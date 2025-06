¿Qué hacemos con los hijos en verano?

La pachequera Maribel Romero lleva vinculada al golf toda su vida. Un deporte que disfrutó de pequeña y que se convirtió de mayor en una ... herramienta de trabajo; en una profesión. Madre de un joven de 13 años –Aaron– esta profesora de golf sabe lo que es enfrentarse al 'parón' estival de su hijo. A la pausa del colegio y los libros, y por lo tanto al encaje de bolillos que como padres y madres hay que hacer, para combinar las responsabilidades laborales con el tiempo de ocio y descanso de sus retoños.

«De ahí la idea. La idea de ofrecer un entorno seguro para los más jóvenes de la casa y de paso de tranquilidad para sus progenitores, donde practicar de manera amena y muy saludable una disciplina deportiva como es ésta», nos adelanta Romero. Una experiencia de cara al verano arropada por profesionales tanto de la docencia deportiva como en el aprendizaje o mejora de un idioma. Y es que el llamado Campus de Verano Golf + Inglés 2025, no sólo cuenta con la única docente del golf murciano, sino que también con el soporte y apoyo de los profesionales nativos de TT Academy (con sede en Inglaterra).

UN CAMPUS CON: Clases de golf Impartidas pro la profesional Maribel Romero.

Inglés interactivo Con profesores nativos de la TT Academy.

Menú diario El almuezo está incluido en cada jornada.

Entorno abierto La cancha de prácticas de El Valle (GNK) para la práctica del golf y sala de entretenimiento en las instalaciones de la casa club, donde se ubica también el restaurante.

Horarios flexibles Sesiones semanales de lunes a viernes con horario de 9 a 14.30 (que puede extenderse hasta las 16 horas).

Precio. 175 euros por semana/alumno. 2º hemano 155 e.

Con ellos se llevarán a cabo las jornadas semanales de aprendizaje, iniciación, mejora idiomática o primer acercamiento al golf (o avanzado) «porque se habilitarán diferentes grupos dependiendo de las necesidades de cada petición». Un campus destinado a jóvenes entre 8 a 16 años, dispuestos a pasárselo bien practicando con los palos de golf. Un espacio que Romero entiende «como perfecto. Porque estamos hablando de un entorno natural donde respirar bienestar y hacer amigos». El campus tendrá lugar del 23 de junio al 1 de agosto, en las instalaciones del complejo residencial y deportivo de El Valle Golf (GNK). A muy pocos kilómetros de la ciudad de Murcia y bien comunicado mediante autovía.

Sesiones semanales

El campus prevé sesiones semanales de lunes a viernes. El precio de la semana es de 175 euros por niño (el segundo hermano, 155 euros). Un gran precio teniendo en cuenta que cubre no sólo las diferentes clases, sino que también incluye el almuerzo de cada alumno a quien se le servirá ensalada, un plato principal, bebida, y postre. «Comenzaremos a las nueve de la mañana con el golf para los diferentes grupos. Una clase que nos llevará una hora y media. A continuación pasaremos, a través de juegos y actividades divertidas, a practicar inglés. Pararemos para el almuerzo, para concluir entonces la jornada», a menos de que los padres no puedan recoger a sus hijos a esa hora y prefieran hacerlo hacia las 16 horas. «Una segunda opción en la que hemos pensando para aquellos progenitores a los que les resulta más cómoda una recogida tardía que les facilite la conciliación con sus otras responsabilidades». Romero tiene claro que ella sí lo hará. Porque Aaron es el primer inscrito en el campus, y aunque no es un apasionado del golf, seguirá mejorando así su coordinación, flexibilidad... y su nivel de inglés.

Desde GNK Golf están encantados con la propuesta que esperan anime a más gente a conocer este complejo que a veces intimida por la barrera de control con garita que hay a la entrada, y «que sea una atractiva alternativa a los campus de los colegios», apunta Manuel Bolance, director de golf de GNK. «Hacemos este tipo de campus de golf desde hace años con el profesional David Gaye (ubicado en los otros dos campos GNK, La Torre y Hacienda Riquelme), pero nos pareció muy interesante el planteamiento de la 'pro' Maribel Romero, incluyendo también el inglés en la actividad. Nuestra idea es que este tipo de campus se inicie y crezca en ediciones posteriores».

«La idea es conciliar aprendizaje y diversión»

A los ocho años cogió por primera vez un palo de golf esta hoy profesional de la docencia de un deporte que sabe «que es complejo por su técnica y control de movimientos (...), pero que cuando empiezas a entenderlo... engancha». Ella se enganchó. Y comparte la idea de que aprender de joven «es una garantía de mantener durante toda la vida un buen 'swing' y de arraigar los valores que implica practicar una disciplina deportiva». Y si se le suma la práctica del inglés, «¡haces un completo! La idea del campus es conciliar aprendizaje y diversión; pasarlo bien mientras recibes conocimientos de una manera amena en un entorno abierto y amable como es el espacio del golf», dice.