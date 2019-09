Los maestros del juego corto regresan a Torre Pacheco Jugadores en el Campeonato de España, en la edición de 2016. / Mª Jesús peñas Los 9 hoyos del campo municipal serán de nuevo sede de un nacional sénior MARÍA JESÚS PEÑAS MURCIA. Viernes, 6 septiembre 2019, 11:50

«Llevamos varios meses trabajando con la vista puesta en esta prueba (...). No todos los días se acoge una competición nacional», destaca la gerente del recorrido de nueve hoyos pachequero, Maribel Romero, al hablar de la prueba, muy consciente además de la importancia de tratarse del Campeonato de España Individual Sénior Masculino y Femenino. Quizás el más importante campeonato de todo el calendario de competición del mundo 'Pitch and Putt' (P&P). Un campeonato en el que el Club de Golf de Torre Pacheco no es primerizo. Ya acogió esta misma competición en 2016 con notable éxito, recibiendo numerosas alabanzas de los jugadores que se desplazaron hasta la Región para disputar aquella edición, con declaraciones como: «Este campo es uno de los más bonitos recorridos de estas características y más ¡complicados!». Entre aquellos jugadores, los reputados golfistas 'amateurs' Pía Allende y Juan Fernández-Ardavín, que se proclamaron en el césped del campo de golf municipal murciano campeones aquel año.

Juan Salvador Soto Presidente del Club de Golf de Torre Pacheco «Este campeonato nos hace a todos mucha ilusión y lo acogeremos como se merece»

Todo está previsto

Las excelentes condiciones del recorrido, la atención del personal y los detalles previstos por el club darán la bienvenida a los participantes del campeonato, entre los próximos días 13 al 15 de septiembre. La primera jornada será la de preparación y las del fin de semana de competición; 36 hoyos bajo la modalidad 'scratch stroke play', en dos días.

«Va a ser estupendo tener a muchos de los mejores jugadores de P&P nacionales en nuestras instalaciones. Nos hace a todos mucha ilusión y los acogeremos como se merecen. Todo está previsto», asegura Juan Salvador Soto, el presidente del club pachequero, a pocos días de que se cierre el plazo de inscripción de la prueba para los jugadores y de la presentación oficial de la misma, en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Previsiblemente a principios de la semana que viene.

La creación del Campeonato de España Individual Senior de Pitch & Putt en 2009 por parte del Comité de P&P de la Real Federación Española de Golf (RFEG) respondió a la necesidad de atender la creciente demanda de competiciones de esta especialidad deportiva tan popular entre los jugadores de golf españoles en los últimos tiempos. Este torneo, además, tomó el relevo del Internacional de España, que venía celebrándose desde el año 2005.

CALENDARIO DE COMPETICIONES: Circuito GNK Golf Tour: Hacienda Riquelme (968 038 051). Torneo Gourmet / Circuito Lorca Golf Course: Lorca Resort Golf (968 113 535). X Ballantine's Golf Challenge 2019: El Bosque (961 808 009). Ligas PGA Golf: Alicante Golf (965 152 0 43). Liga Golf@ 2019: Lo Romero (616 478 869). Campeonato de España Sénior Individual Masculino y Femenino de P&P: Torre Pacheco (968 585 111). Circuito Escuela Diego Torné: La Serena (968 575 576). II Torneo Restaurante Ramón: Torre Pacheco (968 585 111). X Ballantine's Golf Challenge 2019: Golf Altorreal (968 648 144). III Torneo TheMagicGolf: El Valle (968 033 002). X Sénior de la RdM201 9: Riquelme (968 038 051).

Las inscripciones a la competición se deben realizar de manera 'online' a través de la web www.rfegolf.es (ver apartado: inscripciones 'online') antes del 9 de septiembre. La lista de participantes se publicará al día siguiente del cierre de inscripción.