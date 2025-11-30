La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cheenglab leyendo uno de los 'greens' del campo malagueño sede del 'open' femenino español.
Golf

Cheenglab lidera con -15 el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho

Carlota Ciganda asciende hasta el -7 y Azahara Muñoz se sitúa con un -6 en la pelea por los puestos de honor

LA VERDAD

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:11

Cheenglab afrontó el sábado con la enorme ventaja moral que le otorgaba su récord del campo (-9) del viernes. Sin embargo, lejos de repetir aquella ... exhibición, firmó una vuelta mucho más humana. Encadenó seis pares iniciales, sumó birdies en el 7 y 9 y llegó a ponerse con -17 al total, pero varios putts errados en la segunda vuelta —incluido uno insólito en el 17 desde apenas medio metro— devolvieron el equilibrio al torneo. Aun así, su consistencia sigue siendo admirable: dos días sin 'bogeys' hasta el hoyo 15 de hoy, serenidad total desde el 'tee' y una madurez competitiva impropia de una jugadora que solo suma una victoria en el LET. Tras su ronda comentó: «Quizá para los fans tailandeses haya sido una vuelta peor de lo esperada, pero mañana daré lo mejor para intentar mi segunda victoria en el Ladies European Tour. Mañana quiero tirar cinco bajo par y con eso creo que será suficiente».

