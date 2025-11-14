El galés Donaldson consigue su primer triunfo 'Legends' en La Manga Club

«Acho, pijo, ¡dale!», le dijo en el 'tee' de salida del Champions UK plc European Senior Masters 2025 el jugador 'legends', Carlos Balmaseda, al ... golfista amateur lorquino, David Abellaneda. Su pareja durante dos de los tres días de competición, de una de las pruebas del circuito Legends Tour de este año, que se disputó en el laureado complejo de La Manga Club (Los Belones - Cartagena) durante la semana pasada. Concretamente entre el día 7 al 9 de noviembre. Una circunstancia –un 'pro'& un 'amateur'– que se ha hecho posible gracias al cambio de formato, atípico en competición, propuesto desde hace unos años en 'el Legends'.

Hasta ahora, la posibilidad de concitar en la misma semana de juego el mundo profesional, con el del aficionado y los intereses de patrocinadores, marcas, organización, etc. había contado con la fórmula de los 'pro-am' (un profesional y tres 'amateurs', a uno o dos días); una prueba 'mixta' a disputarse con anterioridad al torneo profesional. Pero es en 2020 y tras la firma del acuerdo empresarial entre el European Tour y Ryan Howsam, el fundador y director ejecutivo de Staysure, cuando esta nueva fórmula toma forma. Cuando la compañía aseguradora británica (Staysure), patrocinadora desde 2017 del circuito para séniores, toma el control del evento.

Una 'evolución' para algunos, como estrategia comercial en la búsqueda de generar mayores ingresos involucrando más directamente a los aficionados, empresas y patrocinadores en las competiciones del circuito de los veteranos (los 'pros' mayores de 50 años). Para otros, una estrategia que también genera controversia, ya que la presencia del aficionado en la prueba profesional 'interfiere' muy directamente en otra 'evolución', la del propio juego donde el profesional se juega las lentejas en al prueba.

El campeón también fue quien aseguró el punto de la victoria para Europa en la Ryder Cup que se disputó en el año 2014

Abellaneda se lleva del Champions UK plc European Senior Masters 2025 «sobre todo una experiencia que vas más allá del propio juego», asegura. Él y su compañero 'amateur' de partida Ignacio Cecilia, coinciden en ello. De su experiencia personal surgen excelentes comentarios de lo vivido al lado de cada uno de sus 'pros'. No sin antes confesar «que hemos estado nerviosos los primeros hoyos, porque no queríamos entorpecer su juego, su trabajo (...)». Ambos confirmaron a LA VERDAD, cómo han sido testigos del «nivel de concentración que son capaces de mantener durante la ronda (caso de Emanuele Canonica –el italiano pareja de Cecilia–) y «del carismático de Balmaseda, con su gran simpatía. Incluso nos ha dedicado tiempo para enseñarnos». Abellaneda lo resume en un «nos vamos educados de cómo hay que comportarse en un campo».

Un campeón galés

Sería finalmente el galés James Donaldson quien firmaría una magnífica tarjeta final de 67 golpes, 6 bajo par, en el campo Sur de La Manga Club (LMC), para concluir con un -11 (69+72+67) en el total y superar al resto de sus más directos competidores.

Un gran triunfo para el exjugador estrella de la Ryder Cup 2014, que consigue en la Región de Murcia su primer título en el Legends Tour, tras ser ésta su segunda participación en un circuito donde la experiencia también es un plus. «La semana pasada mi puntuación fue muy baja y fui consciente de que tendría que jugar un golf realmente bueno si quería empezar a ganar torneos en el Legends», confesaría el británico tras digerir feliz su primera victoria.

«Ganar siempre es especial, pero hacerlo tan pronto después de empezar en el circuito sénior lo hace aún mejor», destacaría emocionado a pie de 'green' del 18 el campeón, donde también tuvo una intervención cuajada de muy buenas palabras para el complejo de LMC que ha acogido su primer triunfo en esta nueva etapa profesional. «Este es un gran sitio para vivir, para estar, para alojarse –le encantó el hotel– (...) y que cuenta con tres campos que te permiten jugar de maneras muy diferentes». Un lugar muy especial, como destacó en dos palabras una de sus residentes, en funciones de voluntaria en la prueba: este es un lugar «always blue» (siempre azul), dirigiendo sus ojos al cielo.

Precisamente el galés tampoco dejó pasar la oportunidad de agradecer a los voluntarios su trabajo (70 personas en estas funciones) y a los responsables de mantenimiento del recorrido; añadiendo que «ha sido una competición fantástica. He tenido una semana estupenda y me lo he pasado genial». Y sobre su juego, destacó «que fue estupendo jugar tan bien la última jornada y conseguir ese 'birdie' en el último hoyo», con el que afianzó su triunfo sin haber salido en la partida estelar; la de francés Van Phillips (-10), el alemán Thomas Gögele (-10) y, el neozelandés Michael Campbell (-8) quien salió líder provisional de la prueba, pero quien perdió gas en la segunda vuelta a pesar de haber sido capaz de dominar al campo en la 2ª jornada, donde el viento fue el gran protagonista con rachas de hasta 42 kilómetros hora.

El sueco Mikael Lundberg también sumaría un exitoso -10, para empatar en la apretada segunda plaza. Y es que el cajón de campeones se movió en los últimos hoyos, e incluso se contó con la sombra de un posible 'playoff' (hoyos de desempate). Algo que no le hizo perder la sonrisa al galés en casa club. «Hay muchísimos jugadores excelentes aquí. Puede que no peguen tan lejos como los jugadores del DP World Tour, pero juegan un golf muy sólido y son excelentes anotadores».

La experiencia

La experiencia en sus muy diferentes formas envolvió una competición que se vive dentro de un espacio –el de los séniores del golf– que no suele darse en otras disciplinas deportivas. Porque llegada una determinada edad, la vida del deportista se agita, se rompe. Parece haber llegado el momento de una especie de 'desguace' personal, para convertirse en otra cosa». No es el caso de un jugador de golf; de un 'Legends'. Como tampoco del complejo de La Manga Club a sus 53 años. Una edad sénior, en la que lucir una nueva imagen desde este año, con la experiencia acumulada y con la clara lectura de negocio de que «una cosa es vender 'green fees' y otra es vender experiencias», como destaca Pedro Sánchez, el director de golf del LMC. Y ellos están en el lado de la experiencia.

Una nueva imagen, pero sin renunciar a una historia

La responsable de Marketing de La Manga Club (LMC) Natalia Sarasola resume el concepto en tan sólo tres palabras: «Holistic active retreat». Lo que se traduce en 'retiro activo holístico'. O lo que es lo mismo, un enfoque integral «que va más allá de un complejo deportivo; nosotros preferimos hablar de un destino integral -donde un todo (del griego 'holos')- nutre cuerpo y mente». Sarasola pone el acento en que el cambio de imagen, ya visible, se traduce en tratar de ofrecer al visitante una estancia vinculada a la idea de 'concepto sensorial', de vivir una experiencia», término en el que Sarasola insiste.

Verde y dorado

Un concepto que se hace tangible a primera vista para el deportista, visitante, residente... o huésped a través del desarrollo de un nuevo logotipo, y de un cambio de tipografía y de elección de colores corporativos -un verde y un dorado-. «La agencia contratada en Barcelona nos planteó la deconstrucción de una palmera -nuestra seña de identidad- a principios de este año, y ha sido desde este verano cuando ya se ha comenzado a aplicar». Una nueva imagen muy visible ya en buena parte de La Manga Club.

No es un cambio tomado a la ligera. Pedro Sánchez, el director de golf de LMC recuerda que con la entrada de Hesperia en 2019 ya se planteó un cambio de negocio y por lo tanto de imagen. Las palabras 'destino' y 'experiencia' vuelven a pronunciarse. «En todo este tiempo hemos mejorado para construir un presente y un futuro que se asocie a un destino. Uno en el que venimos trabajando; se ha reformado el hotel por completo, contamos con la marca Grand Hyatt (...) y se ha invertido tres millones de euros en el golf». Y añade. «Queremos que la gente nos recuerde por quién hemos sido, pero también por lo que somos ahora, la oportunidad de vivir una toda una experiencia».