevó a completar una amplia jornada de trabajo.

Los capítulos 70, 71 y 72

Las dos siguientes jornadas se dedicaron a la grabación de los que se computarán como los programas 70, 71 y 72. El escenario elegido es un viejo conocido. El campo alicantino de Lo Romero Golf (Pilar de la Horadada), donde tanto el productor, el realizador, los cámaras y el propio Lara se sienten como en casa, porque han grabado en varias ocasiones en esta instalación. De hecho Lara está sopesando utilizar Lo Romero Golf como su base de preparación y entreno para su salto al circuito sénior. Y es que el valenciano ya está pensando en el Legends Tour, el circuito sénior europeo para jugadores profesionales mayores de 50 años.

Pero hasta que dé ese paso, tiene 48 años, su atención se centró la semana pasada en grabar en los hoyos 14 y 16 del recorrido alicantino, donde también entrevistó al torero Manzanares. Aún no hay una fecha concreta de emisión de los programas. Pero será antes de que concluya el año. Por delante dos programas más, «probablemente el de la Escuela de Clasificación y otro más...» –nos adelanta el productor– para cerrar una temporada que se ha ido desplazando por diferentes puntos de la geografía española, aunque Lara quisiera moverse aún mucho más. Habrá que esperar a una nueva temporada para saber si lo consigue.