Azahara Muñoz, mejor española en el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho

El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho vivió una segunda jornada (la de viernes) repleta de emoción y contrastes. Por un lado, la reacción del golf español llegó de la mano de la bicampeona del Open, la malagueña Azahara Muñoz, que con un total de -5 se erigió como la mejor española del día, manteniendo vivo el sueño de volver a pelear por el título. Por otro, el Real Guadalhorce Club de Golf fue testigo de un acontecimiento histórico: la tailandesa Trichat Cheenglab firmó la vuelta de su vida, un asombroso 63 (-9) que pulveriza el récord del campo y la dispara al liderato con -15, siete golpes por delante de la segunda clasificada.

El día tuvo nombre propio: Trichat Cheenglab, con una historia personal queengrandece aún más su actuación. Tras años sin encontrar estabilidad en el Asian Tour y el Thai LPGA, decidió arriesgar sus últimos ahorros para viajar a la escuela del Ladies European Tour. Allí se ganó la tarjeta completa y, en 2023, fue Rookie del Año y ganadora de la Orden de Mérito. Desde entonces no había vuelto a rozar un título… hasta esta semana en Málaga, donde está brillando con una autoridad incontestable.

En la segunda jornada completó su segunda vuelta consecutiva sin 'bogeys', con cinco 'birdies' en los siete primeros hoyos y tres más en el espectacular tramo final del 16, 17 y 18. Al término del día, la tailandesa explicaba que su plan estaba funcionando mejor de lo previsto. Comentó que su objetivo inicial era «intentar rondar el -5 cada día», pero reconoció que hoy había conseguido «cuatro menos» gracias a un nivel excepcional alrededor de green. Mostró además su agradecimiento a su 'caddie' y pareja por la lectura de líneas en unos greenes «difíciles de interpretar», y bromeó sobre su particular secreto: «Mientras otras desayunan tostadas, yo empiezo el día con arroz y curry… quizá ahí esté la clave», dijo entre risas.

Para las españolas, la jornada dejó luces y sombras, pero también motivos para creer. Azahara Muñoz, alentada por el público malagueño, protagonizó un inicio fulgurante con cuatro birdies consecutivos del 1 al 4 que la situaron líder provisional. Un 'bogey' en el 5 no frenó su impulso y volvió al ataque en el 7 antes de un doble 'bogey' en el 9 que la obligó a resetear. Aun así, la malagueña mantuvo la serenidad, firmó otro birdie en el 13 y uno más en el 17 para cerrar un sólido -3 en el día y situarse en undécima posición empatada. «La verdad es que le he pegado muy bien al drive y muy bien a los hierros. Estoy muy contenta, tranquila, y a seguir disfrutando este fin de semana», explicó al finalizar.

Con -4, en decimoséptima posición, se agrupa un bloque español que apurará sus opciones en la jornada de mañana: Nuria Iturrioz, Harang Lee, Luna Sobrón (que hoy no pudo mantener el nivel del jueves) y Teresa Toscano. Carlota Ciganda, vigente campeona, completó el día al par y se mantiene con -3, consciente de que necesitará una vuelta baja el sábado si quiere defender su título. «No he jugado tan mal, pero no han entrado los 'putts'. Aún queda mucho golf y espero llegar al menos a -10 para tener opciones», afirmó con la ambición de siempre.

Entre las jóvenes españolas, destacan también los -3 de la amateur Andrea Revuelta y de Marta Martín, ambas con una buena actuación. Y la mejor vuelta española del día llegó desde casa: Ana Peláez, impecable con un 67 (-5) que la coloca con -2, demostrando que aún tiene mucho que decir ante su público.

Por detrás de la imparable líder tailandesa, la clasificación presenta una lucha muy abierta. La italiana Alessandra Fanali es segunda en solitario con -8, mientras que las francesas Nastasia Nadaud y Céline Herbin comparten la tercera plaza (-7). Y, cómo no, la batalla por la Orden de Mérito sigue encendida: tanto Shannon Tan como Mimi Rhodes firmaron un sólido -6 total que mantiene en alto un duelo que promete emoción hasta el domingo.

