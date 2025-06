Una gran familia en Golf Altorreal

Si hay un torneo en el que la maquinaria de Golf Altorreal (Molina de Segura) se implica aún más a fondo, ese es el de ... su aniversario. Una jornada que comienza de madrugada y que acaba... de madrugada. Una prueba que llega justo a las puertas del estío, pero que tratándose de la Región de Murcia huele a mucho verano. El mercurio así lo señala y los vivos colores en los atuendos y las mangas cortas lo confirman. Todo se alía para que los socios y amigos de Golf Altorreal vivan una gran competición. No es para menos. Este 2025 se cumplen 31 años de historia. Y la cancha de prácticas, como en ediciones anteriores, se vistió a última hora de la tarde del pasado sábado, 21 de junio, de luces, color y música para acompañar –con estaciones de comida y bebida– la celebración.

El equipo de Golf Altorreal está feliz de cumplir años. Y de evidenciarlo, festejándolo. Atrás quedan ya en la memoria los años de 2020, 2021 y 2022 (con una celebración 'light') donde el club no celebró su aniversario por aquella, ahora, lejana pandemia (el Covid-19) y sus secuelas. La normalidad se recobró en 2023 con la edición 29º Torneo Aniversario de Golf Altorreal. Y dos años después todo aquello parece un sueño.

Que no hubiera celebración entonces no significó que no se siguiera construyendo futuro. De hecho si algo destaca siempre el gerente de la instalación Joaquín Medina en este tipo de encuentros con los socios, es que «se sigue trabajando con las mismas ganas de siempre para seguir creciendo con el presupuesto que tenemos y en el segmento de mercado donde estamos»; que los socios «tengan el convencimiento de que todo el dinero se invierte en mejorar este campo. Nos queda mucho recorrido aún por hacer juntos». Con estas afirmaciones Medina abrió la gran velada de entrega de premios, posterior a la jornada deportiva. La que se vivió en dos tiros (mañana y tarde), en modalidad 'stableford' individual y que a partir de las 21.30 horas inició su ritual de saludos, encuentros, abrazos y risas satisfechas al saberse coronadas y coronados en los primeros puestos de la clasificación.

La familia Pascual Moreno recibió la insignia de oro del club

Rostros de felicidad los de Gerard Shaw, como campeón 'scratch' de la prueba y campeón de primera categoría; Sergio Borsari (subcampeón con 40 puntos); Carlos Borreguero (campeón de 2ª con 41), Joaquín Prieto (subcampeón, 41); Blanca Beltrán (campeona de 1ª con 38), Mª Dolores Escribano (subcampeona, 38); Asunción Delgado (campeona de 2ª con 36) y Julia Robles (subcampeona, 35), a los que sumar los premios especiales a AlvarO Rubio, Beatriz Bel, Lus Esquerdo, Joaquin Prieto, Jesús Escudero y John Portous (en supersenior).

El momento emotivo

Pero si hubo un momento emotivo dentro de esta gran familia que es Golf Altorreal, es cuando Medina tuvo palabras de afecto para una de esa familias; de esas primeras que se hicieron con una de aquellas primeras acciones de un club incipiente a pocos kilómetros de la ciudad de Murcia, en la década de los 90. Habló de Javier Pascual y María Jesús Moreno. El matrimonio subió al escenario para recibir sendas insignias de oro y el aplauso de sus amigos y compañeros de golf. Susa (como la llama todo el mundo) y Javier han vivido unidos al golf décadas, aunque con alguna que otra 'deserción' temporal (en el caso de ella). «El trabajo me apartó de este deporte al que precisamente he vuelto justo ahora tras mi jubilación».

Sonríe al recordar aquellos veranos en Denia y aquellas primeras clases en La Sella. «Javier aprendió en Canadá y siempre ha jugando (...), pero yo lo he dejado y retomado en tres ocasiones». Ésta parece la definitiva. Llegó a ser handicap12 y aunque ahora mismo no se siente con el ritmo adecuado para afrontar una competición de 18 hoyos, jugó el torneo aniversario. «Todo la malo que podía pasar es que levantara bola siendo 'stableford'». Lo que vino después a ambos les resultó muy emotivo. «Ha sido muy bonito. Nos ha hecho mucha ilusión que se acordaran de nosotros, en mi caso, en este segundo periodo de mi vida», asegura Moreno a LA VERDAD. El club les obsequió con un año de golf en el club, lo que seguro es un aliciente para volver definitivamente al golf.

Los apoyos

Complicado enumerar todos los que han hecho posible con su apoyo (patrocinadores, colaboradores, proveedores...) que el aniversario fuera una jornada inolvidable. Entre ellos, Carlos Esquerdo, gerente de la empresa murciana Comprar Bebidas S. L, que cuenta con una completísima y competitiva tienda 'online' de bebidas espirituosas. Dentro de muy poco «contaremos además con una tienda física en la Avenida del Reino de Murcia (muy cerca del campo de golf)», nos anticipa. Esquerdo, jugador de golf de handicap 14, jugó la prueba «y quedé entre los siete mejores de mi categoría», destaca feliz. Lo de participar como empresa a través de www.comprar-bebidas.com ha sido su primera vez. Pero a lo grande. En Golf Altorreal y en su aniversario. «La idea era conseguir potenciar nuestra marca, dar a conocer nuestra tienda física y también hacer algo interesante», nos resume 48 horas después de vivir la experiencia. «Hemos recibido muchas felicitaciones. Así que estamos contentos».

Esquerdo adelanta a este medio que están valorando hacer su propio torneo. «Quizás ya para septiembre. Lo tenemos que ver. Somos conscientes de que eventos de este tipo nos dan visibilidad y presencia (...). Y si todo va bien, el año que viene repetiremos en el 32 aniversario de este gran campo». Anotado queda.