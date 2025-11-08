Campbell se vislumbra como el posible ganador de 'The Champions UK plc European Senior Masters'

En el ecuador de la prueba del Legends Tour (el circuito europeo sénior de profesionales) que se disputa a tres días (del 7 al 9 ... de noviembre) en el complejo murciano de La Manga Club (LMC), Michael Campbell (Nueva Zelanda, 1969) se postula como factible campeón, tras ser el único jugador en sumar dos vueltas consecutivas por debajo de 70 (68+69), en una competición que se juega en tierras del Sureste español por cuarto año consecutivo, y que en esta ocasión lo hace bajo el larguísimo nombre de 'The Champions UK plc European Senior Masters, in association with Equals Money'.

Con un -9 en el total y líder provisional en solitario, el golfista neozelandés podría sumar a su palmarés la que sería su segundo trofeo (Campbell ganó el Abierto de Estados Unidos en 2005). Jugador del Legends Tour desde 2019, regresó a la competición tras una pausa de siete años. Este 2025 empató en el puesto 14 en el Costa Navarino Legends Tour Trophy y finalizó en el puesto 34 en el Reignwood Legends Championship. Pero este noviembre podría sumar un gran triunfo profesional, tras batirse con acierto al viento reinante en el emblemático recorrido conocido como campo Sur de LMC -uno de los tres con los que cuenta el 'resort'-, que se defendió con rachas de hasta 42 kilómetros hora. El profesional de 56 años no se amedrentó. De hecho en su segunda vuelta (la de este sábado), firmó un 'eagle' en el 4 y dos 'birdies' en el 7 y 9; pero sobre todo no hizo ningún 'bogey'.

Entre los cuatro españoles presentes en la competición, el mejor posicionado a falta de una última jornada fue Carlos Balmaseda con un +1 (puesto 25) en la clasificación provisional, al que le siguió Carl Suneson y Santiago Luna (ambos con +3) y Miguel Ángel Martín, que sufrió mucho en esta segunda jornada tras firmar una tarjeta de +5, para un +6 en el total, que le relegó al puesto 47. Pero nada está nunca escrito en golf, hasta que se mete el último 'putt'. Habrá que esperar a los últimos 18 hoyos, los de este domingo, para conocer el dueño de esta codiciada copa en suelo español. Porque a la sombra de Campbell se encuentran tanto el alemán Tomas Gögele (-7) como el inglés Van Phillips (-6).