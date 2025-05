«Buscamos mostrar un campo nuevo»

Mª Jesús Peñas Viernes, 2 de mayo 2025, 07:38 Comenta Compartir

El 'lifting' llevará su tiempo. Porque una obra de esta magnitud es muy costosa. Entre 200 y 250.000 euros estiman los responsables del Campo de Golf Municipal de Torre Pacheco. Y es que tras 38 años de historia «y varias inundaciones de por medio motivadas por diferentes danas, han ido cambiado la fisonomía del campo y también lo han dañado», comenta a LA VERDAD el actual gerente del club Fredy Borrás, que apostilla; «es hora de hacer cambios. Los 'greens' están contaminados». Y comenta uno de los varios problemas a los que se suelen enfrentar. «Los 'greens' cuentan con muy poca raíz en verano y eso supone muy poca defensa contra cualquier plaga».

La junta directiva, con el apoyo de los socios, decide el pasado mes de noviembre acometer una obra de este calado. Modificar el diseño del recorrido con la mejora de los 'greens', calles, búnkeres... «Pero ni tenemos presupuesto para acometerlo todo de golpe ni tampoco es la idea tener el campo cerrado durante cuatro meses», matiza Borrás. Así que el club pachequero decidió ir realizando mejoras poco a poco; de hoyo en hoyo.

Comenzar por el 5

Y el hoyo 5 ha sido el 'laboratorio de pruebas' de este veterano 'pitch and putt' (como se denomina en inglés a un recorrido de 9 –o 18 hoyos– que se resuelve en tres golpes). Un par 3 de 116 metros cuyo 'green' ahora tiene forma de flanera (se ha alzado hasta 82 centímetros) y que ha pasado a medir 140 metros cuadrados de los 200 que tenía. «Este era el primer hoyo que se inundaba cuando llegaban las riadas de las danas al campo. El agua se cebaba en él», recuerda Dalmacio Alcaraz, uno de los directivos del club.

Los trabajos en el hoyo 5 comenzaron el pasado 7 de abril. Borrás está ilusionado porque «aunque yo no soy diseñador sí me estoy encargando de cómo debería jugarse el hoyo, aprovechando mi condición de profesional de golf». Y tal y como lo ha concebido el 'pro' cree «que el hoyo terminará siendo en un futuro el más complicado de todos ellos. Quizás pase a ser el hándicap 1 del campo (en manos ahora del hoyo 3)». El club va de la mano en este proyecto de la empresa Cespia Sport. Un acuerdo que le garantiza la supervisión de los trabajos que se están realizando desde el club y que concluirán con el tepeo (cubrir de césped las zonas trabajadas) por parte de Cespia, empresa murciana dedicada al asesoramiento, servicios de jardinería y sistemas de riego y bombeo en instalaciones deportivas. «Seguiremos teniendo agrostis en los 'greens' y bermuda en calles y 'rought'». Las dos variedades de césped no se tocan. Eso sí. Los tepes son «de la mejor calidad; tepes de Portugal», indica Borrás que también resalta el uso «de turba polaca. La idea es hacerlo todo con buenas calidades, ya sea césped o arena de sílice».

Dos hoyos este año

Si a primeros de abril se levantó el hoyo 5, se excavó hasta 40 centímetros para ubicar las tuberías de desagüe y hasta 35 bañeras de tierra entraron en el campo, también algunos imprevistos, como las persistentes lluvias de ese mes, alargaron el calendario previsto de obra. Y no ha sido hasta el pasado 24 de abril cuando 'el 5' estuvo en disposición de ser tepeado. Sin prisa pero sin pausa en los trabajos, «porque no hemos escatimado en que todo se haga lo mejor posible y con materiales de primera», insiste Borrás. El viernes 25 se pusieron los primeros tepes y este pasado miércoles «los últimos 60 metros de bermuda por colocar», nos confirman desde la gerencia. En el calendario que se han marcado, que el próximo lunes 5 de mayo se abra, si todo va bien, al público el hoyo. Un primer paso y quedan ocho más. «Iremos viendo los tiempos. Hay otras cosas que solucionar; nuevos vestuarios, maquinaria que adquirir y ¡los imprevistos que siempre surgen!», apunta Borrás, aunque consciente de que no hay vuelta atrás y que «en septiembre le tocará al hoyo 4». Y entre 2026 y 2027 concluir el cambio. «Estaré orgulloso si al final tenemos un campo con mejores prestaciones y mostramos al socio un nuevo campo que jugar», sentencia Borrás.

