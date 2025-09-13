La campeona Nuria Iturrioz estará en La Sella Open 2025 Iturrioz ha confirmado su presencia en la competición española a orillas del Mediterráneo, tras lograr su quinto título en su carrera en el Ladies European Tour (LET)

Nuria Iturrioz, campeona en la primera edición de La Sella Open en 2023, llegará al torneo llena de confianza tras hacer tres 'birdies' en los últimos cinco hoyos en Houston el pasado domingo, 7 de septiembre, donde superó por dos golpes a la inglesa Charley Hull y, rompiendo una sequía de títulos que se remontaba precisamente a su victoria en Dénia (Alicante) hace dos años.

Con una bolsa en premios de 1.000.000 euros, la más alta cifra de cualquier torneo femenino en España, La Sella Open (18 al 21 de septiembre) contará con un elenco de talento golfístico tanto local como internacional; en la prueba estarán presentes jugadoras tan reputadas como Helen Briem, Laura Fuenfstueck, Céline Herbin, Mimi Rhodes o Shannon Tan. Ante esta próxima cita Iturrioz declaró que «estoy muy emocionada de volver porque tengo muy buenos recuerdos. Creo que es un gran campo de golf y estoy deseando dar lo mejor de mí«. Para destacar que »en La Sella Open se esfuerzan mucho por hacernos sentir cómodas; siempre están preguntándonos cómo pueden mejorar, y sé que están haciendo todo lo posible para que el torneo tenga el nivel de un 'Major'».

Elegido 'Torneo del Año' en 2023 y reconocido por ofrecer los 'Mejores Servicios a Jugadoras' en 2024, La Sella Open se ha consolidado rápidamente como un referente en la promoción del golf femenino, elevando los estándares en todos los aspectos del evento. Además del récord en premios, todas las jugadoras que no pasen el corte recibirán 1.000 euros. Una muestra más del compromiso con las profesionales del circuito. La actual campeona, Helen Briem, quien logró una victoria arrolladora en su debut en el LET el pasado verano, también expresó su entusiasmo por volver a defender el título este año. La joven alemana explicó que «con un año ya de experiencia como profesional en el LET, creo que este torneo ofrece la combinación perfecta. La mayoría de las jugadoras se alojan en el mismo sitio y, entre los apartamentos, las piscinas, el clima, un gran campo de golf y excelentes instalaciones… no se puede pedir mucho más.»

La también alemana y subcampeona de 2023, Laura Fuenfstueck, quien conquistó su primer título LET en el PIF London Championship en agosto, destacaría también sobre La Sella Open que «económicamente ayuda mucho a las jugadoras que quizás no han tenido un buen año hasta ahora, y al no celebrarse pro-am, contamos con cuatro días completos de preparación.» La golfista francesa y embajadora del club, Céline Herbin, que lleva varios años viviendo en Dénia, está encantada de volver a jugar frente a su 'público'.«Me hace mucha ilusión jugar frente a los socios, a mi familia y al público. Es un campo que conozco bien y donde me siento muy cómoda, así que será una semana divertida, pase lo que pase.»

Iturrioz, Briem, Fuenfstueck y Herbin coinciden en destacar la exigencia del campo, con 'greenes' muy bien protegidos, lo que exige gran precisión en los golpes a green. «Hay que estar muy fina con los hierros, no se puede fallar mucho porque el 'rough' cerca de los 'greens' es complicado de manejar. La precisión con los hierros será clave para ganar.», asegura Herbin.

No obstante, varios pares 5 alcanzables ofrecerán oportunidades clave de 'birdie', preparando el terreno para un espectáculo de golf competitivo de primer nivel. Sobre lo que los aficionados pueden esperar, Iturrioz lo tiene claro. «¡El espectáculo lo ponemos nosotras! Hay muchas jugadoras españolas, así que el público puede venir a vernos y aprender mucho de nosotras«.

Entradas gratuitas

La entrada para La Sella Open 2025 será gratuita, y los interesados pueden conseguir sus entradas en el enlace online: lasellaopen.com/fans,

para un torneo que reúne a las mejores jugadoras profesionales del mundo, en un campo diseñado y remodelado por el profesional de golf español José María Olazábal, reconocido por su exigencia técnica y belleza paisajística. Desde su debut en 2023, el torneo ha destacado no solo por ofrecer la mayor bolsa de premios del golf femenino en España (1 millón de euros), sino también por la excepcional experiencia que brinda a las jugadoras. En su primer año fue elegido Torneo del Año 2023 por las propias jugadoras del LET. En el lanzamiento de la temporada 2025 en Londres, volvió a ser galardonado como Mejor Servicio a Jugadoras 2024, repitiendo así un reconocimiento votado por las profesionales.

