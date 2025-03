Mujeres apoyando a mujeres

La federativa Asunción Delgado (c) contó con los apoyos de la chef Estrella Carrillo (i) y de la empresaria Francisca Ruiz.

Los de Ana Aragón, Begoña Huertas, Josefa Espinosa, Paola Cereijo, Pepa Ubeda, Mari Carmen Verdú, Carmen Templado, Mercedes Hernández, Carmen Martínez, Marta Garaulet y Francisca –'Paquita'– Ruiz son los nombres de las mujeres que durante estos últimos cuatro años están apoyando –mediante la fórmula del patrocinio y/o la colaboración– al golf femenino de la Región. Y a los que se ha sumado recientemente uno más. El de la chef Estrella Carrillo. Quizás con más mérito porque a diferencia del resto de estas féminas, ella no juega al golf. De momento. Porque está entre sus próximos objetivos; «creo que puede ser mi deporte de desconexión», adelanta a LA VERDAD la restauradora. Un medio de comunicación al que agradece que «fuera el que me acercó al mundo del golf a través de su información». Y en una conversación distendida sobre un deporte que ve «tan elegante», Estrella sonríe al recordar a su hermana Julia «que siempre me habla de que va a aprender. (...) Pues prepárate Julia, ¡que te voy a tomar la delantera!», anuncia Carrillo divertida.

«La concentración y precisión que se necesita en este deporte se asemeja a la cocina», asegura la chef del restaurante Santa Ana

La cocinera murciana, que lleva desde los 18 años entre fogones –comenzó en el mesón de sus padres–, regenta a sus 50 años recién cumplidos, el conocido restaurante Santa Ana (Los Ramos) del que salió rumbo al campo federativo de 9 hoyos de MontePríncipe para llevar allí su buen hacer, su cocina, su equipo y, su ganas de participar –inquieta que es ella– en este nuevo espacio. Fue el pasado 12 de marzo, durante la celebración de la cuarta prueba de la IV edición de la Liga Femenina 2025. «Siempre me ha llamado la atención el nivel de precisión que se necesita en este deporte. Se asemeja a la cocina. Donde también la concentración y la precisión son fundamentales. Donde incluso el estado de ánimo afecta».

Cuatro años atrás

La liga femenina de la Territorial murciana se inició en 2022 sin que nadie entonces pudiera pronosticar que ésta sería una competición que se consolidaría en el tiempo. Paola Cereijo, quien la pusiera en marcha aquel año como responsable federativa del Comité Femenino de la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM) lo reconoce así. «En aquel momento sencillamente se creó para generar actividad en un joven campo como era entonces MontePríncipe, que necesitaba ingresos». En aquel inicio femenino sólo estaba ella «y unas amigas». Cereijo ríe al contarlo y añade; «entonces no llenábamos el campo ni había lista de espera como ahora». Cuatro años después, la liga es una competición asentada, cuya máxima responsable a día de hoy es la federativa Asunción Delgado, con muchas ganas de seguir haciendo de la liga un evento deportivo fuerte, «porque competiciones como ésta nos visibilizan a todas», asegura.

Compromiso

La empresaria y jugadora de golf Paquita Ruiz está en la liga desde el principio. Como participante pero también como patrocinadora a través de su empresa, la inmobiliaria Proser 2000. «Sí. Estoy aquí no sólo como golfista, sino porque se trata de la liga femenina. Una prueba expresamente hecha para fomentar el golf entre las mujeres». El suyo es un compromiso firme. Fuerte. Porque Ruiz conduce 74 kilómetros (vive en Puerto de Mazarrón) hasta llegar a MontePríncipe –el escenario habitual de la liga– para sumar. De hecho, ni siquiera lesionada ha dejado de pisar un campo de golf. A la 4ª prueba de la liga llegó todavía recuperándose de su operación en el hombro izquierdo que, por cierto, no le supuso un problema para proclamarse ganadora 'scratch'. Así que una amplia sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Paquita –como jugadora– tras concluir el torneo; como patrocinadora decidió declinar su premio que pasó a la 2ª mejor posicionada, quedando la clasificación final cerrada con el 'scratch' en manos de Carmen Templado; como ganadoras de primera y segunda categoría, las jugadoras Ofelia González y María López, respectivamente. Aunque hubo un premio más. Al hoyo en uno conseguido por Ana Emparanza. «¡Es mi primer hoyo en 1!», exclamaría feliz la veterana jugadora.

La merienda que acompañó la entrega no puedo ser más deliciosa. Brioche de sepia y lima, humus de remolacha, bocaditos de anchoa con pimientos del piquillo... brocheta de piña y fresa, y bocaditos de chocolate y galleta lotus sobre los que una de las participantes no pudo reprimir exclamar en voz alta: «¡Esto está mortal! Voy a pecar... Y si eso, ya luego me confieso». Carrillo ha hecho eventos en muy diferentes lugares; «una capilla fue el más extraño». Ya puede decir que también ha estado a pie de campo de golf. Ha sido su primera vez. Ahora sólo falta que lo pise como jugadora.

