Golf 'amateur' del bueno en el Real Club La Manga Campomanes sujeta feliz su trofeo de campeona, en compañía de Soledad Fernández, de la Real Federación Española de Golf. / LV En una tierra «que me encanta», Macarena Campomanes se hace con el Campeonato Internacional Individual Femenino Mª JESÚS PEÑAS CARTAGENA Lunes, 18 marzo 2019, 21:32

«Llegué en unas condiciones muy buenas de juego», afirmó la madrileña Macarena Campomanes, horas después de haberse proclamado campeona del Internacional de España Individual Femenino, disputado en el Real Club de Golf La Manga, entre el 5 y 9 de marzo. Y es que, como ella misma confirmaría a 'La Verdad', «llevo ya un par de años jugando a un nivel bastante bueno, con mucha confianza». Lo de 'Maca', como la conoce todo el mundo, apabulla. Su palmarés atesora numerosísimos triunfos, tras 30 años de amor por este deporte. Mencionarlo es fácil; transcribir título tras título, también; ganarlos, muy complicado.

Campomanes, ganadora del Europeo Individual Senior 2016 y 2018 y del British Senior Ladies de 2017, se midió de nuevo con grandes jugadoras; algunas de ellas, antiguas campeonas de Europa en individual como Jane Rees, María de Orueta o Susan Lichtenberg. Aunque si algo ha marcado para esta excelente jugadora 'amateur' este trofeo y este título, que ya consiguió en 2015, es hacerlo en el complejo murciano. «Me encanta La Manga Club (LMC), me encanta el campo, la gente de allí (...). Además Pepe -refiriéndose a José Jover, el presidente de la Territorial murciana- es para mí una persona muy especial, y el hecho de ganar en su tierra me ha hecho mucha ilusión». En la mente de esta campeona, también su agradecimiento a «Gill Davies» (del 'proshop') y «a todos los empleados de LMC, por los que me he sentido muy apoyada».

Para la jugadora «el campo estaba realmente muy exigente, más que nunca». Lo aseguró recordando las calles duras y el bastante viento que sopló durante las jornadas de juego. Tres para la competición individual, que Campomanes (226 golpes) lideró desde el principio, aunque tuvo que defenderse mucho en la 3ª y última jornada. A la zaga, María de Orueta, que terminó 2ª con tres golpes más, y por delante de otras dos españolas que dejaron patente el buen estado del golf femenino español: Xonia Wünsch (3ª) y Mª Castillo (4ª). Precisamente la pareja formada por De Orueta y Wünsch fue la que se hizo con el título de Dobles femenino disputado igualmente en la misma semana del Individual. Para José Jover el resultado de Campomanes no es más que la constatación del tenaz, duro y excelente trabajo de esta notabilísima jugadora de golf.