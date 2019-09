Hacienda del Álamo, en el punto de mira de los asiáticos Los ganadores. El equipo campeón japonés, junto a Luke Murphy (c), uno de los ganadores del torneo de invitados. / Mª J. PEÑAS El campo fuentealamero acogió la gran final internacional de la Copa Amateur by LeClub Mª JESÚS PEÑAS MURCIA. Viernes, 27 septiembre 2019, 10:04

El complejo residencial y deportivo de Hacienda del Álamo (Fuente Álamo) es una amalgama tanto de residentes como de jugadores de golf de muy dispares nacionalidades. Aunque esta era la primera vez que en sus instalaciones y de manera oficial se escuchaba el himno de Japón. Sucedió durante la pasada noche del 19 de septiembre. Sonó a las 23.13 horas, nada más entregar a los jugadores nipones Junichiro Kodama y Katsumasa Haruki el trofeo de ganadores de la final internacional de The Amateur Golf World Cup (AGWP) by Le Club Golf. Todos los asistentes a la cena se levantaron de sus asientos al escuchar las primeras notas, homenajeando así al equipo que, por segundo año consecutivo y por tercera vez, se hacía con tan prestigioso honor. No es para menos. Por el evento mundial pasan, según las cifras que maneja la organización, más de 30.000 golfistas aficionados de todo el mundo, para concluir en una gran final en la que están representados 17 países.

Interés por la Región

No estaba previsto que España fuera la sede de tan atractiva competición. La final internacional ya tenía adjudicado su escenario para 2019: la república de Sri Lanka. Pero la ola de atentados que sufrió el país asiático el pasado mes de abril, hizo que la organización cambiara el destino. Y fue entonces cuando el Sheraton Hacienda del Álamo Golf & Spa Resort fue seleccionado. Toda una oportunidad para mostrar al resto del mundo la realidad de la oferta golfística de la Región de Murcia. Y aunque el complejo no ha contado con todo un año por delante para preparar una competición de estas características como suele ser lo habitual, Eduardo Ruiz, el director de área de Ugolf Murcia, la empresa que gestiona Hacienda del Álamo, no puede estar más satisfecho. «La valoración que puedo hacer es de lo más positiva. No solamente para el resort sino para la Región. De hecho, puedo adelantar que dos turoperadores asiáticos ya me han confirmado que piensan traer dos grupos de jugadores desde Asia a la Región. Les ha gustado nuestra oferta y la conexión que tenemos como destino con sus países de origen».

Hasta 30 personas se desplazaron a la Comunidad para atender a los equipos de jugadores que se midieron durante tres días consecutivos de competición. A este equipo humano del AGWC se sumó toda la maquinaria de trabajo de Hacienda del Álamo, incluidos residentes que, como buenos conocedores del campo, funcionaron a la perfección como voluntarios. Todo encajó para cubrir las jornadas intensivas de las parejas de juego; dos en modalidad individual y una última en 'scramble'. Ajustados resultados a lo largo de toda la competición que estuvo siempre muy reñida en las tres primeras posiciones. Finalmente Japón se aupó con la primera plaza. La segunda plaza fue para Francia y la tercera para Marruecos. El evento viajará en 2020 a isla Mauricio y durante la cena de gala en Hacienda se dio a conocer el escenario de la gran final para 2021: Sri Lanka.