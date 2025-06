Juan Carlos Martínez Vera: «Es un éxito de nuestros federados»

Mª Jesús Peñas Martes, 17 de junio 2025, 11:37 Comenta Compartir

El profesional de golf murciano José Múgica hace memoria. Si. De aquellos años en los que participó como 'amateur' en la prueba reina de su territorial; en el Absoluto por Categorías de la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM), que este año cumplió la friolera cifra de 35 años como edición. Aunque ha sido como 'pro' cuando ha levantado trofeo de esta reputada competición regional. «La experiencia me ha gustado mucho y agradezco a la FGRM haber podido contar con esta posibilidad». Añadiendo dos cosas más. «Me hubiera gustado contar con mayor participación por parte de los 'pros' (…), pero creo que como prueba es también una buena ventana para los 'amateurs' de primera categoría que quieran pasarse al mundo profesional»; y en clave más personal contó a LA VERDAD «que el torneo lo jugué para prepararme para uno mayor. El que se va a disputar en el campo de New Sierra Golf (uno de los anfitriones del Absoluto) a finales de año». Se refiere a una de las pruebas del II Tumi Spain Golf Tour 2025, que se disputará a 18 hoyos en el mes de septiembre, organizado por la Asociación de profesionales del Golf (PGA) de España.

Treinta y cinco años de competición que no le pesan a Juan Carlos Martínez Vera, el presidente de la FGRM. Porque para él es un privilegio organizar una competición «tan prestigiosa y que la gente juega con tanta intensidad. No es de extrañar. En ella te proclamas el campeón de tu Región durante un año, algo que yo no puedo decir porque no lo he conseguido nunca». Contento con la organización y participación de jugadores en la prueba (más de 200), Martínez Vera se refiere al Absoluto como «un éxito de nuestros federados», destacando la labor no sólo del equipo federativo involucrado en la prueba sino también del equipo humano de ambos recorridos, Hacienda Riquelme y New Sierra Golf -los escenarios este año del Absoluto- que estuvieron representados en la entrega de premios por el director de golf Manuel Bolance (Riquelme) y Andrea Pascual, la responsable de Marketing y Comunicación de New Sierra Golf.

Los campeones

Quienes también sonrieron levantando trofeo fueron los dos jóvenes jugadores, alumnos de la Escuela de Golf de la FGRM (como lo fue antaño Múgica) Lucía Albacete y Bruno Machalica. Ambos se coronaron como los campeones absolutos de la Región de Murcia, en la competición disputada los pasados días 8 y 9 de junio. Unas fechas reservadas, como es tradición ya para este torneo, porque se aprovecha la celebración del Día de la Región de Murcia para contar con un festivo más que facilite la posibilidad de jugar dos días consecutivos. Machalica fue escueto en su intervención tras recibir su trofeo, que resolvió con un «muchas gracias», mientras que Albacete agradeció a su familia, a la federación y a los dos recorridos su apoyo, organización y trabajo para disfrutar de una gran prueba.

El resto de los trofeos tuvieron como ganadores en primera categoría de caballeros a Jaime Ruiz (campeón) y Bruno Quinto (subcampeón); en primera categoría de damas: Ariana Pérez (campeona) y Amy Elizabeth (subcampeona); en segunda categoría de caballeros: José Pagán (campeón) y Santos Acosta (subcampeón); en segunda categoría de damas: Josefa Úbeda (campeona) y Trinidad García (subcampeona); en tercera categoría de caballeros: Juan Antonio Martínez (campeón) y Jorge Álix (subcampeón); en tercera categoría de damas: Agnes Trotel (campeona) y Lilia Medvestka (subcampeona); en cuarta categoría de caballeros: César Solé (campeón) y Francisco del Baño (subcampeón) y, en quinta categoría de caballeros: José Carlos Sánchez (campeón) e Ignacio Delgado Pascual de Riquelme (subcampeón). Subcampeón profesional: Javier de Lope.

