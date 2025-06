Asunción Delgado: «Un lujo de competición el que hemos vivido»

María Jesús Peñas Viernes, 6 de junio 2025, 08:14 Comenta Compartir

El Día Internacional de la Mujer Golfista se celebra en todo el mundo los 7 de junio. Pero la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM) encontró en el laureado complejo de La Manga Club (Los Belones – Cartagena) y durante el pasado 31 de mayo, el momento perfecto para llevar a cabo la celebración de este año. «¡Un lujo!» de competición en boca de las participantes. 71 mujeres que a las nueve de la mañana desplegaron su mejor juego de palos, para concluir seis horas después en una entrañable y aplaudida entrega de premios, que se vestió con una deliciosa comida en uno de los grandes salones del Grand Hyatt La Manga Club. Efectivamente, un gran día. Porque los 18 hoyos del campo Norte de la instalación, la operatividad del equipo humano del golf y del propio complejo, y la infraestructura hotelera del mismo, se pusieron a disposición de la prueba reina del golf femenino murciano para hacer de esta cita una jornada inolvidable. Con sesión de fotos incluida por parte del fotógrafo especializado en golf Juan Cánovas. Y se consiguió. «Jugar aquí, estar aquí… es otra dimensión. Te sientes importante«, afirmaría una de las jugadoras, mientras otras tantas se sumaban al comentario, ante tanto despliegue de medios y nivel de prueba.

«Sí. Un lujo de competición el que hemos vivido», reiteró a LA VERDAD la federativa Asunción Delgado para resumir la prueba. Ella es la responsable del Comité Femenino de la FGRM, que este año se estrenó organizando este torneo femenino, tras tomar el testigo de su predecesora, la jugadora Paola Cereijo. La buena sintonía entre ambas ha propiciado que se haya trabajado de manera coordinada para hacer del torneo, lo que de la prueba se pretende; que sea «un día lleno de 'swing', sonrisas y mucho, mucho poder femenino», como recalcó Delgado días antes de tal empeño, a las mujeres del golf regional. Fue a través del grupo de WhatsApp que administra, para contar a toda golfista de la Región que quiera estar informada, lo que se mueve a nivel federativo en el entorno femenino. Y donde las arengó -el activo grupo se denomina 'Mujeres al tee 1'- con un emotivo mensaje donde se podía leer: «…cada golpe cuenta, cada hoyo suma y cada compañera importa». Porque Delgado es muy consciente de la importancia de crear conciencia de grupo y de estimular la visibilización de la mujer en este deporte. De ahí que se rodee muy bien. En esta 'causa' cuenta con la belga de origen sudafricano Ginette Wagemans, que desempeña el cargo de capitana del equipo 'Resto del Mundo' (el grupo de mujeres que participa en la prueba anual del denominado 'Desafío' femenino, que enfrenta a jugadoras murcianas con jugadoras extranjeras). Wagemans a su vez cuenta con el apoyo de otras efervescente jugadora, su vicecapitana Anna Frigieri (británica de origen egipcio); otra residente, como ella, en la Región de Murcia desde hace años. Para ambas, toda «un lujo» (de nuevo la misma sensación para denominar lo vivido) como experiencia, donde se contó con «una comida tan excepcional».

Ampliar Las ganadoras de la competicion. Juan Cánovas

Dentro el campo

Fueron seis largas horas. «El ritmo de juego quizás ha sido un tanto lento. El calor se presta a ello -27 grados en el mercurio pero que sin viento supusieron una sensación térmica muy superior a los 30 grados». El comentario sobre el tiempo de juego pertenece al joven director del torneo, Andrés Pintado a preguntas de este medio. Aunque coincidía con el árbitro de la prueba Juan Carlos Aguado en que «las mujeres prestan más atención y están más dispuestas a aprender sobre el propio juego que los hombres», mientras compiten. Aguado, el árbitro de referencia de las competiciones femeninas en la Región lo tiene claro. «Nunca se hunden, nunca protestan. Siempre quieren aprender y no se desesperan como los hombres. Así que no son seis horas perdidas», a pesar de que se fue la prueba un tanto de tiempo. La profesional de golf, la murciana Maribel Romero y que se sumó al día de celebración en calidad de mujer, 'pro' y docente de muchas de las jugadoras participantes en la competición asintió con la cabeza al oír a Aguado; y lanzó una pregunta al aire: «¿Has visto alguna vez a una mujer tirar virulentamente el palo como lo hacen ellos ante un mal golpe?».

Pintado, estudiante de Marketing y ADE es un convencido de la importancia del retorno que ofrece este tipo de pruebas «visibilizando el golf femenino». Y es de la opinión de que hay que seguir trabajando y conseguir que en competiciones «como la Superliga, que la Territorial tiene en marcha, participan más ambos sexos; y que se llene de más mujeres». Un mensaje para que las propias jugadoras den un paso más allá. Las ganadora 'scratch' de a prueba fue Shane Bordier, mientras que los dos primeros puestos de la primera categoría se consolidaron en las tarjetas de Louise Crown (36 puntos) y de Ingrid Winters (35); en segunda categoría destacaron Pilar Molina (40) y María Asunción Delgado (33). La prueba, que puntuaba para el cierre de la Liga Femenina 2025, dejó como ganadoras de la misma a Luciana Martins ('scratch'), Ofelia González (1ª de 1ª), Paola Cereijo (2ª de 1ª), Martha Cecilia Suárez (1ª de 2ª) y María Antonia Alonso (2ª de 2ª).

Ampliar Pedro Sánchez, el director de golf del complejo dirigiéndose a las jugadoras durante la entrega de premios. Juan Cánovas

Fuera del campo

Se lo llevó apuntado para no olvidarse de nadie. Y Delgado no lo hizo. Palabras de agradecimiento y de ilusión desde el corazón para todos los implicados y participantes; «por estar aquí, por venir a jugar y por compartir esta jornada», comenzó diciendo. Su primera mención personal fue para Pedro Sánchez, el director de golf del Grand Hyatt La Manga Club. «Gracias por la magnífica acogida que tú y tu equipo nos habéis brindado…», para a continuación ir reconociendo el apoyo de cada una de las patrocinadoras y «su generosidad y compromiso. A Laura Bernal, que ha tenido el detalle de premiar a nuestras campeonas con su ropa; a Blanca Sodupe, siempre al cañón, con su empresa McSDonald's; a Pepa Úbeda (Prevemur) siempre respaldado el golf femenino; a Blanca Ranz, que con su clínica odontológica se ha sumado con entusiasmo a este proyecto y a Begoña Huertas, que está presente en la competición (no pudo jugarla por estar de viaje) a través de Dongfeng Motorkai, la nueva marca de coche del Grupo Huertas. Gracias con mayúsculas a todas vosotras. Sin vuestro apoyo la liga no sería posible». Su agradecimiento se dirigió entonces a «nuestra querida Gina, por su empuje constante y por traer a tantas amigas a compartir esta pasión; a Andrés Pintado y María Labiano (miembros de la federación) que trabajan sin descanso para que todo vaya como un reloj; a nuestro árbitro estrella Juan Carlos Aguado y nuestro fotógrafo Juan Cánovas; a nuestra profesional Maribel Romero, que nos acompaña con tanta dedicación a mejorar cada día nuestro juego y a la periodista de LA VERDAD por dar voz y visibilidad al golf femenino».

El director de golf de La Manga Club también se dirigió a todas ellas. Las dio la bienvenida y anunció, para satisfacción de las oyentes, «que estamos hablando para ver si el año que viene repetimos». Una declaración que dejó el mejor sabor de boca en las jugadoras, a pesar de haber disfrutado de un refinado y sabroso a la vez almuerzo, consistente en tartar de salmón con mango, aguacate y lima; solomillo con salsa de albahaca y chalotas glaseadas… y un pecador coulat de chocolate. «Hemos flipado pudiendo venir a jugar aquí. Es otro nivel», se siguió comentando en la despedida. Y horas después también de forma 'online': «¡Que pedazo de día hemos vivido!» quedaría escrito en 'Mujeres al tee 1'. Y donde se recordó que toda la galería de fotos de la prueba está disponible a través de la web federativa www.fgolfmurcia.com

