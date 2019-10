Las Ligas PGA concluyen su paso por el Levante 10 clasificados. El 'pro' Fredy Borras (agachado) con los diez clasificados para la final nacional de La Sella, tras disputar la zonal. / LV La última prueba disputada en Hacienda del Álamo decidió quién jugará la final nacional de La Sella en diciembre MARÍA JESÚS PEÑAS MURCIA. Lunes, 7 octubre 2019, 22:00

Nada está aún decidido, pero los nombres de los ganadores de la final zonal de Alicante/Murcia disputada el pasado domingo, en Hacienda del Álamo, los de Bruno Quinto, Paula Pardo, Adrián Cano, Mia Feddon, Daniel Pérez, Olga Mª Schurman, Javier Galindo, Martina González, José Juan Eulogio y Almudena González, pueden ser los de los últimos clasificados para una final nacional de las Ligas PGA.

Sí. La existencia de tan singular circuito nacional puede tener los días contados si no llegan los recursos suficientes (ya sea en forma de patrocinios privados o de más apoyo institucional) para su continuidad. Nunca fue fácil llevar a cabo este empeño nacido de la inquietud de un padre (Manuel Dutor) por ofrecer a su hija la posibilidad de jugar al golf, en pruebas donde el hándicap no fuera precisamente el 'hándicap' para poder participar. Las Ligas PGA nacieron con ese espíritu. El de introducir a los niños en la competición, fuera cual fuese su nivel de juego y, por lo tanto, sin atender a las normas de los torneos oficiales de las territoriales del golf que sí lo estipulan.

Calendario de competición - 5 de octubre The Amateur Golf World Cup 2019, en El Valle (968 033 002). IV prueba del IV Circuito Lorca Golf Course 2019, en Lorca Golf (968 648 144). Torneo Heineken, en Golf Altorreal (968 648 144). - 6 de octubre Circuito Sénior de la Región de Murcia 2019, en La Serena (965 575 576). - 12 y 13 de octubre Open de Golf de Torre Pacheco, en Torre Pacheco (968 585 111). - 16 de octubre I Circuito de Damas 'Duca del Cosma', en Torre Pacheco (968 585 111).

Eso fue hace cuatro años. La PGA de España y la PGA de Europa se implicaron. Y ambas asociaciones de profesionales del golf contaron con el apoyo en este reto, de la Real Federación Española de Golf (RFEG). También de los campos de golf que facilitaron sus instalaciones para coordinar un calendario de pruebas y de los propios 'pros', caso de Fredy Borras, el coordinador de la zona de Alicante/Murcia, que le han puesto tiempo y trabajo altruista.

«Aun así nos hace falta apoyos. Organizar algo así, solo en soporte informático, precisa de recursos económicos (...), pero a la hora de buscar patrocinios nos encontramos con empresarios que nos dicen que el tema del golf para nuestra empresa no es interesante, que resulta un deporte elitista». Así de claro es Borras al relatar la situación social del golf en cuanto a mentalidad y patrocinios. «Y resulta curioso porque se habla de jugadores y familias pudientes practicando este deporte, pero no conozco a ningún jugador español destacado del Circuito Europeo, por ejemplo, que haya salido de una familia así». A la cabeza de Borras le vienen los nombres de los séniores Miguel Ángel Jiménez, José María Olazábal o Miguel Ángel Martín o de jugadores de European Tour como Sergio García o Jon Rahm». Hace falta un cambio de mentalidad. Eso sí. Lo que se ha trabajado a lo largo de estos cuatro años de competición «se ha hecho con mucha ilusión porque es verdad que acercarte al golf júnior, en mi experiencia personal, ha sido de lo más satisfactorio, y trabajar con los benjamines, muy especial. Eso no tiene precio (....). Además de ver ¡cómo se lo toman tan en serio!». Este ha sido un proyecto de niños «y debería terminar siendo un proyecto de niños», concluye Borras, recordando la incorporación de una competición 'amateur' paralela al desarrollo de la liga infantil, que supusiera a través de sus 'green fees' una línea nueva de financiación. De cada salida 'amateur', siete euros iban destinados a la de los más pequeños, pero no ha funcionado tan bien como hubiera sido deseable.

«Espero que lleguemos a un esfuerzo conjunto», anhela Borras, pendiente de una reunión entre la PGA de España y la RFEG para tratar el futuro de la liga. Mientras tanto, en el horizonte de este profesional, que los jóvenes que se clasificaron en Hacienda del Álamo para la final nacional hagan un buen papel en La Sella este diciembre.