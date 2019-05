María López-Ferrer: «Las mujeres debemos ser más competitivas» María López-Ferrer, en el salón de su casa. / mª j. peñas La veterana aficionada llegó al golf tras pasar por otras disciplinas deportivas de las que se desentendió al encontrar en la bolsa de palos el deporte de su vida MARÍA JESÚS PEÑAS MURCIA Lunes, 27 mayo 2019, 21:33

Quien la ha conocido a lo largo de un recorrido de golf, sabe de su competitividad. «De su empeño, su pasión y su cabeza en el juego», como corrobora su hija María. Una manera de ser y de estar en el campo, que habla de quién es María López-Ferrer Gómez (Murcia, 1940) como persona. Una mujer inteligente «e íntegra», como su propio esposo resalta, con múltiples inquietudes a pesar de nacer en una época en la que solo se esperaba de las féminas que fueran buenas amas de casa y dóciles. Por entonces ella terminó Comercio -lo que hoy en día es Empresariales-, se sacó el carnet de conducir con tan solo 18 años, alimentó el intelecto y el alma con libros y música, y le dedicó tiempo a los deportes, «cuando las de mi generación permanecían en su mayoría sentadas».

Hockey, equitación.., hasta que llegó el golf. Una especie de salvavidas (todo hay que decirlo) porque «montar a caballo me daba muchísimo miedo; se me secaba la boca en el momento de montar». A principios de los 70 y ya casada con José Antonio Nuño de la Rosa, con el que lleva 55 años de matrimonio, es cuando se aficiona al mundo de los palos. Lo hacen ambos. «A una disciplina deportiva desconocida hasta entonces en la Región. Fue en La Manga Club. Allí vi a unas mujeres jugar y le dije a José Antonio: ' Esto es lo nuestro'». No se confundió en su aseveración. Y desde entonces el golf les ha acompañado en su vida personal, de pareja y familiar (sus tres hijos lo han practicado). Toda una escuela «donde aprender a ganar y perder y, a bajarte si es preciso los humos. Donde no hay espacio para el orgullo», dice con tono amable a sus experimentados y envidiables 78 años, esta murciana que ha sabido hacer siempre de su afabilidad, elegancia y discreción su tarjeta de visita dentro y fuera del campo. «Yo la conocí en el 77. Jugué con ella en Villamartín», recuerda perfectamente José Jover, el actual presidente de la federación murciana, «y ya tenía entonces un gran 'swing' (..). Toda una señora del golf».

La veterana aficionada estará presente en el torneo del Día Internacional de la Mujer Golfista

«Luchábamos por ganar»

De aquellos años López-Ferrer lo recuerda todo, porque tiene una memoria excelente que le ha servido incluso para seguir todos los golpes y puntuaciones de sus diferentes partidas. «En los torneos no seríamos más de 30 jugadores y muy pocas mujeres», dice tirando de recuerdos. «Entonces no jugábamos muchas, pero las que lo hacíamos te puedo asegurar que lo pasábamos estupendamente compitiendo. Luchábamos por ganar. Creo que en parte, ahora, esa competitividad se ha perdido». María es de la opinión que para solo 'pasar un buen rato', como algunas jugadoras dicen, ya hay otras actividades -quedar con las amigas, salir a cenar, ir de tiendas- y para dar un paseo, «callejear por Murcia». El golf es otra cosa. «La práctica del golf precisa de competitividad. Y creo que además hoy en día se necesita que se cuiden las formas, que se han relajado, y las normas de golf. Su conocimiento es imprescindible para una buena práctica. (...) Antes se notaba más la presión del propio juego. Yo guardo incluso todas la tarjetas de bajada de hándicap que antes te daban. ¡No es como ahora que está todo informatizado!. Además, al jugar 'medal' (por golpes) te tenías que esforzar mucho más y ello ayudaba a mantener la tensión necesaria».

Así que se reafirma en que: «Las mujeres debemos ser más competitivas en el campo de golf, dedicarle más atención a las normas y a que no se hagan trampas, aunque ¡de estas siempre ha habido!», apostilla divertida. Para continuar diciendo: «Porque el golf no es una distracción, sino un deporte. Y añade convencida: «La gente que no juega bien y sale al campo, se decepciona, termina frustrándose y convierte la práctica del golf en un agradable paseo. Pero el golf es mucho más». También es crítica con alguna comportamientos nuevos. «Nosotros íbamos a las entregas de premios aunque no optáramos a trofeo. Además, antes no se daba nada, ni viajes, ni merienda, ni comida, ni nada. Era puro juego. Ahora se ha distorsionado el golf con tanto regalo».

Más de 30 copas de plata del Campeonato del Levante y otras tantas copas individuales se atesoran en un rincón de casa y en la memoria momentos inolvidables como su capitanía en el «Campeonato de Girls que ganamos en San Sebastián o la copa que gané en un campeonato en Aloha (Málaga) que me hizo mucha ilusión porque el recorrido era nuevo para mí». También sus tres hoyos en uno. «En el 2 del Norte de La Manga Club; en La Torre Golf, en el 17 y, en Golf Altorreal también en el 17», entre otros grandes momentos. Tan numerosos como las anécdotas acumuladas. Algunas tan simpáticas como cuando dio el golpe de honor en la inauguración de Golf Altorreal, dispuesto en el campo de prácticas. «Se puso justo a tocar la banda de música con tan mala fortuna, que me sorprendió justo en el momento de darle a la bola y ¡zas!, hice un capón».

Pensando en mujeres de golf, a la cabeza la vienen los nombres de Rosana Coen, Paulina Vela, Ana González o Conchita Gómez Palmero, entre otras, y sus partidas de 'match' con Trini Mesa del Castillo, «que las disfruto muchísimo»; bueno disfrutaba porque una lesión en el brazo la tiene un tanto apartada de los campos de golf. Porque «si salgo, salgo a jugar bien», dice saliendo de nuevo su vena más competitiva a la superficie. Una lesión de rodilla también la tuvo un tiempo apartada del golf, pero siempre ha estado ahí. «Mi actividad tanto física como mental se la debo a hacer deporte», reconoce sin ningún género de duda.

Nuño de la Rosa reconoce abiertamente que «ella juega mucho mejor que yo» y divertido apostilla: «Posiblemente algunas la 'odien' por esa competitividad suya. Deportivamente nunca baja la guardia». Y es que esta decana del golf nunca, nunca, se rinde.