«Aquí te liberas y despejas la mente» El campeón 'scratch' junto al patrocinador, Domingo Nieto. / mª j. p José Gómez gana el 18º Torneo Toyota Labasa disputado en el campo de Torre Pacheco M. J. PEÑAS Lunes, 8 abril 2019, 21:18

Lo dejó casi un año, centrado como estaba en los estudios de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Aunque decidió volver hace unos meses y «retomar el nivel en el que tengo que estar y creo que tengo», asegura convencido. ¿Y por qué volver?, se le cuestiona. «Porque aquí te liberas. Despejas la mente».

José Gómez tiene muy claro los beneficios que le aporta el deporte de los palos. Él es uno de los muchos muchachos salidos de la Escuela de Golf del campo municipal de Torre Pacheco a la que considera, incluso, «mi primera casa». Su 'swing' no se ha resentido durante su ausencia de los recorridos de golf. Ganador recientemente del Máster Memorial Alfonso Legaz del campo, el joven se alzó, en el mismo recorrido que le vio nacer como jugador, con el título de campeón 'scratch' de la décimo octava edición del reputado Torneo Toyota Labasa. Fue durante el lluvioso pasado fin de semana. Algo que no desalentó a la mayoría de los 108 jugadores inscritos, incluido el patrocinador y su esposa, Mª Ángeles, quienes jugaron su propia prueba en la jornada dominical. La misma donde al término de la competición se sirvió un reconfortante ágape, donde el arroz con setas fue el protagonista indiscutible junto a los premios de los ganadores. Feliz con su trofeo de mejor juvenil de la prueba, Ángel Martínez, el sobrino de uno de los 'pros' más conocidos de la Región, Ángel Luis Saura, quien tampoco podía esconder una complaciente sonrisa viendo a su pequeño destacar en el deporte que tanto aman en casa.

Contentos también Lucas López (38), Juan José Hernández (37) y Brian Mciver (36), en primera, y Francisco Javier Sánchez (37), Ignacio Aguado (36) y Jesús Rubio (35), en segunda de caballeros; mientras que en mujeres los trofeos a las tres mejores fueron para Nekane Galíndez (34), Mª Ángeles Guillén (32) y Mª Victoria Iborra (31), llevándose el premio a la bola más cercana el jugador Antonio Gallego.

«No me han hablado»

«No me han hablado», afirmó Guillén al mencionar que le tocó disputar la prueba con dos hombres, sus compañeros de partida Francisco Javier Sánchez y Antonio Eduardo Conesa. Y precisa inmediatamente: «Sí. Lo cual ¡se lo agradezco muchísimo!». Y se explica: «Cuando juego con mujeres me preguntan por la casa, por el hijo, por... y no terminas de estar centrada en el juego (...) Javier y Antonio no me dieron cháchara, fue genial ir tan centrada. Hablamos solo lo necesario. Por cierto, ambos son muy respetuosos con el juego». La honestidad de esta jugadora sobre el comportamiento en el campo de las féminas llama a la puerta de las mujeres golfistas. «Es algo que debemos revisar».

Guillén, que terminó proclamándose subcampeona de la prueba, sonríe discretamente. Es consciente de que con el agua caída durante la jornada, los resultados obtenidos son discretos. «Ha sido incómodo jugar así. Yo lo he hecho con dos guantes para poder protegerse las manos». Pero en todo caso está feliz. Con esta edición, Domingo Nieto, su marido y gerente del concesionario Toyota Labasa, disputa el que ya es un torneo legendario en este recorrido y su mujer guardará con mucho cariño el trofeo junto a «los dos conseguidos en los absolutos de P&P; quizás son los más emotivos para mí».

Nieto y Guillén están muy vinculados a este campo y al golf, que les ha dado amigos y clientes. Y celebran que «mi suegro, Lucas Nieto, a sus 82 años, haya comenzado a jugar a este deporte. Está muy ilusionado y me ilusiona a mí verle así», declara una sonriente nuera. Lucas Nieto está tomando clases en la Escuela de Golf de Torre Pacheco. En ese mismo espacio en el que Gómez se inició hace años, siendo muy crío. Y es que en el golf no hay edad para iniciarse y enamorarse de él, echarlo de menos o de volver.

Se le pregunta: «¿Imagina que el año que viene pudiera jugar la prueba que patrocina su hijo?». Y responde: «Sería muy fuerte. Y me encantaría».

Habrá que esperar para comprobarlo en 2020. Porque de lo que nadie tiene duda es de que habrá una nueva edición. De que los híbridos volverán a tener su espacio dentro y fuera de estos nueve hoyos tan queridos y reputados.