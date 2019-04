«Cuando uno enchufa ¡es mejor no parar!» Madre e hija. Mª Antonia Díaz y Saida Martínez, finalistas del zonal, posan junto a otro participante (Manuel Martínez, esposo y padre de las ganadoras) durante la entrega de premios. / FOTOS: MARIA JESÚS PEÑAS El murciano Iván Lorca y nueve jugadores 'amateur' más se clasifican en Hacienda Riquelme para la final zonal del Audi quattro Cup Team Mª J. PEÑAS MURCIA Lunes, 15 abril 2019, 21:22

El murciano Iván Lorca no puede estar más contento. Vive un buen momento de golf como 'amateur' con un trabajado 5,9 de hándicap. Es de esos a los que Mauricio Marín, el director deportivo de Olagolf, la empresa organizadora tanto del Audi quattro Cup Team como del Olagolf Másters (OM), denomina «jugón» y al que define como «esa persona que le encanta competir». Y Marín va más allá: «A los jugones les importan las reglas, la seriedad del comité... su prioridad no es la comida, el sorteo o qué le van a dar de 'welcome'». Lorca es de esos. De los jugones. Se nota. Lo primero que destacó tras recibir su premio es que «lo que más aprecio de esta prueba es la organización». Por eso jugó uno de los torneos zonales del Audi quattro Cup Team; el que se disputó el pasado sábado, día 6, en el campo de Hacienda Riquelme. Y para colmo lo ganó. «Sí, esto no va mal», diría pícaro tras recoger su acreditación de finalista de este zonal. Y es que «cuando uno enchufa ¡es mejor no parar!», declaró feliz a 'La Verdad', en clara referencia a su buen momento de juego, constatado con el hecho de que el anterior fin de semana consiguiera también clasificarse para la final del OM, en una prueba disputada en Santa Clara (Granada).

Junto a Lorca, nueve jugadores también consiguieron el pase a la final zonal en un campo como el de Riquelme, que se presentó un tanto ventoso y con una sensación térmica muy cambiante debido a la inestabilidad atmosférica que barruntaba incluso lluvia.

Un activo concesionario

Marín, su equipo y 'el Audi' continuarán su periplo por toda España hasta llegar a la gran final nacional, tras acometer las cuatro finales zonales. Sobre el paso de la prueba por una inusual Murcia nublada, el director deportivo del Audi destacó por encima de todo «el perfil del jugador que vino a la prueba, y la disposición con el torneo de Salvador Huertas, un amante del golf y una persona generosa».

No son palabras gratuitas. Marín conoce bien los concesionarios más activos en toda España. Y el de Huertas Motor «está en el top 3 de esa lista». «De hecho -continúa diciendo- es un ejemplo a seguir a nivel nacional». Para Marín es fundamental que el concesionario implicado «sienta la prueba como suya, y Salvador, en ese aspecto lo entiende bien». Todos los nombres de los clasificados en la web: audiquattrocupgolf.es/team.