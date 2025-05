«En qué lio me he metido» Juan Cánovas vuelve este 2025 con su apreciado circuito Golf Challenge, junto a Ballantine's 10 años.

Se lo propuso y sólo ha sido cuestión de unos meses para armar una nueva edición del Circuito Golf Challenge, que en la Región de Murcia y aledaños tiene nombre y apellido propio: el de su organizador Juan Cánovas; al que añadir de segundo, Ballantine's. Porque este líquido espirituoso cuidado en barricas de roble americano lleva ocho ediciones con él. Así que la XI edición Golf Challenge 2025 – Ballantine's 10 años vuelve a rodar bolas de golf.

Una competición dirigida a 'amateurs' (mayores de 18 años) que quieran disfrutar «de cada momento practicando su deporte favorito, en un ambiente único y especial», afirma Cánovas a pie de campo y de tiro de cámara. Porque este profesional de la fotografía y el diseño (además de jugador de golf) está desde primera hora saludando a los golfistas, y desde el tee del 1 'cazando' con su Cannon sus movimientos. Y es que parte de la singularidad de este nuevo Challenge es que no habrá jugador que no se lleve inmortalizado su 'swing'. Concretamente tres de los movimientos: 'backswing' (subida), 'follow through' (la continuación) y el 'finish' (terminación). Un regalo sólo por participar. «Sí. Todos los jugadores del circuito recibirán un multimarco con los tres momentos de su 'swing'. Un recuerdo único, exclusivo y personal, porque cada uno de ellos cuenta una historia y creo que cada una de ellas merece ser recordada», asegura Cánovas a LA VERDAD.

El calendario

Los primeros 'swings' en papel fotográfico se entregaron en una soleada jornada murciana. La del pasado 17 de mayo, y tras concluirse los 18 hoyos de Hacienda Riquelme. Uno de los tres campos GNK Golf. El 28 de junio será el campo murciano de Saurines de la Torre (UGOLF Murcia) el escenario del circuito, para saltar en julio (4 y 5) al campo albaceteño de Las Pinaíllas. Luego vendrá visitar Alicante pisando Vistabella (26 de julio); de nuevo en Murcia, Altaona (9 de agosto); para seguir hacia Almería jugando Aguilón Golf (23 de agosto). La final, en tierras murcianas. La que se vivirá en Golf Altorreal (Molina de Segura), en diciembre, no sin antes disputar este par 72, el 13 de septiembre. Pero para llegar hasta esa codiciada última prueba habrá que conseguir clasificarse en alguno de los torneos previos. Pase director para el campeón y subcampeón de cada categoría y para el campeón 'scratch' de cada una de las siete pruebas enumeradas - y cerradas a 110 jugadores.

Ampliar Juan Cánovas descargando las fotos que se imprimirán para el montaje final, en manos éste de su hija Marina. María Jesús Peñas

«En qué lio me he metido»

«En que lio me he metido», comentaría entre divertido y un poco estresado Cánovas al comprobar cómo la impresora casi colapsa en un no parar de escupir fotos en la jornada del pasado sábado. El ritmo era vertiginoso. Y es que a partir de que los jugadores pasaban y se posicionaban en el 'tee' de salida del hoyo uno, comenzaba una perfecta coreografía de tiempos de trabajo. Cánovas se apostaba a unos metros por delante del 'tee', y camuflado por la vegetación disparaba su cámara para capturar los movimientos de la partida de 'amateurs'. A continuación, un movimiento veloz hacia la pequeña carpa donde estaba instalado el material de apoyo y la impresora para descargar las fotos, imprimir y volver de nuevo a la posición inicial para 'apuntar' a la siguiente partida. Y eso sin perder la sonrisa, contestar al teléfono y saludar personalmente y/o intercambiar unas palabras con los golfistas. Afortunadamente contó con la inestimable ayuda de la joven Marina que de mayor será «o policía o médica», nos cuenta con determinación a sus 11 años. La misma que utilizó para contar a cada jugador que llegaba a las inmediaciones del hoyo que los 'tees' que le ofrecía de manera gratuita son «unos 'tees' hechos a base de posos de café, biodegradables (…) que ayudan a que las cuchillas de las maquinas no se estropeen … y a que la bola salga recta». Un último comentario que robó muchas sonrisas. La mayor de las dos hijas de Cánovas fue también la que le ayudó a montar con eficiencia, y uno a uno, los marcos para las fotos. «Le he salvado la vida», comentaría serenamente la joven que cursa sexto. «No lo digo yo, me lo ha dicho mi padre».

Ampliar El ganador del 'griller' fue el jugador Francisco Iborra. María Jesús Peñas

Los apoyos

Numerosas marcas comerciales apoyan de nuevo el circuito 'de Juan Cánovas'. La XI edición Golf Challenge 2025 – Ballantine's 10 años. Entre ellas OutCompany. La encargada de un sabroso avituallamiento consistente en pinchos de carne a la brasa llevados al paladar de los participantes gracias a las unidades de cocina Ofyr, que estuvieron a pie de campo para mostrar a los jugadores no sólo su diseño -un fogón cónico sobre banco de trabajo o de dispensador con opción leña-, sino que también formaron parte de los regalos finales. El jugador Francisco Iborra fue quien se llevó el «premio gordo», aseguraría Cánovas, que ha previsto mucho material deportivo para los premios y los sorteos. El de Iborra, un 'griller' de OutCompany,

Las posiciones en las que quedaron los jugadores y los primeros clasificados pueden consultarse en la app GolfDirecto desde donde se gestionan tanto los resultados como las inscripciones de todo el circuito. El primer 'scratch' de este nuevo desafío fue Roberto Carrasco, quien aseguró ya su plaza en la final junto a Antonio de la Torre, José Antonio Almagro, Juan Antonio Marín, Outman Kobi, María Victoria Iborra y Natalia Ruiz.

