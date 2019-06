En defensa de una dieta saludable Algunos de los participantes del torneo infantil que se disputó dentro de la II edición del Torneo Reina Green. A todos los jóvenes golfistas de la Escuela de Golf de Torre Pacheco se les entregó una medalla. / LA VERDAD La segunda edición del Torneo Reina Green acerca a los más jóvenes alumnos de la Escuela de Golf de Torre Pacheco al mundo de las verduras y las frutas Mª J. PEÑAS MURCIA Lunes, 3 junio 2019, 22:25

Francisco Ortiz, gerente de la empresa murciana Reina Green, lleva años introduciendo la fruta y verdura «de nuestra Región en Europa, Asia y América». Esta misma semana está de viaje de trabajo en Polonia, tras acudir el pasado fin de semana a las instalaciones del campo municipal de golf de Torre Pacheco, donde se disputó la segunda edición de la prueba que lleva el nombre de la empresa.

En Europa del Este este empresario prepara la campaña de fruta de verano. «Aquí les falta melón, sandía, nectarina, melocotones, uva, ¡ah! y también, pimientos, sobre todo», dice atendiendo al teléfono a 'La Verdad', tras bajarse del avión. Su maleta no ha parado. Llegó del norte de Italia para poder atender su agenda de trabajo en Murcia, y estar presente en el patrocinio de una prueba deportiva a la que se siente muy vinculado. Él es jugador de golf y aunque ahora no cuenta con el tiempo «que desearía para jugar», sabe de lo importante que es llevar una vida en la que no falten el deporte «y una dieta saludable». Por eso, este año y como sugerencia de la gerente del Club de Golf de Torre Pacheco, Maribel Romero, se incluyó en la competición una prueba, en paralelo a la de adultos, exclusivamente para los pequeños del golf.

Competiciones - 31 de mayo Torneo X Aniversario del Golf Adaptado, en Altorreal (968 64 81 44). Prueba de la FGRM. - 1 de junio Torneo Women's Golf Day Región de Murcia, en La Torre Golf (968 032 378). Prueba de la FGRM&GNK, que celebra el Día Internacional de la Mujer Golfista (4 de junio). Prueba abierta a mujeres. Pequecircuito, en La Serena (968 57 55 76). Prueba para los pequeños sin licencia.

La competición de adultos tuvo una segunda 'versión' destinada a los niños que toman clase en el campo municipal pachequero

Defensor de la fruta diaria

La jornada tuvo lugar durante la tarde del pasado sábado y en ella estuvieron presentes los alumnos de la Escuela de Golf del campo municipal pachequero. Un total de 30 niños dispuestos a darle a la bola y a entender la importancia de comer bien. «Yo soy uno de esos convencidos, como indica la campaña '5aldía', de la importancia de consumir cinco piezas de fruta diarias», asegura Ortiz, que tras dejar Polonia pondrá rumbo de nuevo a Italia, para proseguir camino hacia Dinamarca.

Que Reina Green haya puesto la atención en los más pequeños no es nuevo. Desde 2018 esta empresa con producción anual continuada de frutas y hortalizas que distribuye por todo el mundo, ha apostado por ellos. Y lo ha hecho siendo uno de los patrocinadores de la Escuela de Golf de Torre Pacheco. Una circunstancia muy gratificante para Ortiz, que también se siente recompensado «porque la jornada de golf que vivimos durante nuestro segundo torneo 'amateur' y dirigido a los adultos, contó con un buen clima, un ambiente divertido y el respaldo del jugador, en cuanto a participación se refiere (...). Incluso tengo que agradecer que el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León (a día de hoy en funciones), pudiera estar presente en la entrega de premios del domingo, teniendo en cuenta que se trataba de la jornada electoral; un día complicado para él».

Los resultados

Cerca de un centenar de jugadores participaron en la prueba Reina Green, que contó con tres tiros distribuidos durante las jornadas del 24, 25 y 26 de mayo. A la entrega de premios le siguió una paella y por supuesto, durante los tres días, se contó con el exitoso avituallamiento ya tradicional del 'Kiosko'.

Los ganadores de esta saludable segunda edición de golf fueron: en categoría 'scratch', Francisco Javier Pérez; mientras que Juan Antonio García, Manuel Ramos y Daniel Pérez se adjudicaron las tres primeras plazas de primera categoría. En segunda destacaron Juan Carlos Baraza, Carlos Catasus y Silvestre Martínez, mientras que en categoría damas sobresalieron unas enchufadísimas con los palos Remedios Viviente y Carmen Noguera -como lo atestiguan sus últimos logros- y Trinidad García.

Los próximos torneos previstos en Torre Pacheco son el Torneo de Damas 'Duca del Cosma' (5 y 6) y el 15 y 16 de junio, el Campeonato Absoluto de 'Pitch and Putt' de la Región de Murcia. Inscripciones abiertas para ambas pruebas.