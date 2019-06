Dos manos para Prometeo Un Pedro Jiménez (i) emocionado coge de la mano al restaurador Joaquín Madrid, uno de sus apoyos. Pedro Jiménez, el organizador del torneo benéfico a favor de la asociación murciana, se emocionó durante la jornada MARÍA JESÚS PEÑAS ALICANTE. Lunes, 3 junio 2019, 22:24

Para el equipo del campo alicantino de Lo Romero (Pilar de la Horadada) el escenario de la prueba solidaria disputada el pasado 26 de mayo, ha sido un trabajo ingente. «Toda la plantilla implicada», confirma el coordinador de todos ellos, Jesús Granero, que añade: «Te aseguro que es la competición a la que más horas y trabajo le hemos dedicado». No es de extrañar. Mil flancos que atender. Todos los abiertos por Pedro Jiménez para conseguir que la prueba fuera un completo éxito. Y para ello, este hombre de 86 años, un hijo agradecido de la tierra que le vio nacer, no ha usado una, sino sus dos manos. Las que atesoran toda su sabiduría, experiencia, generosidad y relaciones para sumar a favor de las necesidades de Prometeo (Asociación de Padres de Discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales).

Todo un referente

Don Pedro Jiménez no necesita presentación. Sus largos años en política como audaz alcalde de Torre Pacheco por el Partido Independiente, son su transparente carta de presentación. A él se le debe el primer centro de salud de España, la puesta en marcha del velódromo, del reputado espacio Ifepa, del agua del trasvase para la comarca pachequera (la famosa Cota 120) o del reconocido como el primer 'pitch and putt' municipal con escuela pública de golf de todo el país, entre otras realidades que hoy forman parte del paisaje natural y diario de sus convecinos.

La línea de aportaciones en metálico continúa abierta en el club del campo

Y a pesar de lo mucho hecho, se resiste a pasar por alto tanto por hacer. Porque ahora resulta que sí. Y es que en su tiempo, Jiménez no consiguió sacar adelante el que hubiera sido un centro de referencia para la atención de personas con diferentes discapacidades. «Es algo que me sigue doliendo», afirma. Segundas oportunidades de la vida, otro independiente, el actual edil de pachequero en funciones, Antonio León, le brindó la oportunidad de hacer algo al respecto. Conseguir fondos para que el futuro Centro de Día de Prometeo sea una realidad. Un lugar donde conseguir mejorar la calidad de vida de todos los que padecen o conviven con la discapacidad intelectual del desarrollo y/o la parálisis cerebral. La asociación Prometeo ya está inmersa en la construcción y equipamiento de este centro -con un presupuesto de 700.000 euros-, que hay que afrontar.

Los jugadores pueden seguir colaborando a través de donaciones permutables por 'green fee' de campos

El exedil lleva semanas movilizando a federaciones, asociaciones, campos de golf, empresarios, medios de comunicación, familiares, amigos... Toda puerta a la que llamar es poca para conseguir su propósito. Sumar el mayor montante posible que desahogue los problemas financieros de la altruista asociación pachequera. Con el campo lo tuvo fácil. Su hijo, Victoriano, al frente de la propiedad del recorrido, le brindó a su progenitor todas las facilidades. Y así más de un centenar de jugadores pudieron disfrutar de una jornada solidaria de golf, en un campo que se presentó en óptimas condiciones de juego.

Un emocionado Pedro Jiménez, que, a título testimonial, jugó 9 hoyos de la prueba, se arropó de muchos colaboradores que estuvieron presentes en tan señalada jornada dominical, por la convocatoria electoral. Fue el caso de Adolfo García, el director de Camposeven. Una empresa fundamentada en el producto ecológico y biodinámico, que no se pudo sustraerse al evento. «Conozco a Pedro de toda la vida», dice este profesional del sector agroalimentario, a pesar de ser mucho más joven que el famoso 'Don Pedro', como se le conoce en todo el municipio. «Es imposible no saber de su figura, conocer sus referencias como alcalde; hizo una labor espectacular y, cuando me llamó para pasar a recoger el producto que necesitaba para los participantes, le dije: 'Aquí lo tienes'». Muchos han sido los negocios, marcas y empresas que se han involucrado, y de muy diferentes sectores. Muchas aportaciones en metálico y otras tantas colaboraciones en material susceptible de vestir la prueba como trofeo y/o regalo.

La psicopedagoga Orbaiz apela a que «hagamos más fácil lo que ya es difícil»

Imposible mencionarlos a todos de palabra, aunque Jiménez no pudo dejar de emocionarse al relatar a los jugadores, ya en la entrega de premios, el desprendido apoyo recibido por Joaquín Madrid, el propietario de 'El Rincón de Joaquín'. «Cuando le dije que quería contar con él, miró su agenda, vio que tenía varias comuniones y, a pesar de ello, me dijo: 'Cuenta conmigo. Allí estaré. Yo serviré el almuerzo y además, corre de mi cuenta'».

Muchos apoyos. Y aunque no lo reconoce, también ha habido quien ha mirado para otro lado. Quizás, como hace meses comentaba la psicopedagoga Constanza Orbaiz en una charla, «pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver».

Ella sabe de lo que habla. Sufrió una parálisis cerebral al nacer que afectó su motricidad. Sabe cómo se siente y cómo le ven los demás. Hoy da clases en un colegio argentino asegurando que «nadie está preparado para la discapacidad», pero aun así «la mejor forma de valorar la diversidad como parte de lo cotidiano, es valorar a cada persona por lo que puede dar». Y apostilla que hay que «hacer más fácil lo que ya es difícil». Porque nadie está libre de vivir una situación de este tipo. Un hijo, un familiar, uno mismo. Y la ayuda, la compañía, el apoyo pueden llegar de la generosidad de otros que pensaron en las necesidades presentes y futuras de una realidad con la que convivir. Porque, como esta argentina destaca, «la inclusión es mucho más que construir una rampa».

La generosidad de Pedro Jiménez no entiende de barreras, ni físicas ni mentales. Solo de que hay que estar para los demás. Lo que le recuerda con una incombustible energía, que tanto los 'green fee' solidarios (que desgravan), los regalos de los colaboradores y la línea de aportación en metálico están a disposición de jugadores e interesados de sumar sus manos a las suyas. No se ha marcado un techo, aunque en unas semanas se sabrá el montante total de lo recaudado. Mientras, los resultados deportivos de la prueba se pueden localizar en la web www.loromero.com.