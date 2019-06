El lado femenino de una bolsa de palos Algunas de las participantes posan encantadas con las ganadoras del torneo. / mª jesús peñas «No somos el furgón de cola de los torneos», dice María López-Ferrer, una de las madrinas del Women's Golf Day MARÍA JESÚS PEÑAS MURCIA Lunes, 10 junio 2019, 17:23

Para el anecdotario de la primera edición del Women's Golf Day (WGD) Región de Murcia 2019 quedarán algunos momentos surrealistas como el de aquella jugadora local que tras inscribirse en la prueba federativa, pidió a renglón seguido inscribir a su marido. Al mencionarle que se trataba de una prueba expresamente para mujeres -aquella que iba a poner el acento en la celebración del Día Internacional de la Mujer Golfista en la Comunidad-, la jugadora refunfuñó y decidió... ¡borrarse!

Situaciones 'pintorescas' aparte, lo que dejó patente el Women's Golf Day (WGD) en tierras murcianas es que hay mujeres que creen en ellas como verdaderas jugadoras de golf. Mujeres competitivas, orgullosas de amar este deporte y que están dispuestas a hacer piña alrededor de él. 'Amateur' que sí entienden la importancia de poner en valor el golf femenino, como el mismo espíritu de la celebración del Día Internacional de la Mujer Golfista (4 de junio) estimula: el de dar visibilidad a una disciplina deportiva cuyo guante y 'grip' son empuñados por mujeres. 80.000 féminas en toda España, que en la Región copan el 27% de las licencias federativas. Muchas de ellas, señoras del golf que solo piensan en 'slope', caídas... y número de golpes, cuando salen al recorrido. Porque aunque la sociedad entienda de géneros, la bolsa de palos, no. Aunque algunos socios de clubes entiendan de sexos, los campos, no. Y aunque ciertas mentes masculinas no entiendan la necesidad de incentivar más espacio femenino, el golf, sí.

La relación del golf y la mujer viene de lejos. En 1893 se funda la Ladie's Golf Union. Se puede decir que este es el arranque del golf femenino. Una fecha muy anterior a la reputada USGA (1895), y donde a partir de ella se trabaja con la prioridad de organizar el torneo nacional -ese mismo año se disputa el primer British Ladies Amateur Golf Championship-, y de crear el sistema de hándicaps. En años posteriores su actividad se amplía muchísimo. Y es la jugadora irlandesa May Hezlet, quien en su libro 'Ladies Golf' recoge de manera exhaustiva toda esta prolija actividad relativa a reglas, campos, código de vestimenta, material de uso... Para Ignacio Gervás, jugador profesional, experto comentarista de golf y todo un estudioso de este deporte, «con este libro es la primera vez que se pone encima de la mesa que el golf femenino existe, y es a partir de él cuando hay más publicaciones, más jugadoras... y el golf femenino comienza a viajar en paralelo con el masculino».

«Hay que realzar la importancia de estas citas, donde el papel femenino se ensalza» Kika Frutos. Copresentadora del programa 'Picoesquina' (7RM)

Gervás, director Técnico Deportivo de la Nacional, también nos pone sobre la pista del primer 'match' entre un hombre y una mujer. Lo protagonizó Cecil Leitch, «probablemente la primera gran jugadora de la historia del golf» -afirma-, frente a uno de los grandes 'amateur' de la época, Harold Hilton. El partido se disputó en 1910, saliendo del mismo 'tee' y rodeados de unas 3.00 personas como público.

Dos excepcionales madrinas

«Nosotras no somos el furgón de cola de los torneos sociales», afirmaría María López-Ferrer, una de las madrinas del WGD 2019 de la Región, ante un atento aforo de mujeres justo antes de iniciarse la entrega de premios de la competición, disputada en La Torre Golf, el pasado 1 de junio. Una afirmación directa y contundente a la vista de la realidad. La de la organización de torneos 'amateur' con categorías para caballeros «y esa otra categoría de mujeres, donde ponernos juntas...». López-Ferrer reivindicó a las federaciones «más pruebas femeninas» y a las jugadoras, «que toméis clase. Es muy importante hacerlo para crecer como jugadora (...), y por supuesto, ser competitivas en el campo».

Los trofeos de la prueba. | La ganadora 'scratch', Laura Fernández, flanqueada por las madrinas de la prueba, Maite García (i) y María López-Ferrer. Las tres, acompañadas del presidente de la FGRM, José Jover. | María Luisa y su hija Trini Mesa del Castillo no se perdieron la prueba. / mª jesús peñas

Trini Mesa del Castillo fue una de esas concienciadas participantes del WGD 2019 murciano, que se apuntó a la prueba junto con su madre, Mª Luisa, de la que está muy orgullosa. «Mi madre empezó con 65 años a jugar al golf y ¡hasta hoy!, con bajadas de hándicap incluidas», afirma. Las dos han sido siempre muy conscientes de los consejos de López-Ferrer. «Yo he jugado mucho con ella -recuerda Trini- y ya hace años se me quedó grabado la importancia de tomar clase. Gracias a sus consejos hoy tengo el juego que tengo». Y ya entre risas, añade: «Le hice tanto caso.., ¡que me casé con el maestro de golf!».

La otra madrina del evento fue la joven jugadora pinatarense Maite García, una universitaria de primer año en los Estados Unidos gracias a una beca de golf. García también se dirigió a las participantes para recordarles «esa misma pasión por la que todas nos enganchamos a este deporte. (...). Desde entonces el golf ha sido para mi un compañero de vida. Algo así como un matrimonio, con momentos buenos y malos (...)», y animó a todas las 'amateur' a que «sigáis amando este deporte y que se lo mostréis a la sociedad».

Espectadora de excepción durante la jornada, la copresentadora del programa 'Picoesquina' de la televisión 7RM, Kika Frutos, a quien le sorprendió «gratamente el contacto con el mundo del golf».

Murcia en los medios

Para Frutos era su primer contacto con el golf y «la primera sorpresa fue la técnica. Creo sinceramente que este deporte no aparenta la cantidad de habilidades que debe reunir la jugadora. Hablo de técnica, de concentración, desafío, estudio de la jugada... por no hablar del esfuerzo físico y mental que ya digo, no relacionas con este deporte». La periodista del canal autonómico es una convencida de que hay que «realzar la importancia de estos actos donde el papel femenino se ensalza. Son citas necesarias para compensar la imagen de la mujer en el mundo del golf y en el deporte en general. ¡Qué maravilla ver campos llenos de bolas rosas!». Y ella lo hizo de manera divertida y fresca haciéndose eco el pasado martes, en su programa televisivo, del Women's Golf Day. La prueba también captó la atención de Directo Radio Marca, el programa dirigido por José Manuel Cascales y Pablo Muñiz, dos profesionales de las ondas que han seguido el torneo desde sus inicios, conscientes «de la importancia de la mujer en el deporte».

La celebración de un WGD en tierras murcianas tiene un 'culpable'. La persona de José Jover, el presidente de la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM), que cree firmemente «en la importancia innegable del mundo femenino dentro del golf». En este empeño la FGRM contó con la colaboración de la infraestructura y equipo humano de GNK Desarrollos, para convertir la competición en una gran cita. Y resultó que el evento se convirtió en una referencia nacional a pesar de vivir su primera edición. Así lo atestiguan las referencias en redes sociales o la información destacada de la web de la Nacional resaltando que 'Murcia prende la llama del golf femenino'.

La prueba se blindó de pequeños detalles. Se entregaron gorras y marcadores conmemorativos, pulseras de acceso a desayuno, bolas de prácticas y al cóctel bufé; se repartió agua fría (es junio en Murcia) por el campo, y se ofreció fruta fresca como avituallamiento. Incluso el tiro de cohete fue especial. Vino de la mano de la superintendente de los campos GNK, Belén Mosquera. Tres categorías con trofeos para las tres primeras, dos excepcionales madrinas y la presencia de mujeres del sector, como la profesional de golf pachequera, Maribel Romero, o la que fuera una de las más jóvenes directoras de golf de toda España, la fuentealamera Isabel García, arropando a las damas.

Hasta el campo se vistió para la ocasión con lavabolas y resinas en el vaso de los hoyos conmemorativas. Uno, La Torre Golf, «en el que siempre seréis bien recibidas», aseguró Antonio Solano, el director de golf de GNK. En otros campos las cosas ya están cambiando. Augusta estrenó este año un primer masters femenino ('amateur'). Todo un símbolo de que lo femenino comienza a ser imparable. Y en la Región esa segunda edición del WGD vendrá avalada de nuevo por José Jover, que ya piensa en ella.

Las ganadoras fueron Maite Garcia, Ana Mª Aragón y Pavla Serakova, en 1ª; Alica Kulichova, Susan Lansdell y Anna Frigieri, en 2ª, y Anne Van Den Borre, Paqui Collado y Carmen Verdú, en 3ª. Por cierto. No se me ha olvidado contar el desenlace del 'match' entre Hilton y Leitch. Ganó ella.