No sin mi 'caddie' Víctor Casado recoge su trofeo. / María Jesús Peñas El profesional Víctor Casado se hace con la edición 2018 del Campeonato de España Sénior Masculino MARÍA JESÚS PEÑAS Sábado, 24 noviembre 2018, 10:30

Carolina Alarcón le hace de 'caddie'. Es la mujer de su vida. Y la persona que atiende los palos de su bolsa de golf. Para Víctor Casado, el nuevo campeón de España Sénior 2018, el maravilloso ser al que agradecerle el triunfo. Y lo hizo públicamente mientras recogía el trofeo de campeón de España Sénior 2018, en la Casa Club del campo alicantino de Alenda Golf (Monforte del Cid), en donde desde el pasado día 21 y hasta el 23 de noviembre, se ha venido disputando la prueba nacional.

No ha sido un triunfo fácil. El profesional valenciano José Manuel Carriles arrancó la competición el pasado miércoles, firmando una espectacular ronda de 64 golpes que le orbitó a la primera plaza de la clasificación provisional. Pero sus más directos perseguidores no se achantaron. Brilló el buen juego. Y el andaluz, Víctor Casado le tomó el relevo en la segunda jornada, firmando una tarjeta de 66 golpes. Ambos salieron en el último día de competición, con un -9 que centraba casi todo el interés de los espectadores 'amateurs' desplazados al campo, sobre su partida. Aunque el final estaba abierto. Sus más directos competidores, Juan Quirós y Miguel Ángel Martín, posicionados ambos en un -4, salían muy mentalizados; y en el -3, un también combativo Santiago Luna, dispuesto a revalidar título.

«Ha jugado de escándalo», sentenciaría un aficionado, al hablar del juego derrochado por Casado en sus últimos 18 hoyos. Una afirmación refrendada por los aplausos y cometarios de 'pros' como Emilio Rodríguez-Pareja o José María Buendía, que tras terminar su ronda permanecieron en las inmediaciones del 'green' del 18, para seguir las evoluciones de la partida estelar. A ese 'green' llegó el malagueño con un magistral segundo golpe, para cerrar el último hoyo con 'birdie' y terminar firmando otro tremendo 66.

«El día no estaba sencillo con el viento. Ha sido difícil acertar, mencionaría Carriles tras ceder terreno en la última jornada (concluyó con 206 golpes). No le he pegado mal, pero no he estado fino con el 'putt' y Víctor (201 golpes) ha jugado muy bien». Casado y Alarcón se abrazaron nada más concluir la prueba. Después, Carolina optó por un segundo plano. Justo en el momento de la entrega de premios. La atención recaía ya sobre Víctor, quien tras agradecer «al campo de Alenda, a la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y a la Nacional, su trabajo», no pudo dejar de destacar -esbozando una amplia sonrisa y buscando a su esposa con la mirada-, que: «Este trofeo se lo debo a mi mujer, Carolina». Esa mujer que le hace siempre de 'caddie'. Así que le pregunto directamente a ella: ¿Y no repercute en casa que estéis juntos en el campo? A lo que Alarcón responde sin vacilar: «Repercutiría… ¡si se va solo!».