Un cuarto de siglo de pleno compromiso Con una enorme tarta de chocolate se celebró el vigésimo quinto aniversario del Dimovil Mercedes Benz. / FOTOS: Mª JESÚS PEÑAS Altorreal y Dimovil llevan 25 años organizando una prueba que se enmarca dentro del Circuito Mercedes Trophy MARÍA JESÚS PEÑAS Lunes, 20 mayo 2019, 21:48

Las cifras hablan por sí solas de la entidad del Torneo Dimovil de Golf 2019, disputado los pasados días 9 y 10, en el campo de Golf Altorreal (Molina de Segura). Y es que a los 25 años que cumplía la consolidadísima competición en Murcia de la mano del concesionario oficial de Mercedes Benz, se sumaron otras cifras igualmente impresionantes.

Hasta 372 jugadores compitieron en la prueba, arropados por un importante despliegue de equipo humano tanto del club de golf como de Dimovil. El longevo torneo captó igualmente el interés de los medios de comunicación locales -tanto de papel prensa como de televisión y radio-, lo que supuso una de las más amplias coberturas mediáticas para una competición de golf en la Región; compañeros de las ondas como Pablo Muñiz y José Manuel Cascales -de Solo Radio Marca Murcia-, incluso hicieron su programa deportivo en directo desde las inmediaciones del recorrido.

Incontables las horas de trabajo dedicadas a esta prueba incluida dentro del reputado Circuito Mercedes Trophy, y los kilos de material que se han llegado a mover antes, durante y después de la misma. Lo que sí pudimos contabilizar es el alto número de vehículos Mercedes Benz desplegados en el recorrido: los modelos A, B, CLA, GLE, GLA, GLC, el E Coupé y el E Coupé, más un coqueto Smart, destinado al hoyo uno (en el 10) que quedó desierto y, los nombres de los cuatro jugadores que participarán en la final nacional del Trophy 2019. Una final de la que se podría esperar mucho, ya que se juega «aquí al 'laico'», como recordaría de manera distendida José Fulgencio Martínez, el director comercial de Dimovil, a unos jugadores.

Óscar Pérez Presidente de Altorreal Swing «Somos prácticamente una familia en esta prueba, en la que prima su capital humano»

José F. Bernal y Jesús Pujante, ambos ganadores de la 1ª categoría (campeón del jueves y del viernes, respectivamente), y Miguel González y Fernando Ruiz, en segunda y en las mismas circunstancias, son esos finalistas que disputarán entre el 5 y 8 del próximo julio, la esperada final nacional de la trigésima edición del Mercedes Trophy, que se vivirá intensamente en el laureado complejo de La Manga Club (Los Belones, Cartagena).

Haciendo historia

El cumpleaños del Dimovil 2019 sirvió no solo para seguir comprometiéndose con los clientes y jugadores de golf 'del Mercedes' y con los 18 hoyos molinenses «donde esperamos seguir organizando 25 ediciones más» -como afirmaría Martínez-, sino con aquellos que iniciaron esta andadura. Uno a uno, y antes de comenzar la entrega de premios, José Fulgencio fue nombrándolos. A los que iniciaron este torneo «cuando el concesionario se aventuró a hacerlo». Hombres como Luis Jiménez, antiguo gerente de Dimovil; Fernando Langa, Wenceslao Navarro, Julio Yelo y Andrés Campos, delegado de Mercedes Benz, por aquel entonces.

Óscar Pérez, el presidente de Altorreal Swing (los propietarios del campo) recuerda perfectamente aquellos primeros años. «Dimovil ya estaba con nosotros cuando aquí solo había una caseta». Y es que el club ubicado en Molina de Segura y a escasos kilómetros de la ciudad de Murcia, también celebra este 2019 veinticinco años de existencia. Vidas paralelas que han hecho del tándem Altorreal&Dimovil una fórmula de entendimiento y de éxito. «En nombre de los 600 socios del club les damos las gracias, y estoy convencido de que seguiremos caminando juntos», declararía Pérez a 'La Verdad'. «Somos prácticamente una familia en esta prueba», destacaría Pérez, «donde prima su capital humano».

Hay ciertas expectativas en esta edición, tras los éxitos cosechados el año pasado por el jugador local Eduardo Recalde, finalista del Dimovil 2018. Sus buenos números en la final nacional disputada en PGA Cataluña, le supusieron una plaza para jugar la final internacional en Alemania. Allí consiguió hacerse con la segunda plaza 'scratch' y entregó la mejor tarjeta de la final mundial del Circuito Mercedes Benz 2018. Teniendo en cuenta que este año la final nacional se juega 'en casa', un hecho que no acontecía desde hace más de una década, desde Dimovil creen que pueden tener opciones de tener a algunos murcianos en Stuttgart.

Nombres propios

Jesús Pujante es de esos jugadores competitivos. De los que se exige y atesora logros golfísticos, como un albatros, en el hoyo 6 de Altorreal. Aunque no fue durante la celebración de la prueba Mercedes, sino hace un tiempo y durante una partida de amigos. Eso sí. Los 42 puntos conseguidos en la 2ª jornada del Dimovil le auparon como campeón del día y por lo tanto, como finalista de la prueba. No es la primera vez que consigue clasificarse. Ya lo ha hecho en dos ediciones más del Dimovil. Lo dicho. «Es un jugador muy competitivo y muy pegador», como destacaba sobre su juego su mujer Loli. Ambos comparten el amor por este deporte; «aquí te relajas, desconectas del trabajo y haces mucha vida social», asegura la orgullosa compañera de vida y de juego de Pujante. Para él su clasificación es la concesión de «un premio con prestigio, donde te reciben y te tratan muy bien». Fernando Ruiz está emocionado. Junto a su mujer Carmen sujeta con fuerza el trofeo que le acredita también como ganador de la prueba, y por lo tanto como finalista del Mercedes Trophy. Una gran recompensa para un «deporte que me hace muy feliz y creo que mejor persona». Este socio de Torre Pacheco, no podía perdirle más a los 48 puntos conseguidos.

Entre el resto de los ganadores se distribuyeron otros tantos trofeos y premios. Trofeos para los subcampeones del jueves y el viernes: Daniel Gallego (2º en 1ª) y José Senac (2º en 2ª), y para Antonio Odriozola (2º de 1ª) y Manuel Calatayud (2º de 2ª). Y premios especiales para Luis Ayala y Rosa Peñalver, por su bola más cercana en el 17 (premio Zapatos Ecco); al 'drive' más largo en el 7 (Premio Taylor Made) para Frank G.Shaw y Pablo Sánchez y para Carmen Noguera y Josefa Espinosa, en el 11 (premio Taylor Made) y para la bola más cercana en el hoyo 8 (premio Jamón Julián R. Tabares), que recayó en Andrés Pintado y José Vicente Alegría.