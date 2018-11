Manos maestras con un fin solidario Los aceros de Balmaseda y Liria, unidos por una buena causa. / Mª J. P. El matador Pepín Liria y el 'pro' Carlos Balmaseda, ambos nuevos socios del 13 Golf Club, se suman al Open de Asido Mª JESÚS PEÑAS MURCIA . Viernes, 9 noviembre 2018, 10:53

Ambos son padres de familia -tienen dos niñas cada uno-, se definen como hombres caseros y de tardes de cine y son grandes amantes de los palos de golf. En el caso de Carlos Balmaseda (Madrid, 1971) hizo de esta pasión su profesión «a los 17 años». Y ahí sigue, con «tesón, mucho trabajo e ilusión», lo que para él es esencial «si te quieres dedicar al golf profesionalmente».

Para el maestro de lidia, el murciano Pepín Liria (Cehegín, 1970), este deporte «es toda una cura de humildad». Algo que ya afirmaba poco después de engancharse al golf, allá por los años 90. Y recalca de él, «que me ayuda a tener paciencia, sosiego, tranquilidad». Actitudes que le han ayudado en el ruedo. Liria define este deporte como una disciplina «que te enseña a pensar». Toda una terapia, donde ha tenido además la suerte de contar con la amistad de 'pros', caso de Balmaseda, «que me han aportado y enseñado mucho en este tiempo». Con hándicap 4 y retirado de los ruedos hace una década -«lo hice en mi mejor momento», asegura el torero-, el matador volvió este 2018 de manera fugaz a los ruedos para celebrar su 25 aniversario de alternativa. No lo pudo hacer de manera más triunfal, y es que «volví también en el mejor momento», confirmaba el diestro a 'La Verdad', en la Casa Club de La Serena. Una instalación que el pasado sábado, 3 de noviembre, acogió el I Torneo Open Asido, organizado por el 13 Golf Club (una asociación murciana de golf sin campo). A la prueba el torero aportó su presencia y el juego de medias que usó frente a Jabato, el toro que indultó en Abarán. Unas medias rosa intenso que fueron subastadas, y que destacaban sobre su sobrio traje blanco y negro, en aquella su última corrida.

Más de mil euros

Los 'trajes de luces' de Carlos Balmaseda siempre han sido más coloristas y vistosos que los de Pepín. «Los colores son la vida», afirma el golfista conocido desde siempre por sus llamativas indumentarias de golf, y donde los zapatos no son una excepción. Tiene hasta 16 pares muy diferentes. Los últimos que usa, de una empresa española «afincada en Logroño, que te permite realizar combinaciones de color y materiales, llamada Myos. Los que llevo hoy los diseñó mi hija mayor, Lidia, para mí».

Un calzado en diferentes azules, que combinaba a la perfección con unos pantalones y un polo en las mismas tonalidades de azul. El color favorito de Liria en golf y por el que optó el 'pro' para desafiar en una soleada jornada murciana a los participantes de la prueba 'amateur'. Fue en el par 3 del hoyo 9, donde tan solo cinco jugadores mejoraron su tiro. Entre ellos dos mujeres: Carmen Noguera y Josefa Espinosa. Aunque la noticia realmente importante fueron los 1.100 euros recaudados para la Asociación para el Tratamiento de Niños y Jóvenes con el Síndrome de Down (Asido), por el 13 Golf Club, con esta prueba. Por supuesto hubo premios para los ganadores de 1ª, 2ª y de damas, además de un jugoso sorteo, en una jornada en la que Balmaseda y Liria encontraron un nuevo nexo en común. Ambos son oficialmente, desde el sábado, socios del solidario 13 Golf Club.