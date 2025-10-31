La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lara, listo para comenzar la grabación. LV

Murcia y Alicante, en el tiro de cámara del programa 'Lara Golf Academy'

El profesional José Manuel Lara graba los últimos episodios de su sexta temporada televisiva en los campos de New Sierra y de Lo Romero

María Jesús Peñas

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:40

El dos veces campeón en el Circuito Europeo (hoy DP World Tour) José Manuel Lara ( Valencia, 48 años) intenta hacer memoria de la última vez ... que estuvo en la Región de Murcia. «Me viene a la memoria la final del Peugeot en La Manga Club, pero no recuerdo haber venido a grabar...», matiza el conductor del programa de televisión que emite Movistar Golf y que lleva su apellido: 'Lara Golf Academy'. Un espacio donde el aficionado aprende del profesional cómo mejorar su golf a través de su sabiduría y de encuentros con personajes conocidos y públicos, utilizando escenarios naturales a lo largo de la geografía española.

