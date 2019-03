La Marquesa cumple tres décadas de confianza plena José Ángel Quesada (c) sujeta la tarta de aniversario junto a su hermano Jesús y a Pascual Jiménez (d), director de golf. / LA VERDAD El campo celebró su 30º aniversario reuniendo en un gran torneo a 212 jugadores y 12 profesionales de 19 países Mª J. PEÑAS ALICANTE Lunes, 18 marzo 2019, 21:34

No fue un torneo más. Porque no todos los días se cumplen 30 años de trabajo continuado en favor de un deporte como el golf. José Ángel Quesada es muy consciente de ello. Y sabe «de la valentía» de su padre, Justo, por seguir adelante «en años complicados e inciertos. Sin esa valentía La Marquesa no sería una realidad».

Pero lo es. Este campo alicantino se denominó La Marquesa, en 1994. El nombre de la pedanía donde el progenitor de José Angel conoció a quien hiciera su esposa, Josefina. Un nombre para un recorrido diseñado y construido por el propio Justo Quesada (Orihuela, 1926-2010) que abrió sus puertas en marzo de 1989. Treinta años después, José Ángel estuvo presente, junto a su hermano Jesús, en tan gran acontecimiento durante el pasado fin de semana, aunque con la discreción que le suele caracterizar. Lo que no es óbice para reconocer a cada departamento de trabajo «su buen hacer en estos años»; un agradecimiento extensible al equipo de mantenimiento del campo y su 'greekeeper', José Mª Rodes, y a los profesores, Jesús Rodríguez y David Andreu, sin olvidar a las personas que ocupan a diario sus puestos en el 'caddy master' o en las funciones de 'marshalls' o 'starters', dirigidos por Pascual Jiménez, el director de golf. Un agradecimiento «a todos los que han dedicado muchos años de trabajo bien hecho a La Marquesa», en clara referencia también a Javier Pérez, el 'greenkeeper' durante 25 años de la instalación, y a Paulino Azorín, quien fuera director de golf durante 15 años.

Así que lo de menos durante el 9 y 10 de marzo, en La Marquesa, fueron los premios, aunque hubo. En 1ª categoría los recibieron Joachim Myhr (67 golpes), Jaakko Kiljunen (69) y Juan José Domínguez (70); mientras que en 2ª lo hicieron Kauno Kiikonen (41 puntos), José Murcia (40) y Julien Rosselet (39). En damas el honor fue para Saida Martínez (41), Manique Reeve (41) y Karen Simpson (40); y el campeón 'scratch' fue Oachim Myrh.