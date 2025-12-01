64 jugadoras, 54 especies de árboles

La frase 'la felicidad es un largo paseo con un 'putter 'en la mano', atribuida al jugador Greg Norman, forma parte de ideario del profesional ... de golf, que encuentra en ella la clave del éxito en este sacrificado deporte. Una reflexión que habla no sólo de la técnica suficiente para estar en lo más alto, sino de la madurez mental para completar el recorrido pasando por las 18 'casillas' del tablero de juego que es un campo de golf.

Fuera de cuerdas, pasear como espectador por las calles del longevo recorrido del Real Guadalhorce Club de Golf (Málaga) supone también deleitarse con la contemplación de sus más de 3.000 árboles y 600 palmeras. Entre los primeros, ejemplares tan curiosos como el árbol de los 40 escudos, el palo borracho, el coral sudafricano, el drago canario, el ombu, el naranjo de osage, el ave del paraíso, el ailanto árbol del cielo o el ébano de Oriente, entre los más exóticos. ¿Cómo distinguirlos? Porque están señalizados de manera discreta y muy acorde con el entorno, con una leyenda en piedra y cerámica a los pies de algún que otro ejemplar. Una manera de aprender y apreciar este cuidado ecosistema.

Un pulmón verde con «más de 50 especies diferentes; en realidad, exactamente 54», nos detalla orgulloso Gonzalo Navarro, el 'head greenkeeper' del recorrido malagueño sede por segunda vez consecutiva del Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho. Una segunda edición la vivida a finales de este mes de noviembre (del 27 a 30), donde la experiencia acumulada en 2024 le ha servido a este máximo responsable de mantenimiento y a su equipo, para vivirla con otra calma a pesar de la cautela que siempre existe al trabajar con un 'ser vivo'. Y es que un campo de golf, su césped, sus zonas naturales… son como un hijo o un hijo más para la mayoría de los 'greenkeepers'.

«Un pulmón verde»

64 de las mejores jugadoras del ranking y 11 invitadas se dieron cita en este último torneo del año del Ladies European Tour, el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2025, en un par 72 con dos partes bien diferenciadas: los nueve primeros hoyos definidos como un 'parkland' típico inglés con vegetación sin sofisticaciones y que se extienden por suaves colinas y vaguadas, mientras que en los segundos nueve hoyos las calles están más diversificadas, con zonas de agua que influyen en cinco de sus hoyos. Pero sin duda la mayor dificultad de este campo son siempre sus 'greenes'; rápidos y con caídas de difícil ejecución. El viento, presente habitualmente en el recorrido, es otro gran factor a tener en cuenta, delatado por las copas de un gran ejército de árboles y palmeras.

Para Ignacio Sánchez, el director de golf del club vivir por segundo año un 'open' ha sido» todo un regalo. El año pasado padecimos y sufrimos con la DANA a pocas fechas del evento, por lo que llegamos al torneo desgastados física y psíquicamente, y este año en cambio hemos podido disfrutar no sólo de los días previos preparando la prueba, sino de evento en sí. Lo dicho, un regalo». «Y sí», asegura. «A 10 minutos escasos del centro de Málaga, la ciudad cuenta con este pulmón verde. Hace unos años se hizo una labor muy importante del censo de todos los árboles con los que contamos y por supuesto, también de las especies de aves que viven, anida, etc en este entorno». Una gran riqueza visual que complementar con algo de suerte, 'en ese largo paseo con un 'putter 'en la mano' que puede puede vivir un jugador de golf.