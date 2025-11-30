Cheenglab lidera con -15 el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho

Cheenglab afrontó el sábado con la enorme ventaja moral que le otorgaba su récord del campo (-9) del viernes. Sin embargo, lejos de repetir aquella ... exhibición, firmó una vuelta mucho más humana. Encadenó seis pares iniciales, sumó birdies en el 7 y 9 y llegó a ponerse con -17 al total, pero varios putts errados en la segunda vuelta —incluido uno insólito en el 17 desde apenas medio metro— devolvieron el equilibrio al torneo. Aun así, su consistencia sigue siendo admirable: dos días sin 'bogeys' hasta el hoyo 15 de hoy, serenidad total desde el 'tee' y una madurez competitiva impropia de una jugadora que solo suma una victoria en el LET. Tras su ronda comentó: «Quizá para los fans tailandeses haya sido una vuelta peor de lo esperada, pero mañana daré lo mejor para intentar mi segunda victoria en el Ladies European Tour. Mañana quiero tirar cinco bajo par y con eso creo que será suficiente».

Mientras Cheenglab se moderaba, Carlota Ciganda firmó su mejor día de la semana y se ganó el aplauso del público malagueño. La navarra, que había arrancado con -3 y sin las sensaciones plenas que le llevaron a conquistar el título en 2024, desplegó en la primera vuelta su versión más sólida: tres 'birdies' consecutivos en el 3, 4 y 5, un nuevo acierto en el 7 y una decisión clara de no rendirse antes de tiempo. En el 10 cayó el quinto birdie del día, pero a partir del 13 su 'putter' perdió chispa y la remontada se frenó. Aun así, su -7 total la mantiene entre las mejores españolas. «He jugado muy bien de 'tee' a 'green.' Ganar es prácticamente imposible salvo que arriba pase algo muy raro, pero mañana saldré a por todas», explicó con honestidad.

La otra gran referencia nacional, Azahara Muñoz, también firmó un sábado sólido para colocarse -6. La malagueña mostró pasajes de brillo con birdies en el 4, 9, 16 y 18, y pese a algún altibajo con el 'putt', volvió a demostrar su fiabilidad en el Real Guadalhorce Club de Golf. «Estoy tranquila, pegándole bien a la bola. Hay que seguir disfrutando este fin de semana», señaló tras la ronda.

En la pelea española, el abanico sigue siendo amplio. Con -5, Nuria Iturrioz y Teresa Toscano mantienen opciones de top-10. La amateur Andrea Revuelta, también con -5 y una de las jugadoras más queridas por la afición, luchó con determinación pese a un doble 'bogey' en el 12. «Estoy jugando muy bien, aunque el resultado de hoy no lo refleje como es debido», explicó. Ana Peláez (-4), autora del 67 del viernes, siguió mostrándose muy regular en su ciudad natal y está muy cerca de certificar su tarjeta en el circuito europeo para la temporada que viene.

Entre las grandes historias internacionales, la lucha por la Orden de Mérito mantiene su emoción intacta: Shannon Tan y Mimi Rhodes comparten la sexta posición con -8. La ecuación sigue abierta y promete un desenlace vibrante en una jornada final que tendrá lugar mañana a partir de las 09:00h.