Cereijo: «Cuento con su energía y su carácter resolutivo»

María Jesús Peñas Sábado, 21 de junio 2025, 12:17 Comenta Compartir

Se conocen desde los cuatro años. Y desde entonces labraron una estrecha amistad. Aunque cuando Paola Cereijo se enganchó 'a eso del golf' como 'amateur', su amiga de la infancia Lola Carvajal le dijo a una amistad muy cercana aquello de que «tenemos que aprender a jugar a ese deporte... ¡si la queremos verla más a menudo!». Así que Carvajal y María López Briones entraron en el mundo del golf para que Cereijo siguiera estando muy cerca. Paola y Lola se sienten desde entonces como «dos hermanas del golf», porque su vínculo es aún más estrecho. Incluso cuando Cereijo se sumó a la candidatura de Martínez Vera -el actual presidente de la Territorial murciana- para sacar adelante un proyecto nuevo en la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM).

La jugadora murciana -empresaria y madre-, a pesar de no contar con experiencia federativa, luchó por darle espacio al juego de las mujeres dentro de la institución, y cuatro años después no sólo dejó en marcha un Comité Femenino con contenido y presupuesto propio, sino que inyectó al calendario de competición de la Territorial nuevas pruebas (para mujeres) y una Liga Femenina, que ha ido creciendo en jugadoras y patrocinadores, cada año. No lo hizo sola. Se apoyó en mujeres de su entorno; en aquellas en quién confiar, llenas de ilusión y buena energía. Una de esas mujeres, por supuesto, fue Lola, con quien se entiende con sólo mirarse a los ojos.

Ampliar Paola (i) y Lola son amigas desde los cuatro años. María Jesús Peñas

Su mano derecha

Carvajal ríe al recordar aquello de que «no había forma de quedar con ella» (refiriéndose a Cereijo y el tiempo que ésta le dedicaba a la práctica del golf). Era 2015 cuando esta murciana de adopción (Carvajal es madrileña de nacimiento y con ascendencia cartagenera) también se engancha a este deporte siguiendo los pasos de su amiga. Es la mayor de 9 hermanos (tiene carácter), con una gran vena comercial (trabaja en Iberdrola) y una apasionada de todo lo que emprende; ya sea el golf o la pintura, otra de sus grandes aficiones.

Su espíritu competitivo le llevó a practicar tanto, «que me rompí una muñeca de darle golpes al suelo». Vuelve a reír recordando. Estuvo en dique seco siete meses. No se amilanó. Cuando se recuperó volvió a darle a los palos de golf... y hasta hoy. Una jugadora de trato afable y cordial, pero también muy disciplina y seria en el campo de golf, porque entiende que «cuando se está jugando hay que respetar este deporte. Jugar con sus reglas. Porque si no lo haces, estás haciendo otra cosa que no es golf».

Su adición es tanta que incluso haciendo el Camino de Santiago practicaba el 'swing' con el palo de andar. Y cuando Cereijo pasa a ser federativa, ella se convierte en una de las personas de referencia dentro del comité femenino. «Conté con Lola y con Mari Luz Muñoz (otro de sus grandes apoyos), porque ambas me aportan mucho. Son dos personas muy válidas por su conocimientos sobre el mundo del golf, su energía e inteligencia. Así que cuando Cereijo dijo »sí« hace unas semanas a la propuesta de Asunción Delgado (la actual responsable del Comité Femenino) de asumir la capitanía del equipo de mujeres que defenderán los colores de la Región frente al equipo del 'Resto del Mundo', su mente inmediatamente pensó en Carvajal. »Sé que va a ser una gran vicecapitana. Aportará su energía y su carácter resolutivo«, declara en primicia a LA VERDAD Cereijo sobre el nombramiento. Carvajal no tuvo que pensárselo. »Me encantó la idea nada más planteármela Paola, porque la posibilidad de trabajar por el golf femenino regional es muy motivadora«.

El pasado viernes, 20 de junio, Asunción Delgado convocó a una mesa de trabajo a Ginette Wagemans (la capitana del Resto del Mundo) y su vicecapitana Anna Frigieri junto a Paola Cereijo y la recién estrenada vicecapitana murciana. Un encuentro para definir fechas de competición en 2026, pero sobre todo para conseguir que la prueba que tantas satisfacciones ha dado al golf femenino regional, el 'Desafío Región de Murcia & Resto del Mundo' sea lo más justa posible en cuanto al modelo de puntuación. El éxito de la prueba es evidente. En febrero de 2025 la jugaron 112 mujeres de muy diferentes nacionalidades, pero con un empeño común; visibilizar el golf femenino regional y... ganar para levantar el preciado trofeo defendiendo unos colores; haciendo equipo en un deporte tan individual. La primera vez que se disputó la prueba, contó con 58 'guerreras' (en 2022).

El desafío de 2026 es conseguir mejorar la competición. Y cinco mujeres, ahora, están ya en ello.

Temas

Golf