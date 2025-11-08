La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aficionados al golf siguiendo de cerca a los profesionales del Legends Tour, a su paso por La Manga Club. María Jesús Peñas

Campbell se vislumbra como el posible ganador de 'The Champions UK plc European Senior Masters'

El complejo de La Manga Club reúne a 60 jugadores séniores pertenecientes al Legends Tour

María Jesús Peñas

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

En el ecuador de la prueba del Legends Tour (el circuito europeo sénior de profesionales) que se disputa a tres días (del 7 al 9 ... de noviembre) en el complejo murciano de La Manga Club (LMC), Michael Campbell (Nueva Zelanda, 1969) se postula como factible campeón, tras ser el único jugador en sumar dos vueltas consecutivas por debajo de 70 (68+69), en una competición que se juega en tierras del Sureste español por cuarto año consecutivo, y que en esta ocasión lo hace bajo el larguísimo nombre de 'The Champions UK plc European Senior Masters, in association with Equals Money'.

