Golf «Estoy encantada de ganar y de ser socia de este club» Ángel Ríos y June English, con sus respectivos trofeos, arropados por el presidente de la FGRM (i) y el alcalde de Torre Pacheco. / Mª J. P. Los jugadores June English y Ángel Ríos se hacen con el premio 'scratch' del VIII Campeonato Absoluto de 'Pitch and Putt' de la Región Mª JESÚS PEÑAS MURCIA. Martes, 25 junio 2019, 09:25

Los dos flamantes ganadores de la octava edición del campeonato Absoluto de 'Pitch and Putt' de la Región de Murcia (15 y 16 de junio) no podían estar más felices. El murciano Ángel Ríos y la escocesa June English no solo se proclamaban campeones en sus respectivas categorías, sino que conseguían el preciado trofeo de campeón y campeona 'scratch' de la competición, respectivamente. Y lo hacían en un evento que nació hace ocho años, pero que se ha asentado de manera sólida en el calendario federativo y cada año cuenta con mayor calado entre los jugadores. Así lo destaca la gerente del campo municipal de golf de Torre Pacheco, donde año tras año se celebra la prueba. «En esta edición hemos rozado el centenar de inscripciones. La competición va en auge».

Do socios felices

«¡No me lo creo ni yo!», exclamaría la campeona 'scratch', tras recibir sus trofeos y asegurar además que «estoy encantada (...); y estoy encantada de ser socia de este club y de tener a una profesora tan buena», en clara alusión a la profesional de golf Maribel Romero, que además de gerente del club, es la responsable de la Escuela de Damas del 'pitch and putt' pachequero. En el turno de palabra de Ríos -socio también del club y miembro de su junta directiva-, este no pudo por menos que esbozar una sonrisa al recordar que hace unos años, «cuando gané por primera vez el 'scratch' de esta competición, escuché al presidente de la federación, José Jover, comentar que cada vez tenía más claro que este era un deporte de mujeres; ¡eso se me quedó grabado! (...)». El comentario desató la sonrisa de los presentes en la entrega dominical.

«Este es mi segundo trofeo como campeón de la prueba», destacó el también socio del campo de Torre Pacheco

Ángel Ríos, June English y el resto de los premiados estuvieron arropados no solo por el máximo responsable federativo durante la entrega de premios, sino por Antonio León, el alcalde de Torre Pacheco, que asistía a su primer acto oficial tras la jura de su cargo en la jornada del sábado. Antonio León siempre ha considerado necesario «seguir apostando por el deporte, por este campo y también por este club». Además, el alcalde confirmó que el Ayuntamiento contará en esta nueva legislatura con una concejalía expresamente dedicada a Deportes. Hasta ahora la compartía con Cultura.