Los guardianes del césped se reúnen en la Región

María Jesús Peñas Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:52

Parece un guiño de los números. Porque el 46 Congreso de la AEdG (Asociación Española de Greenkeepers) se ha celebrado esta semana (entre el 4 y 6 de noviembre) en la ciudad de Murcia. Han tenido que pasar casi 25 años para que este encuentro de profesionales del mantenimiento –conocidos por el término anglosajón de 'greenkeepers'– tanto de campos de golf como de otras instalaciones deportivas con césped –caso del fútbol– volviera a la Región.

Era el año 2001 cuando el complejo de La Manga Club (Los Belones – Cartagena) acogía en esta tierra del Sureste español la vigésimo tercera edición de este encuentro anual. La asociación ha crecido fuerte desde entonces manteniéndose como una de las asociaciones con mayor solera de toda España (se funda en 1978) y que a día de hoy agrupa a más de 400 profesionales vinculados de una u otra manera con el mantenimiento de zonas verdes.

Pero no hace falta remontarse tanto en el tiempo para ser testigo de que cada vez más la AEdG tiene mayor presencia, y concita mayor interés entre los profesionales de este sector –agrónomos y profesionales reconvertidos del campo–, eso sí, en su mayoría hombres. Aunque en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, sede de las ponencias y los seminarios durante esos tres días de trabajo, también se distinguía alguna que otra mujer sentada en sus butacas. La presencia femenina ha sido este año del 8%, del montante de los 300 congresistas (400 participantes en total con el resto de profesionales del sector presentes) que ayer clausuraban su cita anual con satisfacción.

Ampliar Intervinientes.La última ponencia corrió a cargo del ingeniero técnico agrícola español Alejandro Reyes. José Antonio Pérez

En crecimiento

El año pasado la sede del congreso en la localidad cercana de Elche concitó a 220 congresistas. Un número que mejoraba también con respecto a la edición 2023. En Murcia, acompañando a los inscritos al evento, 31 casas comerciales con 16 empresas del sector vinculadas a la cena de bienvenida. Un primer acto de encuentro, en el primer día de trabajo, en el que los asistentes pudieron degustar con mayor detenimiento la gastronomía local servida por el restaurante el Rincón Murciano, donde no faltó la marinera, el chato murciano o los paparajotes entre una gran variedad de viandas. Al restaurante llegaron en autobús, pero con alojamientos en la ciudad como el Hotel Nelva o el Barceló Murcia 7 Coronas, los asistentes también pudieron de manera individualizada y a pie, tomar el pulso a la ciudad.

Por ejemplo, la agrónoma italiana Francesca Faldella terminó paseando por los aledaños de la catedral y entró a tomarse un 'matrimonio' (anchoa y boquerón) en el local de Los Toneles. La italiana disfrutó de manera satisfactoria de la experiencia plus que supone estar en 'modo congreso' pero testando el lugar donde se produce el encuentro. Una experiencia que el presidente de la Territorial murciana Juan Carlos Martínez Vera puso en valor en su intervención de apertura; «... os invito a aprovechar al máximo este congreso, a compartir experiencias, retos (...) a disfrutar de nuestra ciudad y de las actividades programadas». Martínez Vera les recordó a los presentes desde el escenario de la gran sala del auditorio, que esta edición «tiene un significado muy especial para nosotros porque coincide con el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia (...). Una tierra con una amplia tradición deportiva y de hospitalidad».

El máximo responsable de la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM) no dejó pasar la oportunidad de recordarles «que vosotros sois los verdaderos guardianes de nuestros campos y que el congreso no sólo es una oportunidad única para compartir conocimientos sino para fortalecer lazos con los clubes, sus equipos de trabajo, los jugadores federados y las empresas».

Para el 'greenkeeper' local Jorge Peón (trabajador de Mar Menor Golf - Ugolf) tener el congreso en casa «es positivo. Damos a conocer nuestra región a la gente de fuera, y compartes muchas experiencias con los compañeros», asegurara a LA VERDAD mientras añadía que «con respecto a los ponencias vas aprovechando información de cada una de ellas; ya sabes mucho... pero vas picoteando y refuerzas lo que has aprendido con las actualizaciones (...). Entre nosotros nos llevamos muy bien y al final te cuentas tus experiencias: por qué se murieron aquellos 'greens' o cómo te ha ido con ese tipo de tepe». Una información que ayuda a tomar decisiones.

¿Por qué Murcia?

La jornada del miércoles día 5 de noviembre abarcó el grueso de ponencias y seminarios; estos últimos arrancaron el martes por la tarde, mientras que en la jornada de ayer se condensaron las dos últimas ponencias y la asamblea de socios, donde se eligió a los representantes de la asociación para el siguiente mandato. No hubo cambios. Roque Buendía continua dos años más como presidente de una asociación que cuenta, desde su mandato, con la primera vicepresidenta de su historia; la murciana Belén Mosquera. La 'greenkeeper' de los campos de El Valle, La Torre y Saurines (propiedad de GNK Golf) y que ocupa desde noviembre de 2023 la responsabilidad de ser uno de lo cargos fuertes de la AEdG.

Ampliar Tiempo para jugar. El profesional Gonzalo Millán se hizo con el trofeo 'scratch' de la competición de golf que se organizó dentro del congreso. José Antonio Pérez

Mosquera tuvo mucho que ver en la elección de Murcia como sede para el congreso de 2025. Su casa, pero también un excelente lugar para acoger un evento de estas caracteristicas y mostrar el importante empuje del sector de golf en esta comunidad. Una circunstancia que Buendía puso en valor públicamente en la cena de gala del evento (la que se celebró en la noche del miércoles), donde también destacó el trabajo del compañero 'greenkeeper' Antonio González o de las tres caras visibles del equipo humano que hay detrás de toda la organización del congreso: Matilde (Mimi) Álvarez, Rocío García y Conso Ramos.

Y por supuesto valoró la presencia «de todos los ponentes y de las empresas vinculadas a esta edición. Me siento muy orgullo de ser vuestro presidente –les dijo a los presentes–, y de estar al servicio de todos vosotros». Aunque el aplauso más cálido de la noche se lo llevó tras finalizar su intervención, Fran Sánchez, el director general de Deportes de la Región de Murcia. Breve en sus palabras, puso el acento en darles las gracias a los 'greenkeepers' por su labor. «Es un auténtico placer que estéis aquí. Valoramos vuestro trabajo por encima de todo. Sois los primeros que os levantéis; los que entendéis sólo con vuestra mirada cómo ha ido la noche y qué es lo que tenéis que hacer al día siguiente (...) sois los que trabajáis para que el deporte esté mejor. (...) La Región os da las gracias por ello».

Y les advirtió. «Iros pronto, porque el que se queda un poquito más de la cuenta en la Región, se queda para siempre». El martes madrugaron. Sí. Como hacen siempre. Aunque esta vez para tomarle la medida a un campo, a los 18 hoyos de Golf Altorreal (Molina de Segura), como jugadores. Una jornada de juego y hermanamiento donde Gonzalo Millán destacó como campeón 'scratch' de la competición, entre los 64 jugadores inscritos a la prueba.

Ampliar Buena sintonía entre la tesorera Jimena Blanco (i), el presidente de la Territorial murciana Juan Carlos Martínez Vera, el presidente de la AEdG Roque Buendía y su vicepresidenta Belén Mosquera. José Antonio Pérez

El nivel de ponentes sigue siendo uno de los valores del congreso. Este año se contó con el profesor Edward Nangle (Ohio State University) y el profesor Wendell Hutchens (Departamento de Horticultura de la Universidad de Arkansas) desde el otro lado del Atlántico. Del Viejo Contintente: el francés Rémi Lardin (director Regional de GrassMaster Solutions), junto a profesionales más locales como Mario Arzola (técnico especialista en césped deportivo -University of Georgia-); Cristina Fiol (licenciada en Biología por la Universitat de les Illes Balears); José L. Anguita (naturalista); Raul Bragado (ingeniero técnico agrícola por la Universidad Politécnica de Cartagena); Celia Borrero (doctora del dpto. de Agronomía de la Universidad de Sevilla) o Alejandro Reyes (ingeniero técnico agrícola y cofundador de TAS), que fueron los platos fuertes en el auditorio. Mientras, en una de las galerías del Victor Villegas, arropaban el evento los 'stand' de las marcas comerciales ofreciendo sus últimos productos, tendencias, novedades o actualizaciones.

En total seis ponencias que tocaron diferentes temáticas; desde los bioestimulantes al control de enfermedades del césped, pasado por la renovación de 'greens', la lucha contra la procesionaria, el proceso ornitológico en Golf Alcanada, la gestión de la luz y la sombra, los ensayos FIFA para el césped artificial o el estudio Dollas Spot.

El cuidado del agua

La última jornada, la de ayer, concluyó con la presentación del Estudio del Agua, por parte del catedrático de la Universidad de Cádiz, Juan Antonio López; un informe 'reincidente' porque nunca es suficiente y siempre es necesario hablar de un bien tan preciado y tan cuidado por el sector golf como es el agua. Y como el propio Sánchez indicó «en la Región lo sabemos muy bien. Aquí el agua es un bien que se cuida».

El momento emotivo fue el recuerdo a un compañero perdido. Y es que poco antes de la celebración de esta cita se anunciaba el fallecimiento de Pablo Lasuén, responsable de mantenimiento en Finca Cortesín (paisajismo y jardinería) por el que se guardó un minuto de silencio al inicio del congreso. Los premios anuales recayeron en Javier Villasante ('Greenkeeper' del año), Carlos Botella (mejor 'Groundsman) y en Kate Entwistle (premio honorífico).

