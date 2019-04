Comienza el asedio a los campos GNK Varios jugadores señalando el folleto informativos sobre Islandia, el destino para el mejor jugador del GNK Golf Tour 2019. / Mª JESÚS PEÑAS La Torre fue el primero de los cuatro recorridos donde se jugará el circuito MARÍA JESÚS PEÑAS MURCIA . Lunes, 22 abril 2019, 23:37

Los 'driver' están en alto. No es para menos. En juego un codiciado abono individual o familiar anual de los cuatro recorridos GNK, tanto para el campeón como para el subcampeón del circuito GNK Golf Tour 2019 -cuyos nombres se conocerán en noviembre- y relojes Tag Heuer y Garmín para el tercero y el cuarto clasificado de la competición, respectivamente. Y como broche, para el jugador más regular de la competición, el campeón de los cuatro campos, una estancia en Islandia. Así que no resultó extraño que la inscripción se cubriera mucho antes de lo previsto. Las plazas volaron para disputar la primera de las seis pruebas puntuables de la reputada competición. Y lo hizo en el campo de La Torre Golf. El 'hermano' que más búnkeres atesora -cinco héctareas de obstáculos de arena- de los cuatro recorridos en juego, y que recibieron un buen número de visitas pero también de halagos debido tanto a su excelente nivel de mantenimiento como a la calidad de su arena.

GANADORES DE LA 1ª PRUEBA EN LA TORRE 1ª categoría caballeros: 1º. eduardo Pastor (34 puntos) y 2º. Frank Gerard Shaw (34). 2ª categoría: 1º Alejandro Mciver (39 puntos) y 2º Remedios Viviente (38). 3ª categoría: 1º. Francisco Bernal (38) y 2º. Pablo Ramírez (37). Premios especiales (bola más cercana): Saida Martínez y Juan Francisco. Fernández. Hoyos en uno en el 9 y 11, desiertos.

'Hole in one' desiertos

La jornada de juego en La Torre, el pasado 13 de abril, arrancó sin contratiempos, con una temperatura agradable y un cielo despejado que invitaba al juego, aunque con un viento que marcó el resultado final de las tarjetas. También complicó la posibilidad (sopló en contra) de acceder a los 'hoyos en uno' previstos en dos de los seis pares 3, con los que cuenta este par 68. Y eso que tanto la moto Niken como el Land Rover Evoque despertaron el interés de los 114 participantes. Pero las llaves de ambos modelos se quedaron en manos de Dandy Moto Yamaha y el concesionario Premiercar Jaguar-Land Rover -los patrocinadores y proveedores de ambos vehículos-, al menos por esta vez.

En el anecdotario de la prueba, la rotura de una de las perneras del pantalón del experimentado 'amateur' Eduardo Pastor, lo que no le supuso ningún problema para acceder a la primera posición de la tabla provisional de la primera categoría. Pero que sí supuso múltiples comentarios divertidos de sus compañeros de partida, entre los cuales se encontraba el incombustible Enrique Perez de los Cobos, delegado de Aesgolf en Murcia y que suele dar su opinión a 'La Verdad' en temas de avituallamiento deportivo. En este caso se despachó con «un bocata bueno y a destacar la presencia de fruta fresca, todo un detalle. La coca de Elche...».

Una filosofía similar

El aumento en la presencia de patrocinadores también da idea de lo mucho que interesa esta competición. Joaquín Martínez, el gerente de Dandy Moto Yamaha, es uno de los que repite. No es de extrañar. «El balance de nuestra presencia en 2018 ha sido favorable, así que estamos aquí de nuevo con nuestra Niken. No hay nada igual (se trata de una moto de tres ruedas), que se presentó en el Salón de Tokio en 2013, en fase embrionaria», recuerda Martínez, para destacar que «Yamaha decidió después llevarla a serie. Aportaba más seguridad y más control que una moto convencional, sin perder la sensación de libertad». Algo así le sucede al GNK Golf Tour. El paso de sus ediciones supone una mejor organización y un mayor control en los detalles, sin interferir en las ya de por sí excelentes condiciones de diseño y de juego que permiten los cuatro campos GNK -El Valle, Hacienda Riquelme, Alhama Signature y La Torre-. Quizás por ello no es de extrañar que jugadores noveles en el circuito como Natalia Ruiz o José Francisco de Oña, pongan en valor «el fenomenal ambiente que se respira, la buena organización y lo mucho que me gustan estos campos», como destacaría la jugadora, mientras que el almeriense y socio del 13 Golf Club, salió contento «a pesar de los búnkeres», para ser la primera vez que jugaba en un campo «que me ha gustado».

La prudencia fue la tónica en los comentarios de los jugadores. Aún es pronto. Es la primera prueba, aunque el francés Jerome Guillem, el campeón de la 1ª categoría en 2018, intentará optar a repetir resultado. Aun así, «sobre todo quiero divertirme. Me encanta jugar, me gustan estos campos y me gusta jugar este circuito con mis amigos». Afincado en España los últimos cuatro años, lleva nueve en el mundo del golf y espera seguir jugando mucho. «Sobre todo en estos recorridos que te permiten, caso de La Torre, jugar diferentes opciones de juego y me permiten dar a la bola efectos de izquierda a derecha, que en esta ocasión ¡no he conseguido!», afirmó divertido. Ganador del GNK y del Soledad también en 2018, explorará todas las posibilidades. También Concepción Navarro, que el año pasado quedó 2ª en su 3ª categoría. «¡Yo voy a ver si quedo primera!» y anima a las mujeres «a competir. Este es un juego muy entretenido, donde puedes competir con hombres, y ganarlos». Próxima prueba: 18 de mayo, Hacienda Riquleme.