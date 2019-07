La firma de un 'grande' Jack Nicklaus señala al equipo de trabajo del campo murciano cómo debía ser el recorrido durante su segunda visita a Alhama Signature, el 17 de julio de 2008. / Mª J. PEÑAS Alhama Signature, que tiene un diseño personal de Jack Nicklaus, reunió el sábado «a los más valientes jugadores» Mª JESÚS PEÑAS MURCIA Lunes, 1 julio 2019, 21:57

Antonio Solano no pudo por menos que llamarlos así: «Sois los más valientes jugadores», aseguró al dirigirse a los participantes de la 3ª prueba del Circuito GNK Golf Tour 2019, durante la entrega de premios del pasado sábado. Jugadores que desafiaron las altas temperaturas que ya se están dando en la Región -en las horas punta del día se alcanzaron los 33 grados-, y a un recorrido que lleva la firma de un 'grande'. La del 'Oso Dorado', la de Jack Nicklaus. El profesional de golf estadounidense considerado por muchos como el mejor golfista de la historia, y vinculado ya para siempre con la Región de Murcia, por los seis campos que salieron de las mesas de diseño de su equipo. Aunque Alhama siempre será mucho más especial. Sus 18 hoyos fueron expresamente imaginados por el propio Nicklaus. De ahí la denominación de 'signature' (firma). Un campo de gran longitud y espectacularidad, con cinco lagos, originales 'tee' circulares y ovales, calles amplias y 'green' rápidos, que salieron de su mente para convertir el recorrido en toda una referencia y un desafío.

Ganadores de Alhama Signature 1ª categoría caballeros: 1º. Pete Woodhead (37 puntos) y 2º. Alejandro Godoy (33). 2ª categoría: 1º Jhoan Valencia (46 puntos) y 2º Ronni Diepstraten (41). 3ª categoría: 1º. Carlos Baile (39) y 2º. Juan Antonio Gil (39). Bola más cercana indistinta: P. Fernando Liniers. Bola cercana damas: Paqui Collado.

Buenos resultados

Además del calor, al que Solano le restó importancia porque como opinó en voz alta: «Solo es un tema de actitud», el casi centenar de jugadores reunidos en Alhama Signature se encontraron con sus 116 búnkeres -de formas muy variadas y peculiares-, un paisaje que conserva la flora nativa de la zona y un mantenimiento óptimo muy apreciado «en la zona de 'green' y ante 'green'», como señalarían algunos de los 'amateur' inscritos. Segado en la misma dirección durante una semana «para marcar las líneas», como se apuntaba desde la organización, sus calles ofrecieron una estampa envidiable. «Algunos incluso han llegado a pensar que estaba pintado», mencionaría Guillermo Más, el responsable comercial de la zona Levante de Agronimer, uno de los patrocinadores de la prueba y la empresa que esta vez se encargó de obsequiar a los participantes del circuito con una zapatero, cuando estos entregaron sus tarjetas.

Y sí. Debía tratarse de una cuestión de actitud y no de calor, porque los resultados dejaron patente que cuando uno se pone en serio a jugar a esto del golf, los resultados validan esa concentración. Que se lo digan al jugador Jhoan Valencia, que firmó una tarjeta de 46 puntos, lo que le supuso de inmediato una bajada de hándicap de 18,3 a 13,6. El subcampeón de la 2ª categoría fue Ronni Diepstraten, con 41 puntos. Es esta categoría es donde las féminas se hicieron oír más. En los cinco primeros puestos destacaban Francisca Ruiz -recién llegada de una de las pruebas del Circuito Lady Golf jugada en El Race- y que ocupó la 3ª plaza, y Carmen Templado (5ª). En primera, 37 y 33 puntos respectivamente, los cosechados por Pete Woodhead y Alejandro Godoy y, en3ª categoría y empatados a puntos, Carlos Baile y Juan Antonio Gil, con 39.

Feos modales

Las primeras tarjetas se entregaron a las 13.58 horas (la salida a tiro fue a las nueve), y poco después los jugadores se congregaron alrededor de una barbacoa servida en la terraza de la cafetería del campo, donde no dejó de correr la cerveza mientras se llevó a cabo la entrega de premios.

Entre los detalles feos, los que aún pesan en los modales del mal jugador de golf. El de no notificar a la organización su no presencia en la prueba. Algunos inscritos no fueron capaces de llamar para comunicarlo. Parece ser que no entienden que ser un verdadero golfista no solo tiene que ver con darle a la bola. Próxima prueba, el 20 de julio, en La Torre Golf.