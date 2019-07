No hubo mate con dos torres Las dos vueltas del GNK al recorrido de La Torre Golf, que tan bien conoce Eduardo Pastor, no le permitieron sentenciar el circuito. Tras la 4ª prueba del Circuito GNK Golf Tour, Pastor mantiene su liderazgo en la general, mientras que la 3ª categoría del torneo se rindió al poder de Llorens y de Ruiz MARÍA JESÚS PEÑAS MURCIA Lunes, 29 julio 2019, 21:48

El Circuito GNK Golf Tour siempre ha tenido muy claro que la condición de ser mujer no es una cuestión de categoría, sino de género. Por ello sus tres categorías en competición son indistintas (en ellas hay hombres y mujeres), y es el hándicap (el nivel de juego) el que dictamina a cuál de ellas pertenece el jugador. Un adecuado uso de las barras de salida para cada sexo es el que equilibra las evidentes diferencias anatómicas y/o físicas que hay entre ambos géneros para abordar el recorrido. Hay otras maneras de organizar una competición, pero esta es su apuesta.

De ahí que a pesar del aún tímido porcentaje de féminas que se marcan como objetivo participar en pruebas de regularidad como esta, se comienzan a dar circunstancias como la que se vivió el pasado día 20 en el campo de La Torre Golf. En disputa la 4ª prueba del Circuito GNK Golf Tour 2019 y en la 3ª categoría dos jugadoras muy concentradas, a pesar de las múltiples distracciones que se dan a lo largo de una jornada de golf. Tras cinco horas de juego, una feliz Natalia Ruiz no pudo por menos que exclamar sonriente: «¡Hacemos podio!». Y añadió: «Hoy es un día importante para nosotras».

CLASIFICACIÓN GENERAL 1ª CATEGORÍA 1 Eduardo Pastor Sabater (62). 2 Jorge Alix (37). 3 Gerard Shaw (33). 4 Staffan Norberg (33). 5 John Seaton (32). 2ª CATEGORÍA 1 César López Guillén (65). 2 Francisco Bernal Hernández (46). 3 Antonio Conesa Cabezos (33). 4 Mercedes Llorens Pacual del Riquelme (27). 5 José Manuel Muñoz Sánchez (26). 3ª CATEGORÍA 1 Antonio Arques Martínez (35). 2 Juan Antonio Gil Pujante (32). 3 Natalia Ruiz (32). 4 Carlos Baile Rodríguez (26). 5 Pablo Ramirez Vivo (20).

Natalia Ruiz solo lleva un par de años en esto del golf y recuerda perfectamente que «empecé con Mercedes, Blanca, Encarna (...); así que quedar segunda con ella -refiriéndose a Mercedes Llorens- es para mí una felicidad». Llorens reconoce abiertamente que precisamente no está en su mejor momento con la bolsa de palos, «pero hoy me ha salido todo; ha entrado todo», declararía a 'La Verdad' al repasar mentalmente su ronda en calle, búnkeres y 'greens'. La jugadora con licencia por Golf Altorreal entregó un muy aplaudido resultado de 45 puntos, que le aupó a la 1ª plaza de su categoría y que, como golfista, le ha supuesto una bajada de hándicap de 24,2 a 19,1. Su resultado fue la mejor cifra de las 102 tarjetas entregadas en la jornada. Coincide en felicidad con Ruiz. Ambas son golfistas, ambas son amigas, ambas se alegran de hacer historia en el circuito -y por lo tanto en pruebas sociales-, mostrando que las mujeres también pueden estar en las primera plazas. Para Antonio Solano, el director de golf de GNK, es una satisfacción constatar que el golf femenino de la Región despunta y que dos mujeres entran en las primeras plazas de la clasificación general.

Eduardo Pastor conoce bien el campo de La Torre. Aprendió en él, vive en él (tiene allí su casa) «y aquí disputé mi primer torneo en 2009. Sí. Es mi campo». Pero esta vez le faltó «preparación. Siempre entreno antes el recorrido a jugar, tomo sensaciones, trabajo el juego corto, siento la velocidad de los 'greens'...».

No tuvo oportunidad de hacerlo en esta ocasión, pero esta circunstancia no la utilizó de excusa al comprobar el resultado final de su tarjeta. Ni siquiera el haber cambiado de 'putter'. Sencillamente no consiguió cuajar su mejor juego y ello le supuso firmar, al líder provisional de la primera categoría, 32 puntos que le arrastraban a la undécima posición de la prueba. Es una posición que no recibe ningún punto.

Su primera incursión en abril, en La Torre (la primera prueba del circuito GNK) le supuso atesorar para sí los disputados primeros 25 puntos que la primera plaza otorga al campeón de cada torneo, a los que pronto sumó otros 25 en Riquelme (segunda prueba) y a los que añadió los 12 de Alhama Signature (tercera). La imposibilidad de hacer 'mate con dos torres', tras la segunda vuelta en 'su' campo, no le impide seguir siendo el cabeza de la primera categoría de la clasificación general provisional, y mantener el espíritu competitivo y luchador que siempre le ha caracterizado.

El objetivo final es intentar «ganar. Siempre salgo con esa actitud», y en la cabeza de Eduardo Pastor (que tiene un hándicap de 8.6) el imponerse «como el jugador más regular del Circuito GNK Golf Tour 2019 y optar al viaje a Islandia». Por delante solo quedan dos pruebas más para seguir sumando puntos que le sitúen en la casilla del 'jaque mate'. La prueba de próximo mes de septiembre, en Riquelme, y la competición de El Valle, en noviembre.