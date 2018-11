Ángel Ríos gana el Puntuable Nacional disputado en Elche Angel Ríos, en la mesa de autoridades y de premios, con su trofeo de campeón del puntuable entre las manos. / la verdad Es la primera vez que un murciano destaca en esta prueba de 'pitch and putt', que se desarrolló los días 10 y 11 Mª JESÚS PEÑAS MURCIA Lunes, 19 noviembre 2018, 21:37

El mundo del 'pitch and putt' murciano está de celebración. Una alegría que se respira en el Club de Golf de Torre Pacheco -epicentro en la Región de esta especialidad- de donde es socio el 'amateur' Ángel Ríos (San Pedro del Pinatar, 1967). No es para menos. El jugador se ha proclamado ganador del cuarto Puntuable Nacional de Pitch and Putt 2018, disputado en Elche, durante los días 10 y 11 de este mes. El último puntuable valedero para el Ranking Nacional de P&P. «Estamos encantados con su triunfo, porque es toda una hazaña. No hay nadie en la Región que haya ganado un Nacional de P&P; además, resulta que Ángel Ríos no es solo socio, sino miembro de la actual junta directiva de este club», comenta con satisfacción Maribel Romero, la gerente del campo municipal de Torre Pacheco, a preguntas de 'La Verdad', horas después de la gesta del pinatarense.

Cuatro 'birdies' seguidos

Ángel Ríos no puede estar más contento. Jugó bien toda la competición, aunque el domingo notó cierta presión. A su lado, según el mismo cuenta, «un chavalín», de nombre Juan Ramón Amador, que le plantaba cara tras haber conseguido arañar un 49 en la jornada del sábado, donde el murciano ya destacaba como líder con dos rondas de 51 golpes. En la disputa dominical «Amador se puso -2, pero le metí cuatro 'birdies' seguidos», rememora Ríos, que sentenciaron el trofeo a favor del murciano (51+51+51), frente a su más directo perseguidor, el joven valenciano, que terminó firmando un resultado final de 54+49+52.

El amor por el golf le viene a Ángel Ríos de lejos. «Hace 33 años que empecé en Campoamor, y aunque luego lo dejé por la pesca, hace unos cuatro años que retomé la bolsa de palos», dice haciendo memoria, para más tarde involucrarse como miembro de la que hoy es la junta directiva de Juan Salvador Soto, el presidente del Club de Golf de Torre Pacheco. Es difícil que Ríos se desligue ya de este deporte. «Ahora es mi mujer Silvia (una deportista del remo), quien quiere practicarlo». Parece ser que la pala va a dejar paso a los palos de golf en la casa de los Ríos-Velasco, donde tiene pinta que el trofeo del puntuable no será el único que adorne algún rincón de la casa. Ríos cree en las posibilidades del golf murciano y ya tiene en mente el Interautonómico de 2019 -prueba en equipo-, que se jugará en el mismo campo alicantino que le ha visto ganar.

La de San Pedro del Pinatar no fue la única participación murciana en el puntuable. Junto a Ángel Ríos se desplazó «mi buen amigo y 'sparring' personal»-afirma-, Francisco Javier Pérez (que quedó octavo en la general), y otro buen jugador y compañero del club, Lucas López, aunque este último no pudo finalmente concluir la competición.