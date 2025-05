A por el 30 de Dimovil

María Jesús Peñas Martes, 6 de mayo 2025, 20:15 Comenta Compartir

Vestirá de blanco y azul con la estrella de la automoción en el pecho. Será este 8 de mayo y en el segundo tiro de los cuatro previstos en Golf Altorreal (Molina de Segura) para celebrar la prueba clasificatoria del 30º Torneo Dimovil – Mercedes Trophy 2025, a disputarse en dos días consecutivos de jueves y viernes. Y es que la jugadora 'amateur' Blanca Sodupe hizo historia llegando el año pasado hasta la final internacional de la prestigiosa competición. Y donde fue agasajada como finalista no sólo con una estancia inolvidable «donde el entorno, las instalaciones, el servicio, el recorrido... ¡el spa de 5.000 metros cuadrados! (sonríe al recordarlo) estaba dispuesto para que los participantes disfrutáramos de un gran final, como así fue», sino que también contó con detalles más personales como una completa equipación textil para vivir una experiencia única. Una equipación que Sodupe utilizará y lucirá en un par de días. De blanco y azul. Y sí. Única. Porque aquel 'jugador o jugadora Mercedes' que llega hasta la final internacional, no puede volver a clasificarse para ella. Es una final en la vida. Aún así, Sodupe volverá a disputar la prueba clasificatoria de este año de su club, porque se trata «de una gran competición». Para ella queda, y para la Región ya, que su logro del 2024 ha hecho historia.

La primera mujer

Historia para la Región y para su club, porque en los 30 años de existencia de la prueba Dimovil, ninguna mujer había llegado tan lejos. A Alemania Sodupe llegó nerviosa, «porque estaba representando a Golf Altorreal, a Murcia -que para mí es mi segunda casa, asegura la navarra- y porque era una mujer», cuenta a LA VERDAD. Pues resultó que la jugadora venida del Levante, no puedo hacer mejor papel a pesar de la responsabilidad que ella misma habia marcado. «Quedamos quintos en la clasificación final» -nos confirma- por países y, puntuó entre las 10 mejores mujeres de toda la competición. Nunca una 'murciana' había llegado tan lejos en tres décadas de Dimovil. Un dato que mencionaría José Fulgencio Martínez, el director Comercial del concesionario Mercedes-Benz – Dimovil en la Región de Murcia, durante la presentación oficial a la prensa de la competición, hecha en la casa club de Golf Altorreal, a media mañana del martes día 6. «Sólo hace unos años tuvimos un representante de la Región que llegó también a la final». Martínez dice bien. Aunque el dato curioso es que se trató del hijo de Blanca, Eduardo. Y es que en la casa de los Recalde Sodupe se vive con mucha intensidad este deporte.

440 jugadores invitados

También en la Región se vive con intensidad el golf. Y concretamente esta prueba, dentro del calendario de torneos 'amateurs' anuales a los que optar. Hasta 440 jugadores disputarán la prueba invitacional de este 2025 (clientes Mercedes e invitados por la organización), en la que suma su especial trigésima edición. Una prueba muy golosa de disputar anualmente por su nivel de organización en general y por el cuidado en el detalle en particular. Aunque al celebrarse tres décadas de prueba este año, habrá alguna que otra sorpresa (que se sustanciará en una competición de 'putt' con un gran premio).

La especial edición del 30 aniversario Dimovil cuenta de nuevo con el bregado equipo humano del club, capitaneado por el gerente del campo Joaquín Medina y las dos personas de Dimovil –«yo soy un medio estorbo en todo esto», asegura divertido Martínez- sobre las que se sustenta la competición murciana de golf de la marca automovilística, Epi Molina y Marisa Ferrer. El tándem creado de Golf Altorreal-Dimovil funciona año tras año. Desde aquella primera prueba «cuando sólo llevábamos ocho o nueve meses abiertos», recuerda haciendo memoria Medina. Quien aseguró también en la rueda de prensa «que desde entonces se han mantenido los estándares de calidad de una competición que no ha sufrido altibajos». Y donde resulta complicado hacer sitio. De ahí que hace unos años se creció a los dos días de competición. Un hecho que no sucede en ningún otro rincón de España. Y consiguiendo que en los números generales de participación, unos 4.500 jugadores pasan por el Mercedes Trophy en España, el «10% sean murcianos», resaltó Martínez como otro dato a destacar.

Que la marca Mercedes Benz ha apostado por el golf es un hecho. Está en dos grandes pruebas profesionales como marca; en el Masters de Augusta y en el Open Británico. Y en el mundo 'amateur', con su veterano y venerado por los jugadores circuito, que mueve unos 60.000 jugadores anualmente, en 60 países; y sumando este 2025, 36 ediciones a sus espaldas. Los números de Dimovil también son importantes en cuanto a ediciones vividas, lo que le posiciona como uno de los torneos más longevos de toda España. Y donde los patrocinios siguen fieles a la prueba, -«que no es poco», destaca Medina- mientras Luis Arranz (de El Corte Inglés) desgrana esos patrocinios y premios: Julián Ramos Tabares (jamones), Taylor Made, Ecco, Cava Villa, AMG… todas marcas de primera implicadas en los premios a la bola más cercana y sorteo. El plato fuerte dela competición, una plaza para la final «que se disputará en el mejor resort del mundo, La Manga Club», afirma Medina. Eso será a primeros de mes de julio, para con suerte llegar a la gran final alemana, en octubre.

Altamente recomendable

Sodupe conoce bien ese proceso. El año pasado para ella fue «primero una sorpresa ganar en Golf Altorreal, porque no me lo esperaba». Y donde recibió el cariño de sus compañeras, amigos y el propio Medina que puso en valor su hazaña. «Después la prueba en Real Golf de La Manga Club (se refiere a la final nacional) que fue muy gratificante por dos cosas; porque mi juego estuvo bien y tuve muy buenos compañeros de partida y porque la estancia en el hotel fue excelente. No se puede cuidar a un golfista mejor». Y cuando se anunció su nombre como clasificada para la final internacional en la cena de gala, «fue muy sorprendente. Es cuando me vi como ganadora para la final internacional y afloraron los nervios».

Este año, como en otras ediciones, los 18 hoyos de Golf Altorreal estarán dispuestos para que el jugador «disfrute. No se va a encontrar banderas en rincones del 'green' o un campo largo. Hemos preparado un campo en excelentes condiciones de juego con 'greens' rapiditos», asegura el gerente que está encantado de volver a enviar al cielo murciano cuatro cohetes de salida. Empieza el juego y la gloria. Buena estrella para los participantes.

